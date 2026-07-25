Адвокат украинца Кузнецова по делу "Северных потоков": Обвинительный приговор стал бы позором для правосудия

Адвокат гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрывам газопроводов "Северный поток", заявил, что рассчитывает на его оправдание в Германии. По мнению защитника, в деле нет решающих доказательств вины украинца.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом адвокат Никола Канестрини сказал в интервью ZDF.

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В тюрьме его называли Джеймсом Бондом

Адвокат рассказал, что часто навещал Кузнецова во время ареста в Италии, передавал новости, а также письма, среди которых были и письма из Украины со словами поддержки и рисунками. Один из рисунков - с радугой - украинец, мол, взял с собой после того, как его перевели в Германию.

По словам Канестрини, когда он приходил навестить украинца во время заключения в Италии, сотрудники тюрьмы, мол, кричали друг другу через решетку: "Позовите Джеймса Бонда".

"У меня еще никогда не было такого клиента, который бы так спокойно воспринял эту ситуацию. Иногда мне казалось, что он держит все под контролем. […] Я восхищаюсь им за то, что он проявил такую стойкость в этот сложный момент, ведь мы все должны исходить из того, что он невиновен", - рассказал о нём адвокат.

Украинца оправдают

По его мнению, украинца оправдают, "потому что это - единственное справедливое решение". Вариант, при котором он станет первым осужденным за военные преступления во время войны в Украине, Канестрини назвал "позором для любой системы правосудия".

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"Во время российско-украинской войны, то есть во время российского вторжения, конечно, происходили ужасные вещи. Это - от привычных изнасилований до похищений детей, вплоть до Бучанской резни, то есть убийств мирных жителей самым жестоким образом. Действительно ли мы можем смириться с тем, что первым предполагаемым военным преступником стал именно тот клиент, который прекратил поставки энергоносителей? Действительно ли это справедливо?" - говорит адвокат.

Также его спросили о телефонных звонках Кузнецова в заключении, во время которых он якобы признал свою причастность к подрыву и сказал, что действовал от имени властей Украины.

По словам Канестрини, признал ли себя украинский гражданин виновным, установит суд, но, по его мнению, в деле нет ни одного решающего доказательства.

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Что предшествовало?

Напомним, 1 июля генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.

Взрыв "Северных потоков"

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