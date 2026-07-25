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Новости Подрыв Северных потоков
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Адвокат украинца Кузнецова по делу "Северных потоков": Обвинительный приговор стал бы позором для правосудия

Адвокат украинца по делу "Северных потоков" заявил, что ожидает оправдания

Адвокат гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрывам газопроводов "Северный поток", заявил, что рассчитывает на его оправдание в Германии. По мнению защитника, в деле нет решающих доказательств вины украинца.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом адвокат Никола Канестрини сказал в интервью ZDF.

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В тюрьме его называли Джеймсом Бондом

Адвокат рассказал, что часто навещал Кузнецова во время ареста в Италии, передавал новости, а также письма, среди которых были и письма из Украины со словами поддержки и рисунками. Один из рисунков - с радугой - украинец, мол, взял с собой после того, как его перевели в Германию.

По словам Канестрини, когда он приходил навестить украинца во время заключения в Италии, сотрудники тюрьмы, мол, кричали друг другу через решетку: "Позовите Джеймса Бонда".

"У меня еще никогда не было такого клиента, который бы так спокойно воспринял эту ситуацию. Иногда мне казалось, что он держит все под контролем. […] Я восхищаюсь им за то, что он проявил такую стойкость в этот сложный момент, ведь мы все должны исходить из того, что он невиновен", - рассказал о нём адвокат.

Украинца оправдают

По его мнению, украинца оправдают, "потому что это - единственное справедливое решение". Вариант, при котором он станет первым осужденным за военные преступления во время войны в Украине, Канестрини назвал "позором для любой системы правосудия".

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"Во время российско-украинской войны, то есть во время российского вторжения, конечно, происходили ужасные вещи. Это - от привычных изнасилований до похищений детей, вплоть до Бучанской резни, то есть убийств мирных жителей самым жестоким образом. Действительно ли мы можем смириться с тем, что первым предполагаемым военным преступником стал именно тот клиент, который прекратил поставки энергоносителей? Действительно ли это справедливо?" - говорит адвокат.

Также его спросили о телефонных звонках Кузнецова в заключении, во время которых он якобы признал свою причастность к подрыву и сказал, что действовал от имени властей Украины.

По словам Канестрини, признал ли себя украинский гражданин виновным, установит суд, но, по его мнению, в деле нет ни одного решающего доказательства.

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Что предшествовало?

  • Напомним, 1 июля генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.

Взрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданинаУкраины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
  • 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
  • 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
  • По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорошо, что президент обратил внимание на дело подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Кузнецова, - адвокат

Автор: 

Германия (7761) суд (25436) Северный поток (1521) Кузнецов Сергей (14)
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Топ комментарии
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Для справжнього суду для того щоб визнати людину злочинцем потрібні переконливі докази винуватості. В цивілізованих країнах діє презумпція невинуватості.
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25.07.2026 17:29 Ответить
+2
А у суду,тим більше німецького є уявлення про презумпцію невинуватості? Де переконливі докази та аргументи,що Кузнєцов винен?
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25.07.2026 17:36 Ответить
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Польський суддя відмовив в екстрадиції громадянина України, якого Німеччина підозрює у саботажі газопроводів "Північний потік" у вересні 2022 року, стверджуючи, що якщо Україна відповідальна за напад, то це був "справедливий" вчинок.


У величезній будівлі районного суду Варшави суддя Любовський оголосив своє рішення підозрюваному, його родині та команді юристів, а також великому скупченню телекамер.

У довгій та палкій промові він заявив, що розглядає лише запит про направлення Журавльова до Німеччини, а не саму суть справи. Але він чітко заявив, що контекст війни в Україні має вирішальне значення.

Суддя назвав вторгнення Росії "кривавим та геноцидним нападом" і стверджував, цитуючи Арістотеля та святого Тому Аквінського, що Україна має законне право захищатися.

"Якщо Україна та її спецпідрозділи… організували збройну місію зі знищення ворожих трубопроводів - чого суд не вирішує заздалегідь - то ці дії не були незаконними"

"Навпаки, вони були виправдані, раціональні та справедливі", - сказав він суду.

Однак суддя Любовський наполягав, що його рішення було юридичним, а не емоційним чи політичним.

Він теж поставив під сумнів, чи мала Німеччина юрисдикцію взагалі подавати позов, оскільки вибухи сталися в міжнародних водах на трубопроводах, контрольних пакет акцій яких належить російській державі.

Оголошуючи про звільнення Журавльова з-під варти, він сказав, що українець також отримає компенсацію від Польщі...

"Я рада… це були справді дуже важкі три тижні", - сказала дружина Журавльова, Юліанна, в інтерв'ю BBC у суді після винесення вироку суддею.

"Для мене, як для українки, було дуже важливо почути, що він нас розуміє".

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25.07.2026 17:59 Ответить

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