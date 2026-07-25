Адвокат украинца Кузнецова по делу "Северных потоков": Обвинительный приговор стал бы позором для правосудия
Адвокат гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрывам газопроводов "Северный поток", заявил, что рассчитывает на его оправдание в Германии. По мнению защитника, в деле нет решающих доказательств вины украинца.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом адвокат Никола Канестрини сказал в интервью ZDF.
В тюрьме его называли Джеймсом Бондом
Адвокат рассказал, что часто навещал Кузнецова во время ареста в Италии, передавал новости, а также письма, среди которых были и письма из Украины со словами поддержки и рисунками. Один из рисунков - с радугой - украинец, мол, взял с собой после того, как его перевели в Германию.
По словам Канестрини, когда он приходил навестить украинца во время заключения в Италии, сотрудники тюрьмы, мол, кричали друг другу через решетку: "Позовите Джеймса Бонда".
"У меня еще никогда не было такого клиента, который бы так спокойно воспринял эту ситуацию. Иногда мне казалось, что он держит все под контролем. […] Я восхищаюсь им за то, что он проявил такую стойкость в этот сложный момент, ведь мы все должны исходить из того, что он невиновен", - рассказал о нём адвокат.
Украинца оправдают
По его мнению, украинца оправдают, "потому что это - единственное справедливое решение". Вариант, при котором он станет первым осужденным за военные преступления во время войны в Украине, Канестрини назвал "позором для любой системы правосудия".
"Во время российско-украинской войны, то есть во время российского вторжения, конечно, происходили ужасные вещи. Это - от привычных изнасилований до похищений детей, вплоть до Бучанской резни, то есть убийств мирных жителей самым жестоким образом. Действительно ли мы можем смириться с тем, что первым предполагаемым военным преступником стал именно тот клиент, который прекратил поставки энергоносителей? Действительно ли это справедливо?" - говорит адвокат.
Также его спросили о телефонных звонках Кузнецова в заключении, во время которых он якобы признал свою причастность к подрыву и сказал, что действовал от имени властей Украины.
По словам Канестрини, признал ли себя украинский гражданин виновным, установит суд, но, по его мнению, в деле нет ни одного решающего доказательства.
Что предшествовало?
- Напомним, 1 июля генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.
Взрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданинаУкраины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
- 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
- 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
- По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
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У величезній будівлі районного суду Варшави суддя Любовський оголосив своє рішення підозрюваному, його родині та команді юристів, а також великому скупченню телекамер.
У довгій та палкій промові він заявив, що розглядає лише запит про направлення Журавльова до Німеччини, а не саму суть справи. Але він чітко заявив, що контекст війни в Україні має вирішальне значення.
Суддя назвав вторгнення Росії "кривавим та геноцидним нападом" і стверджував, цитуючи Арістотеля та святого Тому Аквінського, що Україна має законне право захищатися.
"Якщо Україна та її спецпідрозділи… організували збройну місію зі знищення ворожих трубопроводів - чого суд не вирішує заздалегідь - то ці дії не були незаконними"
"Навпаки, вони були виправдані, раціональні та справедливі", - сказав він суду.
Однак суддя Любовський наполягав, що його рішення було юридичним, а не емоційним чи політичним.
Він теж поставив під сумнів, чи мала Німеччина юрисдикцію взагалі подавати позов, оскільки вибухи сталися в міжнародних водах на трубопроводах, контрольних пакет акцій яких належить російській державі.
Оголошуючи про звільнення Журавльова з-під варти, він сказав, що українець також отримає компенсацію від Польщі...
"Я рада… це були справді дуже важкі три тижні", - сказала дружина Журавльова, Юліанна, в інтерв'ю BBC у суді після винесення вироку суддею.
"Для мене, як для українки, було дуже важливо почути, що він нас розуміє".