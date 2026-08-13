ВАКС не рассматривал вопрос о снятии электронного браслета с Ермака, - защита

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда не рассматривала вопрос о снятии электронного браслета с бывшего главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом сообщила спикер группы защиты Ермака Наталья Новикова, передает Цензор.НЕТ.

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По её словам, также не рассматривалось продление или изменение этого обязательства.

"Никакого нового решения по поводу браслета суд не принимал. Рассматривался вопрос об обжаловании отказа следственного судьи в разъяснении постановления, которым продлен срок действия процессуальных обязательств, в части выполнения вышеуказанного обязательства.



То есть вопрос, который сегодня решен судом апелляционной инстанции, касался исключительно разъяснения судебного решения", - сказала она.

Также Новикова напомнила, что 10 августа суд расширил территорию, в пределах которой Ермак может передвигаться без отдельных разрешений.

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Подозрение Ермаку по делу о "Династии"

Напомним, что вечером 11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку. По данным следствия, с 2021 по 2025 год через схему с кооперативом "Династия" было легализовано более 460 миллионов гривен.

В НАБУ рассказали, что участники "проекта Династия" договорились построить на участках четыре частные резиденции для личного проживания. Площадь каждого дома составляла около 1000 кв. м, а стоимость одного дома - около 2 миллионов долларов. Эти дома называли R1, R2, R3, R4. Также они договорились построить совместное поместье R0 со спа-зоной, бассейном и спортзалом.

Основную часть строительства финансировали средствами, полученными преступным путем. Также для этого подконтрольные Алексею Чернышову лица создали подставную компанию, которая оформляла заказы.

После начала полномасштабного вторжения строительство не остановилось, а даже продолжилось более активно. Чернышов требовал от строителей строить быстрее и работать в несколько смен. Ермак контролировал строительство своей резиденции.

После публикаций в СМИ о "Династии" владельцы резиденций пытались вывести землю и недвижимость из-под возможного ареста. Однако Высший антикоррупционный суд наложил арест на земельные участки и пять недостроенных объектов "Династии". Также НАБУ и САП провели осмотр коттеджного городка.

В Офисе Президента, комментируя подозрение, заявили, что процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки.

Адвокат Ермака Игорь Фомин также заявил о необоснованности подозрения.

Ермак отказался комментировать подозрение и отметил, что у него нет ни одного дома, только квартира и автомобиль.

Известно, что ВАКС наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии".

Ермак связывает уведомление о подозрении, полученное им от НАБУ, с"публичным давлением на правоохранительные органы".

14 мая Ермаку избрали меру пресечения - его взяли под стражу с залогом в 140 млн грн.

18 мая Ермак вышел из СИЗО.

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