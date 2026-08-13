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Новини Підозра Єрмаку
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ВАКС не розглядав питання про зняття електронного браслета з Єрмака, - захист

Справа Єрмака: суд не розглядав зняття браслета

Апеляція Вищого антикорупційного суду не розглядала питання про зняття електронного браслета з екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це заявила повідомила прессекретарка групи захисту Єрмака Наталія Новікова, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За її словами, також не розглядалося продовження або зміна цього обов'язку.

"Жодного нового рішення щодо браслета суд не ухвалював. Розглядалося питання стосовно оскарження відмови слідчого судді у роз’ясненні ухвали, якою продовжено строк дії процесуальних обов'язків, в частині виконання вищевказаного обов'язку.

Тобто питання, яке сьогодні вирішено судом апеляційної інстанції, стосувалося виключно роз'яснення судового рішення", - пояснила вона.

Також Новікова нагадала, що 10 серпня суд розширив територію, в межах якої Єрмак може пересуватися без окремих дозволів.

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Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

  • Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.
  • У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

  • Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

  • Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

  • Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

  • В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.
  • Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.
  • Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.
  • Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".
  • Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".
  • 14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.
  • 18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

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Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (1642) Єрмак Андрій (1772)
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