ВАКС не розглядав питання про зняття електронного браслета з Єрмака, - захист

Апеляція Вищого антикорупційного суду не розглядала питання про зняття електронного браслета з екскерівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це заявила повідомила прессекретарка групи захисту Єрмака Наталія Новікова, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За її словами, також не розглядалося продовження або зміна цього обов'язку.

"Жодного нового рішення щодо браслета суд не ухвалював. Розглядалося питання стосовно оскарження відмови слідчого судді у роз’ясненні ухвали, якою продовжено строк дії процесуальних обов'язків, в частині виконання вищевказаного обов'язку.



Тобто питання, яке сьогодні вирішено судом апеляційної інстанції, стосувалося виключно роз'яснення судового рішення", - пояснила вона.

Також Новікова нагадала, що 10 серпня суд розширив територію, в межах якої Єрмак може пересуватися без окремих дозволів.

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Підозра Єрмаку у справі про "Династію"

Нагадаємо, що ввечері 11 травня НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку. За даними слідства, з 2021 по 2025 рік через схему з кооперативом "Династія" легалізували понад 460 мільйонів гривень.

У НАБУ розповіли, що учасники "проєкту Династія" домовилися побудувати на ділянках чотири приватних резиденції для особистого проживання. Площа кожного будинку становила близько 1000 кв. м, а вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. Ці будинки називали R1, R2, R3, R4. Також вони домовились побудувати спільний маєток R0 зі спа-зоною, басейном і спортзалом.

Основну частину будівництва фінансували коштами, одержаними злочинним шляхом. Також для цього підконтрольні Олексію Чернишову особи створили підставну компанію, яка робила замовлення.

Після початку повномасштабного вторгнення будівництво не зупинилось, а навіть продовжилось більш активно. Чернишов вимагав у будівельників будувати швидше і працювати в декілька змін. Єрмак контролював будівництво своєї резиденції.

Після публікацій в медіа щодо "Династії" власники резиденцій намагалися вивести землю і нерухомість з-під можливого арешту. Проте Вищий антикорупційний суд наклав арешт на земельні ділянки й п'ять недобудованих об'єктів "Династії". Також НАБУ і САП провели огляд котеджного містечка.

В Офісі Президента, коментуючи підозру, заявили, що процесуальні дії ще відбуваються, тому поки зарано давати оцінки.

Адвокат Єрмака Ігор Фомін також заявив про безпідставність підозри.

Єрмак відмовився коментувати підозру та зазначив, що у нього немає жодного будинку, лише квартира та авто.

Відомо, що ВАКС наклав арешт на земельні ділянки і недобудовані об’єкти "Династії".

Єрмак пов'язує повідомлення йому про підозру від НАБУ з "публічним тиском на правоохоронні органи".

14 травня Єрмаку образи запобіжний захід - взяли під варту із заставою у 140 млн грн.

18 травня Єрмак вийшов із СІЗО.

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