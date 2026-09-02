Апелляция ВАКС продлила рассмотрение жалобы на меру пресечения Мудрой. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Апелляционная палата ВАКС проводит заседание, на котором рассматривается жалоба на меру пресечения в отношении бывшей заместительницы главы ОП Ирины Мудрой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Во время заседания Мудрая заявила, что не давала одному из своих адвокатов указаний подавать апелляционную жалобу.
"За девять дней моего пребывания в СИЗО этот адвокат был у меня один раз, на следующий день после того, как меня поместили в следственный изолятор. Мы не обсуждали никаких аргументов для апелляционной жалобы, это был визит поддержки, узнать, как я себя чувствую. У нас не было никакого предметного обсуждения. ...Я не давала никаких указаний подавать апелляционную жалобу", – сказала она на заседании.
Потому она попросила оставить апелляционную жалобу без рассмотрения.
В то же время прокурор САП сказал, что учитывая это объяснение, есть основания оставить без рассмотрения апелляционную жалобу четвертого защитника.
Что предшествовало?
Напомним, 1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.
Также без изменений оставили меру пресечения в отношении Виктора Дубовика.
Операция "Форрест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форрест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форрест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
- 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форрест Гамп" и "Фемида".
- 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
- 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
- 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
- 25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.
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