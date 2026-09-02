Апелляция ВАКС продлила рассмотрение жалобы на меру пресечения Мудрой. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Апелляционная палата ВАКС проводит заседание, на котором рассматривается жалоба на меру пресечения в отношении бывшей заместительницы главы ОП Ирины Мудрой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Во время заседания Мудрая заявила, что не давала одному из своих адвокатов указаний подавать апелляционную жалобу.

"За девять дней моего пребывания в СИЗО этот адвокат был у меня один раз, на следующий день после того, как меня поместили в следственный изолятор. Мы не обсуждали никаких аргументов для апелляционной жалобы, это был визит поддержки, узнать, как я себя чувствую. У нас не было никакого предметного обсуждения. ...Я не давала никаких указаний подавать апелляционную жалобу", – сказала она на заседании.

Потому она попросила оставить апелляционную жалобу без рассмотрения.

В то же время прокурор САП сказал, что учитывая это объяснение, есть основания оставить без рассмотрения апелляционную жалобу четвертого защитника.

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Что предшествовало?

Напомним, 1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.

Также без изменений оставили меру пресечения в отношении Виктора Дубовика.

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