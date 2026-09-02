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Новости Операция Форест Гамп Подозрение Ирине Мудрой
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Апелляция ВАКС продлила рассмотрение жалобы на меру пресечения Мудрой. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Апелляционная палата ВАКС проводит заседание, на котором рассматривается жалоба на меру пресечения в отношении бывшей заместительницы главы ОП Ирины Мудрой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Во время заседания Мудрая заявила, что не давала одному из своих адвокатов указаний подавать апелляционную жалобу.

"За девять дней моего пребывания в СИЗО этот адвокат был у меня один раз, на следующий день после того, как меня поместили в следственный изолятор. Мы не обсуждали никаких аргументов для апелляционной жалобы, это был визит поддержки, узнать, как я себя чувствую. У нас не было никакого предметного обсуждения. ...Я не давала никаких указаний подавать апелляционную жалобу", – сказала она на заседании.

Потому она попросила оставить апелляционную жалобу без рассмотрения.

В то же время прокурор САП сказал, что учитывая это объяснение, есть основания оставить без рассмотрения апелляционную жалобу четвертого защитника.

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Что предшествовало?

Напомним, 1 сентября Апелляционная палата ВАКС оставила меру пресечения в отношении Микитася без изменений.

Также без изменений оставили меру пресечения в отношении Виктора Дубовика.

Операция "Форрест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форрест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форрест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
  • 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форрест Гамп" и "Фемида".
  • 21 августа ВАКС взял под стражу чиновника Офиса президента Дубовика с залогом в 7 млн грн.
  • 26 августа за Дубовика внесли всю сумму залога.
  • 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
  • 25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

Смотрите: Мудрая о залоге в 20 млн грн: У меня много друзей, попробую найти такую сумму. ВИДЕО

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апелляция (646) Антикоррупционный суд (1500) мера пресечения (708) Мудрая Ирина (73)
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