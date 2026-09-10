Ширшину подбросили наркотики: суд избирает меру пресечения подозреваемому военному Алиеву. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения в отношении одного из подозреваемых по делу бывшего командира 47-й ОМБр Александра Ширшина, которому подбросили наркотики.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Подробности
Речь идет о подозреваемом Алиеве.
Адвокат Юлия Ткаченко считает, что присутствие СМИ на судебном заседании может помешать рассмотрению дела.
По словам другого адвоката, это дело имеет "определенную политическую окраску".
Также защита говорит, что не знает, действительно ли все присутствующие в зале являются представителями СМИ. Защиты также мотивирует ходатайство тем, что при рассмотрении может быть разглашена государственная тайна.
Всего подозреваемого в суде защищают три адвоката - один лично, а двое - по видеосвязи.
Также защита ходатайствовала, чтобы заседание закрыли для представителей СМИ, потому что "один военный, герой Украины хочет взять на поруки Алиева", поэтому адвокаты не хотят, чтобы СМИ называли имя военного.
Суд принял решение закрыть заседание для СМИ.
Что предшествовало
- Напомним, что накануне бывший командир 47-й ОМБр Александр Ширшин рассказал, что ему подбросили наркотики в автомобиль.
- Впоследствии правоохранители предоставили официальную информацию об остановке автомобиля под управлением бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина.
- Позже и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе заявил, что оперативная информация от Военной службы правопорядка в отношении бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина будет проверена. В частности, и то, как эта информация появилась в ВСП.
- 9 сентября ГБР сообщило о задержании трех бывших полицейских по подозрению в том, что они подбросили Ширшину наркотики и психотропные вещества.
Предыстория
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47-й ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт об увольнении из-за "идиотских задач" командования.
- В свою очередь главредактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление командира 47-й ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия в Курщине следует планировать только после After action review.
- Впоследствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.
- Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магури" Ширшиным в соцсетях в отношении ряда неэффективных решений на фронте, признала самого Ширшина недисциплинированным.
- Впоследствии суд отменил выговор Ширшину.
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