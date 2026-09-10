Ширшину підкинули наркотики: Військового Алієва відправили під варту. Застава - 15 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід одному з підозрюваних у справі екскомбата 47-ОМБр Олександра Ширшина, якому підкинули наркотики.

Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.

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У коментарі Цензор.НЕТ прокурор Сергій Новіков пояснив причину попередньої суми застави для Алієва у 20 мільйонів гривень, про яку клопотав захист.

"Там же ж не тільки він може вносити заставу. Там може будь-яка пересічна особа. Ви навіть можете за нього заставу внести. Тобто, ми ж не знаємо, які там статки у тих людей, хто замовлявся. Ранішня застава, яка передбачена КПК прописана, але є рішення Верховного Суду про те, що прокурор може просити скільки завгодно", — сказав він.

Зараз розглядається друге засідання. Адвокати просять про відвід судді.

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Подробиці

Йдеться про підозрюваного Тельмана Алієва.

Адвокатка Юлія Ткаченко вважає, що присутність ЗМІ на судовому засіданні може зашкодити розгляду справи.

За словами іншого адвоката, ця справа має "певне політичне забарвлення".

Також захист каже, що не знає, чи дійсно всі, хто присутній в залі, є представниками ЗМІ. Захисти також мотивує клопотання тим, що під час розгляду може бути розголошено державну таємницю.

Всього підозрюваного у суді захищають три адвокати - одна особисто, а двоє - по відеозв'язку.

Також захист клопотав, щоб засідання закрили для представників ЗМІ, тому що "один військовий, герой України хоче взяти на поруки Алієва", тому адвокати не хочуть, щоб ЗМІ називали ім'я військового.

Відтак, суд ухвалив рішення закрити засідання для медіа.

Запобіжний захід

Слідчий суддя Євген Хайнацький частково задовольнив клопотання Офісу Генпрокурора та відправив підозрюваного Алієва під варту до 8 листопада.

Розмір застави - 15 млн грн. Прокурор клопотав про 20 млн грн застави.

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні колишній командир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин розповів, що йому підкинули наркотики в автомобіль.

Згодом Правоохоронці надали офіційну інформацію щодо зупинки автомобіля під керуванням колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина.

Пізніше т.в.о голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе заявив, що оперативна інформація від Військової служби правопорядку щодо колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина буде перевірена. Зокрема і те, як зʼявилась ця інформація у ВСП.

9 вересня ДБР повідомило про затримання трьох експоліцейських за підозрою у тому, що вони підкинули наркотики та психотропи Ширшину.

Передісторія

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