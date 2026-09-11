Суд взял под стражу ещё двух военных, подозреваемых в подбрасывании наркотиков Ширшину
Суд поместил под стражу еще двух военнослужащих, которых подозревают в том, что они подбросили наркотики в машину бывшего командира 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина. Накануне суд арестовал еще одного подозреваемого - военнослужащего Тельмана Алиева.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Меры пресечения
Печерский районный суд Киева избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Обоим подозреваемым предоставили возможность внести залог - по 12,6 миллиона гривен для каждого.
10 сентября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения военному Алиеву, который также фигурирует в этом деле. Он будет находиться под стражей до 8 ноября, но может внести залог - 14 миллионов 976 тысяч гривен.
Подробнее о деле
- Напомним, что накануне бывший командир 47-й ОМБр Александр Ширшин рассказал, что ему подбросили наркотики в автомобиль.
- Впоследствии правоохранители предоставили официальную информацию об остановке автомобиля под управлением бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина.
- Позже и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе заявил, что оперативная информация от Военной службы правопорядка в отношении бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина будет проверена. В частности, и то, как эта информация появилась в ВСП.
- 9 сентября ГБР сообщило, что трое бывших правоохранителей, которые в настоящее время являются военнослужащими одной из бригад Сил обороны, были задержаны. Их подозревают в незаконной слежке за экс-командиром 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", проникновении в его автомобиль и подброске около 30 пакетов с каннабисом и PVP для создания фальшивых улик. В ГБР уточнили, что целью фигурантов, якобы, была дискредитация Ширшина.
Предыстория
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47 ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт об увольнении из-за "идиотских заданий" командования.
- В свою очередь, главредактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление командира 47-й ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия в Курской области следует планировать только после проведения After action review.
- Впоследствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.
- Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магури" Ширшиным в соцсетях в отношении ряда неэффективных решений на фронте, признала самого Ширшина недисциплинированным.
- Впоследствии суд отменил выговор Ширшину.
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"Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему что кушать не могу."
а може у справі стирчать ЗЄльоні вушка ?