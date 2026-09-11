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Новости Ширшину подбросили наркотики
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Суд взял под стражу ещё двух военных, подозреваемых в подбрасывании наркотиков Ширшину

ширшин

Суд поместил под стражу еще двух военнослужащих, которых подозревают в том, что они подбросили наркотики в машину бывшего командира 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина. Накануне суд арестовал еще одного подозреваемого - военнослужащего Тельмана Алиева.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Меры пресечения

Печерский районный суд Киева избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Обоим подозреваемым предоставили возможность внести залог - по 12,6 миллиона гривен для каждого.

10 сентября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения военному Алиеву, который также фигурирует в этом деле. Он будет находиться под стражей до 8 ноября, но может внести залог - 14 миллионов 976 тысяч гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР задержало бывших правоохранителей, подбросивших наркотики Ширшину

Подробнее о деле

  • Напомним, что накануне бывший командир 47-й ОМБр Александр Ширшин рассказал, что ему подбросили наркотики в автомобиль.
  • Впоследствии правоохранители предоставили официальную информацию об остановке автомобиля под управлением бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина.
  • Позже и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе заявил, что оперативная информация от Военной службы правопорядка в отношении бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина будет проверена. В частности, и то, как эта информация появилась в ВСП.
  • 9 сентября ГБР сообщило, что трое бывших правоохранителей, которые в настоящее время являются военнослужащими одной из бригад Сил обороны, были задержаны. Их подозревают в незаконной слежке за экс-командиром 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", проникновении в его автомобиль и подброске около 30 пакетов с каннабисом и PVP для создания фальшивых улик. В ГБР уточнили, что целью фигурантов, якобы, была дискредитация Ширшина.

Предыстория

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что комбат 47 ОМБр "Магура" Ширшин подал рапорт об увольнении из-за "идиотских заданий" командования.
  • В свою очередь, главредактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя поступок Ширшина, отметил, что заявление командира 47-й ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия в Курской области следует планировать только после проведения After action review.
  • Впоследствии сообщалось, что по распоряжению начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.
  • Рабочая группа, которая проверяла ситуацию, опубликованную комбатом "Магури" Ширшиным в соцсетях в отношении ряда неэффективных решений на фронте, признала самого Ширшина недисциплинированным.
  • Впоследствии суд отменил выговор Ширшину.

Читайте также: Полиция заявила, что обнаружила каннабис и альфа-PVP в автомобиле Ширшина: он требует наказания зачинщиков и организаторов

Автор: 

арест (10509) наркотики (2263) суд (25480) военнослужащие (6894) Офис Генпрокурора (3423) Ширшин Александр (35)
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Топ комментарии
+3
Супер. Теперь и про заказчика всё расскажут.
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11.09.2026 17:45 Ответить
+3
якась незбагненна масова ненавість рядових солдатів до екскомбата по підкиданню наркотиків.
"Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему что кушать не могу."
а може у справі стирчать ЗЄльоні вушка ?

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11.09.2026 17:48 Ответить
+3
Ще два? Де ж на них набрати генералів, на поруки?
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11.09.2026 17:50 Ответить

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