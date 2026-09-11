Суд взял под стражу ещё двух военных, подозреваемых в подбрасывании наркотиков Ширшину

Суд поместил под стражу еще двух военнослужащих, которых подозревают в том, что они подбросили наркотики в машину бывшего командира 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина. Накануне суд арестовал еще одного подозреваемого - военнослужащего Тельмана Алиева.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Меры пресечения

Печерский районный суд Киева избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Обоим подозреваемым предоставили возможность внести залог - по 12,6 миллиона гривен для каждого.

10 сентября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения военному Алиеву, который также фигурирует в этом деле. Он будет находиться под стражей до 8 ноября, но может внести залог - 14 миллионов 976 тысяч гривен.

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Подробнее о деле

Напомним, что накануне бывший командир 47-й ОМБр Александр Ширшин рассказал, что ему подбросили наркотики в автомобиль.

Впоследствии правоохранители предоставили официальную информацию об остановке автомобиля под управлением бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина.

Позже и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе заявил, что оперативная информация от Военной службы правопорядка в отношении бывшего командира батальона 47-й ОМБр "Магура" Александра Ширшина будет проверена. В частности, и то, как эта информация появилась в ВСП.

9 сентября ГБР сообщило, что трое бывших правоохранителей, которые в настоящее время являются военнослужащими одной из бригад Сил обороны, были задержаны. Их подозревают в незаконной слежке за экс-командиром 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", проникновении в его автомобиль и подброске около 30 пакетов с каннабисом и PVP для создания фальшивых улик. В ГБР уточнили, что целью фигурантов, якобы, была дискредитация Ширшина.

Предыстория

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