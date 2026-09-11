Суд взяв під варту ще двох військових, яких підозрюють у підкиданні наркотиків Ширшину
Суд відправив під варту інших двох військовослужбовців, яких підозрюють, що вони підкинули наркотики в машину колишнього комбата 47 ОМБр "Магура" Олександра Ширшина. Напередодні суд арештував ще одного підозрюваного — військового Тельмана Алієва.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Запобіжні заходи
Печерський районний суд Києва обрав трьом підозрюваним запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Обидвом підозрюваним дали можливість внести заставу — по 12,6 мільйона гривень для кожного.
10 вересня Печерський районний суд Києва обрав запобіжку військовому Алієву, який також фігурує у цій справі. Він буде під вартою до 8 листопада, але може внести заставу — 14 мільйонів 976 тисяч гривень.
Більше про справу
- Нагадаємо, що напередодні колишній командир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин розповів, що йому підкинули наркотики в автомобіль.
- Згодом Правоохоронці надали офіційну інформацію щодо зупинки автомобіля під керуванням колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина.
- Пізніше т.в.о голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе заявив, що оперативна інформація від Військової служби правопорядку щодо колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина буде перевірена. Зокрема і те, як зʼявилась ця інформація у ВСП.
- 9 вересня ДБР повідомило, що трьох колишніх правоохоронців, які нині є військовослужбовцями однієї з бригад Сил оборони, затримали. Їх підозрюють в незаконному стеженні за екскомбатом 47-ї окремої механізованої бригади "Магура", проникненні до його автомобіля та підкиданні близько 30 пакетів із канабісом і PVP для створення штучних доказів. У ДБР уточнили, що метою фігурантів, мовляв, була дискредитація Ширшина.
Передісторія
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що комбат 47 ОМБр "Маґура" Ширшин подав рапорт на звільнення через "дебільні задачі" командування.
- Своєю чергою Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи вчинок Ширшина, зауважив, що заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review.
- Згодом повідомлялося, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.
- Робоча група, яка перевіряла ситуацію, опубліковану комбатом "Маґури" Ширшиним у соцмережах щодо низки неефективних рішень на фронті, визнала недисциплінованим самого Ширшина.
- Згодом суд скасував догану Ширшину.
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"Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему что кушать не могу."
а може у справі стирчать ЗЄльоні вушка ?