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Новини Ширшину підкинули наркотики
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Суд взяв під варту ще двох військових, яких підозрюють у підкиданні наркотиків Ширшину

ширшин

Суд відправив під варту інших двох військовослужбовців, яких підозрюють, що вони підкинули наркотики в машину колишнього комбата 47 ОМБр "Магура" Олександра Ширшина. Напередодні суд арештував ще одного підозрюваного — військового Тельмана Алієва.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Запобіжні заходи

Печерський районний суд Києва обрав трьом підозрюваним запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Обидвом підозрюваним дали можливість внести заставу — по 12,6 мільйона гривень для кожного.

10 вересня Печерський районний суд Києва обрав запобіжку військовому Алієву, який також фігурує у цій справі. Він буде під вартою до 8 листопада, але може внести заставу — 14 мільйонів 976 тисяч гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР затримало експравоохоронців, які підкинули наркотики Ширшину

Більше про справу

  • Нагадаємо, що напередодні колишній командир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин розповів, що йому підкинули наркотики в автомобіль.
  • Згодом Правоохоронці надали офіційну інформацію щодо зупинки автомобіля під керуванням колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина.
  • Пізніше т.в.о голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе заявив, що оперативна інформація від Військової служби правопорядку щодо колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина буде перевірена. Зокрема і те, як зʼявилась ця інформація у ВСП.
  • 9 вересня ДБР повідомило, що трьох колишніх правоохоронців, які нині є військовослужбовцями однієї з бригад Сил оборони, затримали. Їх підозрюють в незаконному стеженні за екскомбатом 47-ї окремої механізованої бригади "Магура", проникненні до його автомобіля та підкиданні близько 30 пакетів із канабісом і PVP для створення штучних доказів. У ДБР уточнили, що метою фігурантів, мовляв, була дискредитація Ширшина.

Передісторія

Також читайте: Поліція заявила, що виявила канабіс та альфа-PVP в авто Ширшина: він вимагає покарання ідейників та організаторів

Автор: 

арешт (1799) наркотики (1513) суд (9019) військовослужбовці (5292) Офіс Генпрокурора (3775) Ширшин Олександр (39)
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Топ коментарі
+3
Супер. Теперь и про заказчика всё расскажут.
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11.09.2026 17:45 Відповісти
+3
якась незбагненна масова ненавість рядових солдатів до екскомбата по підкиданню наркотиків.
"Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему что кушать не могу."
а може у справі стирчать ЗЄльоні вушка ?

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11.09.2026 17:48 Відповісти
+3
Ще два? Де ж на них набрати генералів, на поруки?
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11.09.2026 17:50 Відповісти

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