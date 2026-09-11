Суд взяв під варту ще двох військових, яких підозрюють у підкиданні наркотиків Ширшину

Суд відправив під варту інших двох військовослужбовців, яких підозрюють, що вони підкинули наркотики в машину колишнього комбата 47 ОМБр "Магура" Олександра Ширшина. Напередодні суд арештував ще одного підозрюваного — військового Тельмана Алієва.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Запобіжні заходи

Печерський районний суд Києва обрав трьом підозрюваним запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Обидвом підозрюваним дали можливість внести заставу — по 12,6 мільйона гривень для кожного.

10 вересня Печерський районний суд Києва обрав запобіжку військовому Алієву, який також фігурує у цій справі. Він буде під вартою до 8 листопада, але може внести заставу — 14 мільйонів 976 тисяч гривень.

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Нагадаємо, що напередодні колишній командир 47-ї ОМБр Олександр Ширшин розповів, що йому підкинули наркотики в автомобіль.

Згодом Правоохоронці надали офіційну інформацію щодо зупинки автомобіля під керуванням колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина.

Пізніше т.в.о голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе заявив, що оперативна інформація від Військової служби правопорядку щодо колишнього командира батальйону 47-ї ОМБр "Магура" Олександра Ширшина буде перевірена. Зокрема і те, як зʼявилась ця інформація у ВСП.

9 вересня ДБР повідомило, що трьох колишніх правоохоронців, які нині є військовослужбовцями однієї з бригад Сил оборони, затримали. Їх підозрюють в незаконному стеженні за екскомбатом 47-ї окремої механізованої бригади "Магура", проникненні до його автомобіля та підкиданні близько 30 пакетів із канабісом і PVP для створення штучних доказів. У ДБР уточнили, що метою фігурантів, мовляв, була дискредитація Ширшина.

Передісторія

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