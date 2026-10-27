РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17426 посетителей онлайн
Новости Подрыв Северных потоков
430 1

Германский суд отказался прекратить процесс по делу о взрыве "Северных потоков"

Дело "Северных потоков": немецкий суд отказался прекратить процесс

Судебный процесс в Гамбурге по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" не будет прекращен. Соответствующее ходатайство защиты отклонил Высший земельный суд на второй день судебного разбирательства.

Об этом пишет ntv, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Защита просила прекратить судебный процесс, поскольку обвиняемый Кузнецов, ранее занимавший должность офицера, обязан соблюдать тайну. Из-за этого он не может ни обсуждать дело со своими адвокатами, ни давать показания в суде. В противном случае ему грозило бы суровое наказание в Украине.

"Согласно немецкому законодательству, обвиняемый не ограничен в своем праве на защиту", - пояснил председательствующий судья.

По его словам, право свободно давать показания в Германии не ограничивается служебными правилами другого государства.

  • Напомним, что 14 октября в Германии начался судебный процесс над Сергеем Кузнецовым, которого обвиняют в организации секретной операции по подрыву газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дочерней компании российского "Газпрома" не позволили стать стороной обвинения по делу Кузнецова

Взрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они — граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
  • 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
  • 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
  • По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
  • 1 июля 2026 года генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.

Читайте: Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" Журавлев попросил политического убежища в Хорватии, - СМИ

Автор: 

Германия (7967) Северный поток (1544)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 