Германский суд отказался прекратить процесс по делу о взрыве "Северных потоков"

Судебный процесс в Гамбурге по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" не будет прекращен. Соответствующее ходатайство защиты отклонил Высший земельный суд на второй день судебного разбирательства.

Об этом пишет ntv, сообщает Цензор.НЕТ.

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Защита просила прекратить судебный процесс, поскольку обвиняемый Кузнецов, ранее занимавший должность офицера, обязан соблюдать тайну. Из-за этого он не может ни обсуждать дело со своими адвокатами, ни давать показания в суде. В противном случае ему грозило бы суровое наказание в Украине.

"Согласно немецкому законодательству, обвиняемый не ограничен в своем праве на защиту", - пояснил председательствующий судья.

По его словам, право свободно давать показания в Германии не ограничивается служебными правилами другого государства.

Напомним, что 14 октября в Германии начался судебный процесс над Сергеем Кузнецовым, которого обвиняют в организации секретной операции по подрыву газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года.

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