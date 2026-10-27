Германский суд отказался прекратить процесс по делу о взрыве "Северных потоков"
Судебный процесс в Гамбурге по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" не будет прекращен. Соответствующее ходатайство защиты отклонил Высший земельный суд на второй день судебного разбирательства.
Об этом пишет ntv, сообщает Цензор.НЕТ.
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Защита просила прекратить судебный процесс, поскольку обвиняемый Кузнецов, ранее занимавший должность офицера, обязан соблюдать тайну. Из-за этого он не может ни обсуждать дело со своими адвокатами, ни давать показания в суде. В противном случае ему грозило бы суровое наказание в Украине.
"Согласно немецкому законодательству, обвиняемый не ограничен в своем праве на защиту", - пояснил председательствующий судья.
По его словам, право свободно давать показания в Германии не ограничивается служебными правилами другого государства.
- Напомним, что 14 октября в Германии начался судебный процесс над Сергеем Кузнецовым, которого обвиняют в организации секретной операции по подрыву газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года.
Взрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они — граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
- 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
- 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
- По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
- 1 июля 2026 года генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.
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