Дочерней компании российского "Газпрома" не позволили выступить стороной обвинения по делу Кузнецова

Немецкий суд отказал операторам Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в допуске к делу о подрыве газопроводов в качестве дополнительных обвинителей, отметив, что их экономические требования должны рассматриваться в рамках гражданского, а не уголовного производства.

Об этом сообщила юридическая компания "Катеринчук, Моор и партнеры", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Компаниям Nord Stream отказано в допуске в качестве дополнительных обвинителей по делу о подрыве газопроводов. Постановлениями от 30 сентября 2026 года 3-я уголовная палата Высшего земельного суда Гамбурга не допустила компании-операторы газопроводов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG (заявители) к участию в качестве дополнительных обвинителей (Nebenkläger) в производстве 3 St 2/26 ("Дело о подрыве газопроводов Nord Stream")", — говорится в сообщении.

Смотрите также: Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" Кузнецов находится в камере для террористов в полной изоляции, - адвокат. ВИДЕО

Согласно решению суда, лицо, пострадавшее в результате преступления, может присоединиться к публичному обвинению, если это необходимо по особым причинам (в частности, из-за тяжких последствий). Но в случае с Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG таких причин нет.

Также не подтвержден "экзистенциальный ущерб".

"Расходы на ремонт составляют лишь часть от общей стоимости, что не дает оснований считать это "полной экономической потерей".

Дальнейшие экономические последствия для компаний вызваны не подрывом, а реакцией политического руководства на российское военное вторжение в Украину, поэтому они не принимаются во внимание", — отметили там.

Читайте также: Подрыв "Северных потоков": Хорватия не информировала Украину о задержании Журавлева, - Офис генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Кроме того, экономические интересы Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в возмещении убытков должны решаться в рамках гражданского судопроизводства, а не уголовного дела.

"Уголовный суд — не площадка для репарационных требований РФ.

Палата отдельно подчеркнула: задачей уголовного процесса НЕ ЯВЛЯЕТСЯ выяснение обстоятельств для возможных репарационных требований Российской Федерации к Украине или поиск других лиц, к которым заявители могли бы предъявить гражданские иски.

Истцы Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG сохраняют право повторно подать ходатайство только в том случае, если в ходе основного судебного разбирательства сторона защиты попытается выдвинуть обвинения против них", — подытожили защитники.

Читайте: Украина начала собственное расследование по факту подрыва "Северных потоков" после обвинений Кузнецова в Германии

Взрыв "Северных потоков"

Читайте также: Дочерняя компания российского "Газпрома" хочет стать стороной обвинения по делу украинца Кузнецова, которого подозревают в подрыве "Северных потоков"