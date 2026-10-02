Дочерней компании российского "Газпрома" не позволили выступить стороной обвинения по делу Кузнецова
Немецкий суд отказал операторам Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в допуске к делу о подрыве газопроводов в качестве дополнительных обвинителей, отметив, что их экономические требования должны рассматриваться в рамках гражданского, а не уголовного производства.
Об этом сообщила юридическая компания "Катеринчук, Моор и партнеры", передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Компаниям Nord Stream отказано в допуске в качестве дополнительных обвинителей по делу о подрыве газопроводов. Постановлениями от 30 сентября 2026 года 3-я уголовная палата Высшего земельного суда Гамбурга не допустила компании-операторы газопроводов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG (заявители) к участию в качестве дополнительных обвинителей (Nebenkläger) в производстве 3 St 2/26 ("Дело о подрыве газопроводов Nord Stream")", — говорится в сообщении.
Согласно решению суда, лицо, пострадавшее в результате преступления, может присоединиться к публичному обвинению, если это необходимо по особым причинам (в частности, из-за тяжких последствий). Но в случае с Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG таких причин нет.
Также не подтвержден "экзистенциальный ущерб".
"Расходы на ремонт составляют лишь часть от общей стоимости, что не дает оснований считать это "полной экономической потерей".
Дальнейшие экономические последствия для компаний вызваны не подрывом, а реакцией политического руководства на российское военное вторжение в Украину, поэтому они не принимаются во внимание", — отметили там.
Кроме того, экономические интересы Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в возмещении убытков должны решаться в рамках гражданского судопроизводства, а не уголовного дела.
"Уголовный суд — не площадка для репарационных требований РФ.
Палата отдельно подчеркнула: задачей уголовного процесса НЕ ЯВЛЯЕТСЯ выяснение обстоятельств для возможных репарационных требований Российской Федерации к Украине или поиск других лиц, к которым заявители могли бы предъявить гражданские иски.
Истцы Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG сохраняют право повторно подать ходатайство только в том случае, если в ходе основного судебного разбирательства сторона защиты попытается выдвинуть обвинения против них", — подытожили защитники.
Взрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они — граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
- 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
- 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
- По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
- 1 июля 2026 года генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.
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