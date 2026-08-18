Украина начала собственное расследование по факту подрыва "Северных потоков" после предъявления обвинений Кузнецову в Германии

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора 9 июля возбудила уголовное дело в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Об этом "Суспільному" сообщил адвокат Николай Катеринчук, передает Цензор.НЕТ.

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Кто является фигурантом дела

Катеринчук является украинским адвокатом Сергея Кузнецова, которого в Германии обвиняют в соучастии в нападении на гражданские объекты и совершении подрыва, а также в уничтожении сооружений и препятствовании работе объектов общественного назначения. Суд над Кузнецовым должен начаться в октябре.

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Разъяснение Офиса генерального прокурора

В Офисе генерального прокурора подтвердили, что осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту возможного совершения в сентябре 2022 года, в условиях международного вооруженного конфликта между РФ и Украиной, гражданами Украины действий, связанных с подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море, что привело к их повреждению и прекращению эксплуатации.

В ведомстве не указали, какой именно правоохранительный орган начал расследование и когда именно это произошло. В то же время пояснили, что уголовное производство было зарегистрировано по результатам самостоятельного обнаружения в СМИ информации о предъявлении гражданину Украины обвинения в Германии.

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Версия об операции "под чужим флагом"

В ГП подчеркнули, что, учитывая характер международного вооруженного конфликта и применение Россией методов гибридной агрессии и специальных операций, в рамках досудебного расследования правоохранители также проверят версию о том, не организовали ли подрывы "Северных потоков" сами россияне в рамках операции "под чужим флагом" — с использованием граждан Украины или имитацией их участия с целью дискредитации Украины.

В ведомстве подтвердили, что квалифицировали подрыв газопроводов по статье о нарушении законов и обычаев ведения войны, поскольку это соответствует правовой квалификации, примененной Федеральной прокуратурой Германии.

Катеринчук отметил, что пока прокуроры ОГП с адвокатами Сергея Кузнецова не контактировали.

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Подрыв "Северных потоков"

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