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Новости Подрыв Северных потоков
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Украина начала собственное расследование по факту подрыва "Северных потоков" после предъявления обвинений Кузнецову в Германии

задержанный в Италии Кузнецов

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора 9 июля возбудила уголовное дело в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Об этом "Суспільному" сообщил адвокат Николай Катеринчук, передает Цензор.НЕТ.

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Кто является фигурантом дела

Катеринчук является украинским адвокатом Сергея Кузнецова, которого в Германии обвиняют в соучастии в нападении на гражданские объекты и совершении подрыва, а также в уничтожении сооружений и препятствовании работе объектов общественного назначения. Суд над Кузнецовым должен начаться в октябре.

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Разъяснение Офиса генерального прокурора

В Офисе генерального прокурора подтвердили, что осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту возможного совершения в сентябре 2022 года, в условиях международного вооруженного конфликта между РФ и Украиной, гражданами Украины действий, связанных с подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море, что привело к их повреждению и прекращению эксплуатации.

В ведомстве не указали, какой именно правоохранительный орган начал расследование и когда именно это произошло. В то же время пояснили, что уголовное производство было зарегистрировано по результатам самостоятельного обнаружения в СМИ информации о предъявлении гражданину Украины обвинения в Германии.

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Версия об операции "под чужим флагом"

В ГП подчеркнули, что, учитывая характер международного вооруженного конфликта и применение Россией методов гибридной агрессии и специальных операций, в рамках досудебного расследования правоохранители также проверят версию о том, не организовали ли подрывы "Северных потоков" сами россияне в рамках операции "под чужим флагом" — с использованием граждан Украины или имитацией их участия с целью дискредитации Украины.

В ведомстве подтвердили, что квалифицировали подрыв газопроводов по статье о нарушении законов и обычаев ведения войны, поскольку это соответствует правовой квалификации, примененной Федеральной прокуратурой Германии.

Катеринчук отметил, что пока прокуроры ОГП с адвокатами Сергея Кузнецова не контактировали. 

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Подрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они — граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданинаУкраины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
  • 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
  • 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
  • По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
  • 1 июля 2026 года генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.

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