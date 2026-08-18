Україна розпочала власне розслідування щодо підриву "Північних потоків" після звинувачень Кузнєцова в Німеччині

Служба безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора 9 липня відкрила кримінальне провадження щодо підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2".

Про це Суспільному повідомив адвокат Микола Катеринчук, передає Цензор.НЕТ.

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Хто фігурант справи

Катеринчук є українським захисником Сергія Кузнєцова, якого у Німеччині звинувачують у співучасті в нападі на цивільні об'єкти та спричиненні вибуху, а також знищенні споруд і перешкоджанні роботі об'єктів громадського призначення. Суд над Кузнєцовим має розпочатися у жовтні.

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Пояснення Офісу генпрокурора

В Офісі генерального прокурора підтвердили, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом можливого вчинення у вересні 2022 року, в умовах міжнародного збройного конфлікту між РФ та Україною, громадянами України дій, пов'язаних із підривом газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" у Балтійському морі, що призвело до їх пошкодження та припинення експлуатації.

У відомстві не зазначили, який саме правоохоронний орган розпочав розслідування та коли саме це сталося. Водночас пояснили, що кримінальне провадження зареєстрували за результатами самостійного виявлення в медіа інформації про висунення громадянину України обвинувачення в Німеччині.

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Версія про операцію "під чужим прапором"

У ОГП наголосили, що з огляду на характер міжнародного збройного конфлікту та застосування Росією методів гібридної агресії й спеціальних операцій, у межах досудового розслідування правоохоронці також перевірять версію, чи не організували вибухи "Північних потоків" самі росіяни в рамках операції "під чужим прапором" — з використанням громадян України або імітацією їхньої участі з метою дискредитації України.

У відомстві підтвердили, що кваліфікували підрив газопроводів за статтею про порушення законів та звичаїв ведення війни, оскільки це відповідає правовій кваліфікації, застосованій Федеральною прокуратурою Німеччини.

Катеринчук зазначив, що поки прокурори ОГП з адвокатами Сергія Кузнєцова не контактували.

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Підрив "Північних потоків"

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