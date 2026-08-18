Україна розпочала власне розслідування щодо підриву "Північних потоків" після звинувачень Кузнєцова в Німеччині
Служба безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора 9 липня відкрила кримінальне провадження щодо підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2".
Про це Суспільному повідомив адвокат Микола Катеринчук, передає Цензор.НЕТ.
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Хто фігурант справи
Катеринчук є українським захисником Сергія Кузнєцова, якого у Німеччині звинувачують у співучасті в нападі на цивільні об'єкти та спричиненні вибуху, а також знищенні споруд і перешкоджанні роботі об'єктів громадського призначення. Суд над Кузнєцовим має розпочатися у жовтні.
Пояснення Офісу генпрокурора
В Офісі генерального прокурора підтвердили, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом можливого вчинення у вересні 2022 року, в умовах міжнародного збройного конфлікту між РФ та Україною, громадянами України дій, пов'язаних із підривом газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" у Балтійському морі, що призвело до їх пошкодження та припинення експлуатації.
У відомстві не зазначили, який саме правоохоронний орган розпочав розслідування та коли саме це сталося. Водночас пояснили, що кримінальне провадження зареєстрували за результатами самостійного виявлення в медіа інформації про висунення громадянину України обвинувачення в Німеччині.
Версія про операцію "під чужим прапором"
У ОГП наголосили, що з огляду на характер міжнародного збройного конфлікту та застосування Росією методів гібридної агресії й спеціальних операцій, у межах досудового розслідування правоохоронці також перевірять версію, чи не організували вибухи "Північних потоків" самі росіяни в рамках операції "під чужим прапором" — з використанням громадян України або імітацією їхньої участі з метою дискредитації України.
У відомстві підтвердили, що кваліфікували підрив газопроводів за статтею про порушення законів та звичаїв ведення війни, оскільки це відповідає правовій кваліфікації, застосованій Федеральною прокуратурою Німеччини.
Катеринчук зазначив, що поки прокурори ОГП з адвокатами Сергія Кузнєцова не контактували.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
- 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
- За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
- 1 липня 2026 року генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.
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