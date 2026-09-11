Подрыв "Северных потоков": Хорватия не проинформировала Украину о задержании Журавлева, - Офис генерального прокурора. ДОКУМЕНТ

Офис генерального прокурора не получал официального уведомления о задержании в Хорватии украинца Владимира Журавлева, которого немецкие следователи подозревают в причастности к подрыву "Северных потоков".

Об этом говорится в ответе на запрос Цензор.НЕТ.

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Подробности

В ведомстве отметили, что компетентные органы Хорватии официально не обращались в Офис генерального прокурора по поводу задержания Журавлева. Об этом факте прокуратуре стало известно из СМИ.

Также в ОГП отметили, что Хорватия и Германия не обращались в украинскую прокуратуру с соответствующим запросом и не направляли копию европейского ордера на арест.

Журавлев по обстоятельствам, в связи с которыми его задержали в Хорватии, украинскими правоохранительными органами к уголовной ответственности не привлекался, а приговоры в отношении него не выносились.

В связи с указанными фактами украинская прокуратура на данный момент не может обратиться в компетентные органы Хорватии с запросом о выдаче (экстрадиции) Журавлева в Украину.

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Взрыв "Северных потоков"

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