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Новости Подрыв Северных потоков
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Дело "Северных потоков": 18 сентября суд будет решать судьбу Журавлева

Адвокаты призвали Украину защитить Журавлева в деле о "Северных потоках"

18 сентября 2026 года в Хорватии состоится судебное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о возможной экстрадиции гражданина Украины Владимира Журавлева в Германию по делу о подрыве газопроводов "Северный поток".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила юридическая компания "Катеринчук, Моор и партнеры".

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Немецкие правоохранительные органы подозревают украинца в причастности к повреждению газотранспортной инфраструктуры "Северных потоков" в Балтийском море осенью 2022 года.

Суд рассмотрит вопрос об экстрадиции

Ожидается, что в ходе заседания хорватский суд оценит обоснованность европейского ордера на арест и решит вопрос о возможной передаче Журавлева германским правоохранительным органам.

Решение суда определит дальнейший ход процедуры экстрадиции украинского гражданина в Германию.

"Компания "Катеринчук, Моор и партнеры" призывает государство Украина присоединиться к защите Владимира Журавлева и принять все необходимые дипломатические и правовые меры для обеспечения соблюдения его прав", — отмечают адвокаты

Взрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они — граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
  • 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
  • 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
  • По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
  • 1 июля 2026 года генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.
  • 19 августа стало известно, что в Хорватии задержали еще одного подозреваемого по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Речь идет о Владимире Журавлеве.
  • 20 августа суд Хорватии поместил Журавлева под стражу.

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Германия (7859) суд (25476) Хорватия (309) Северный поток (1533)
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