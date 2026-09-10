Дело "Северных потоков": 18 сентября суд будет решать судьбу Журавлева

18 сентября 2026 года в Хорватии состоится судебное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о возможной экстрадиции гражданина Украины Владимира Журавлева в Германию по делу о подрыве газопроводов "Северный поток".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила юридическая компания "Катеринчук, Моор и партнеры".

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Немецкие правоохранительные органы подозревают украинца в причастности к повреждению газотранспортной инфраструктуры "Северных потоков" в Балтийском море осенью 2022 года.

Суд рассмотрит вопрос об экстрадиции

Ожидается, что в ходе заседания хорватский суд оценит обоснованность европейского ордера на арест и решит вопрос о возможной передаче Журавлева германским правоохранительным органам.

Решение суда определит дальнейший ход процедуры экстрадиции украинского гражданина в Германию.

"Компания "Катеринчук, Моор и партнеры" призывает государство Украина присоединиться к защите Владимира Журавлева и принять все необходимые дипломатические и правовые меры для обеспечения соблюдения его прав", — отмечают адвокаты

Взрыв "Северных потоков"

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