Украина имеет определенные обязательства перед подозреваемым в подрыве "Северных потоков" Кузнецовым и должна реагировать, - журналист
Взрыв "Северных потоков" произошел после того, как Россия уже начала использовать газопровод в качестве оружия, а теперь первым человеком, которого в Европе могут привлечь к ответственности за военное преступление по этому делу, станет украинский военный.
Об этом заявил журналист The Wall Street Journal и автор книги "Заговор вокруг "Северного потока": внутренняя история взрывов, потрясших мир" Боян Панчевский в интервью Наталье Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Противники трубопровода всегда говорили, что его главная цель - сделать Европу зависимой от российского газа.
"Именно так и произошло. Эти опасения оказались небезосновательными", - отметил журналист.
Главная оппозиционная партия Германии "Альтернатива для Германии" использует тему "Северного потока" как один из главных аргументов в кампании против правительства Мерца, которое поддерживает Украину.
"Но важно отметить, что на момент атаки система "Северного потока" не работала. Система состоит из двух газопроводов — "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2". Первый — более старый, его ввели в эксплуатацию в 2011 году. А второй — более новый, так и не начал работать, поскольку его завершили только в октябре 2021 года. Из-за вторжения его так и не запустили. Технически газопровод был готов к работе, но газ по нему не поставлялся", — пояснил Панчевский.
На момент начала полномасштабного вторжения ЕС получал около 50% своего природного газа. А в Германии этот показатель составлял 55%.
"Это чрезвычайная зависимость, поэтому им пришлось инвестировать миллиарды евро, и они до сих пор это делают, чтобы избавиться от этой зависимости. Но причиной этого была война, а не обязательно диверсия на "Северном потоке". На момент диверсии Путин уже использовал этот газопровод как оружие", — подчеркнул журналист.
По мнению Панчевского, Путин может отремонтировать газопровод.
"Если газопровод можно построить, то его можно и восстановить. Технически это возможно. Проблема в том, что газопровод находится под санкциями ЕС и США. Эти санкции делают невозможным его ремонт или восстановление. Пока санкции не будут сняты и не будет достигнута более широкая договоренность между ЕС, США и РФ, эти газопроводы фактически мертвы", — подчеркнул он.
Цены остаются высокими именно из-за войны РФ против Украины, а также давление на стоимость оказывает и война в Иране.
Подрыв
Операцию по подрыву "Северного потока", как отметил журналист, вероятно, начали планировать через месяц после начала полномасштабного вторжения, уже после битвы за Киев.
Это были офицеры разведки, контрразведки и спецопераций с большим опытом такой работы, говорит Панчевский.
По словам журналиста, в октябре начнется суд над Сергеем Кузнецовым, которого подозревают в причастности к подрыву.
"Человек с очевидным опытом службы государству и защиты своей страны. Будет очень странно, если суд начнется, а украинское правительство и военное руководство просто никак на это не отреагируют. Это будет выглядеть странно, потому что на момент атаки он был капитаном вооруженных сил. Государство и военное руководство имеют определенные обязательства перед этим человеком", — подчеркнул он.
Панчевский отметил, что Кузнецову предъявили обвинение в военном преступлении. Сначала речь шла о незаконном устроении взрыва, создании угрозы конституционному строю Германии и диверсии.
Но впоследствии прокуратура изменила стратегию.
"Они поняли, что этот человек был военным. А защита утверждает, что он солдат, что он воевал против РФ, а значит, его нельзя судить в обычном уголовном порядке. У него есть так называемый иммунитет комбатанта. Он защищен от такого преследования, поскольку был частью вооруженных сил.
В международном праве это аргумент, который потенциально может сработать в суде. Именно поэтому прокуратура Германии изменила подход и фактически заявила, что признает: это была война, он был военным, солдатом, офицером, но не соглашается с тем, что можно вести войну, уничтожая "Северный поток". Этот газопровод считается немецким, а не российским; россияне были акционерами, но газ поступал к ним, следовательно, атака на газопровод не является законной военной целью", — пояснил журналист.
Панчевский считает, что война России является огромным военным преступлением, но первым человеком, которого будут судить в Европе за военное преступление, станет украинский защитник.
"Это вызовет большой резонанс даже в немецких СМИ. Люди будут задавать вопрос: "Возможно, подрыв газопровода и не был чем-то хорошим, но действительно ли за это нужно судить человека за военное преступление?". Это действительно военное преступление? Никто не погиб, никто не пострадал, при этом часть газопровода полностью принадлежала России", — отметил он.
Подрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они — граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданинаУкраины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
- 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
- 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
- По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
- 1 июля 2026 года генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.
- 19 августа стало известно, что в Хорватии задержали еще одного подозреваемого по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Речь идет о Владимире Журавлеве.
- 20 августа суд Хорватии поместил Журавлева под стражу.
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