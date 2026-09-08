Украина имеет определенные обязательства перед подозреваемым в подрыве "Северных потоков" Кузнецовым и должна реагировать, - журналист

Взрыв "Северных потоков" произошел после того, как Россия уже начала использовать газопровод в качестве оружия, а теперь первым человеком, которого в Европе могут привлечь к ответственности за военное преступление по этому делу, станет украинский военный.

Об этом заявил журналист The Wall Street Journal и автор книги "Заговор вокруг "Северного потока": внутренняя история взрывов, потрясших мир" Боян Панчевский в интервью Наталье Гуменюк, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Противники трубопровода всегда говорили, что его главная цель - сделать Европу зависимой от российского газа.

"Именно так и произошло. Эти опасения оказались небезосновательными", - отметил журналист.

Главная оппозиционная партия Германии "Альтернатива для Германии" использует тему "Северного потока" как один из главных аргументов в кампании против правительства Мерца, которое поддерживает Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат украинца Кузнецова по делу "Северных потоков": Обвинительный приговор стал бы позором для правосудия

"Но важно отметить, что на момент атаки система "Северного потока" не работала. Система состоит из двух газопроводов — "Северного потока — 1" и "Северного потока — 2". Первый — более старый, его ввели в эксплуатацию в 2011 году. А второй — более новый, так и не начал работать, поскольку его завершили только в октябре 2021 года. Из-за вторжения его так и не запустили. Технически газопровод был готов к работе, но газ по нему не поставлялся", — пояснил Панчевский.

На момент начала полномасштабного вторжения ЕС получал около 50% своего природного газа. А в Германии этот показатель составлял 55%.

"Это чрезвычайная зависимость, поэтому им пришлось инвестировать миллиарды евро, и они до сих пор это делают, чтобы избавиться от этой зависимости. Но причиной этого была война, а не обязательно диверсия на "Северном потоке". На момент диверсии Путин уже использовал этот газопровод как оружие", — подчеркнул журналист.

Читайте также: Украинца Журавлева задержали в Хорватии по делу о подрыве "Северных потоков": адвокат призывает Украину добиться его экстрадиции

По мнению Панчевского, Путин может отремонтировать газопровод.

"Если газопровод можно построить, то его можно и восстановить. Технически это возможно. Проблема в том, что газопровод находится под санкциями ЕС и США. Эти санкции делают невозможным его ремонт или восстановление. Пока санкции не будут сняты и не будет достигнута более широкая договоренность между ЕС, США и РФ, эти газопроводы фактически мертвы", — подчеркнул он.

Цены остаются высокими именно из-за войны РФ против Украины, а также давление на стоимость оказывает и война в Иране.

Подрыв

Операцию по подрыву "Северного потока", как отметил журналист, вероятно, начали планировать через месяц после начала полномасштабного вторжения, уже после битвы за Киев.

Это были офицеры разведки, контрразведки и спецопераций с большим опытом такой работы, говорит Панчевский.

По словам журналиста, в октябре начнется суд над Сергеем Кузнецовым, которого подозревают в причастности к подрыву.

"Человек с очевидным опытом службы государству и защиты своей страны. Будет очень странно, если суд начнется, а украинское правительство и военное руководство просто никак на это не отреагируют. Это будет выглядеть странно, потому что на момент атаки он был капитаном вооруженных сил. Государство и военное руководство имеют определенные обязательства перед этим человеком", — подчеркнул он.

Панчевский отметил, что Кузнецову предъявили обвинение в военном преступлении. Сначала речь шла о незаконном устроении взрыва, создании угрозы конституционному строю Германии и диверсии.

Но впоследствии прокуратура изменила стратегию.

"Они поняли, что этот человек был военным. А защита утверждает, что он солдат, что он воевал против РФ, а значит, его нельзя судить в обычном уголовном порядке. У него есть так называемый иммунитет комбатанта. Он защищен от такого преследования, поскольку был частью вооруженных сил.

В международном праве это аргумент, который потенциально может сработать в суде. Именно поэтому прокуратура Германии изменила подход и фактически заявила, что признает: это была война, он был военным, солдатом, офицером, но не соглашается с тем, что можно вести войну, уничтожая "Северный поток". Этот газопровод считается немецким, а не российским; россияне были акционерами, но газ поступал к ним, следовательно, атака на газопровод не является законной военной целью", — пояснил журналист.

Панчевский считает, что война России является огромным военным преступлением, но первым человеком, которого будут судить в Европе за военное преступление, станет украинский защитник.

"Это вызовет большой резонанс даже в немецких СМИ. Люди будут задавать вопрос: "Возможно, подрыв газопровода и не был чем-то хорошим, но действительно ли за это нужно судить человека за военное преступление?". Это действительно военное преступление? Никто не погиб, никто не пострадал, при этом часть газопровода полностью принадлежала России", — отметил он.

Читайте: Суд в Хорватии отложил рассмотрение дела об экстрадиции Журавлева: Германия добавила в ордер обвинение в "военном преступлении"

Подрыв "Северных потоков"

Читайте также: "Не оставлять на произвол судьбы": адвокаты призвали власти Украины вмешаться в дело Журавлева в Хорватии