Суд в Хорватии отложил рассмотрение вопроса об экстрадиции Журавлева: Германия добавила в ордер обвинение в "военном преступлении"

Судебное заседание по вопросу о возможной экстрадиции украинца Владимира Журавлева из Хорватии в Германию по делу о подрыве "Северных потоков", запланированное на 4 сентября, было перенесено. По данным защиты, причиной стало обновление немецкой стороной европейского ордера на арест — в него добавили новую квалификацию "военное преступление".

Об этом сообщили в юридической компании "Катеринчук, Моор и партнеры", которая представляет интересы украинца, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Для защиты это означает новый этап борьбы за права украинского гражданина. Мы продолжаем работать. О дальнейшем развитии дела сообщим сразу", — отметили юристы.

Новую дату судебного заседания в сообщении не назвали.

Ранее польский суд отказал Германии в экстрадиции Журавлева и освободил его из-под стражи. Однако в августе 2026 года украинца вновь задержали — на этот раз в Хорватии на основании европейского ордера на арест.

4 сентября хорватский суд должен был рассмотреть вопрос о возможности его выдачи Германии. Защита Журавлева, в частности, задавала вопрос, может ли другая страна ЕС экстрадировать украинца после того, как польский суд уже отказал немецкой стороне в его выдаче.

Подрыв "Северных потоков"