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Новости Подрыв Северных потоков
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Суд в Хорватии отложил рассмотрение вопроса об экстрадиции Журавлева: Германия добавила в ордер обвинение в "военном преступлении"

Экстрадицию Журавлева по делу "Северных потоков" не рассмотрели: Германия обновила ордер

Судебное заседание по вопросу о возможной экстрадиции украинца Владимира Журавлева из Хорватии в Германию по делу о подрыве "Северных потоков", запланированное на 4 сентября, было перенесено. По данным защиты, причиной стало обновление немецкой стороной европейского ордера на арест — в него добавили новую квалификацию "военное преступление".

Об этом сообщили в юридической компании "Катеринчук, Моор и партнеры", которая представляет интересы украинца, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Для защиты это означает новый этап борьбы за права украинского гражданина. Мы продолжаем работать. О дальнейшем развитии дела сообщим сразу", — отметили юристы.

Новую дату судебного заседания в сообщении не назвали.

Ранее польский суд отказал Германии в экстрадиции Журавлева и освободил его из-под стражи. Однако в августе 2026 года украинца вновь задержали — на этот раз в Хорватии на основании европейского ордера на арест.

4 сентября хорватский суд должен был рассмотреть вопрос о возможности его выдачи Германии. Защита Журавлева, в частности, задавала вопрос, может ли другая страна ЕС экстрадировать украинца после того, как польский суд уже отказал немецкой стороне в его выдаче.

Подрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они — граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданинаУкраины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
  • 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
  • 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
  • По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
  • 1 июля 2026 года генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.
  • 19 августа стало известно, что в Хорватии задержали еще одного подозреваемого по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Речь идет о Владимире Журавлеве.
  • 20 августа суд Хорватии поместил Журавлева под стражу.

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Германия (7835) Хорватия (307) Северный поток (1531)
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