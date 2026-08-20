Суд в Хорватии поместил под стражу украинца Журавлева по делу о подрыве "Северных потоков"
В Хорватии суд поместил под стражу гражданина Украины Владимира Журавлева, которого немецкие правоохранительные органы подозревают в подрыве газопроводов "Северный поток".
Об этом пишет Index, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали решения суда
Накануне Журавлева задержали утром 19 августа на основании европейского ордера на арест, выданного Германией.
Уже 20 августа, после допроса, хорватский судья в Пуле назначил украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей, чтобы гарантировать его дальнейшую экстрадицию в ФРГ.
Адвокат подозреваемого Матия Милош подтвердил это решение журналистам и заявил, что защита будет подавать апелляцию.
"Мой клиент был помещен под стражу по ходатайству прокурора для обеспечения его передачи на основании европейского ордера на арест, выданного Германией. Следственный судья сейчас вынесет письменное решение, мы его обжалуем. Но гораздо важнее для нас является дальнейшая процедура, в ходе которой судебная коллегия будет решать, были ли выполнены условия для экстрадиции", — подчеркнул адвокат.
Украинский адвокат Николая Катеринчука призвал Офис генерального прокурора запросить экстрадицию Владимира Журавлева из Хорватии.
Взрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они — граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
- 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
- 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
- По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
- 1 июля 2026 года генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.
- 19 августа стало известно, что в Хорватии задержали еще одного подозреваемого по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Речь идет о Владимире Журавлеве.
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