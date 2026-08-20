Суд в Хорватии поместил под стражу украинца Журавлева по делу о подрыве "Северных потоков"

В Хорватии суд поместил под стражу гражданина Украины Владимира Журавлева, которого немецкие правоохранительные органы подозревают в подрыве газопроводов "Северный поток".

Об этом пишет Index, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали решения суда

Накануне Журавлева задержали утром 19 августа на основании европейского ордера на арест, выданного Германией.

Уже 20 августа, после допроса, хорватский судья в Пуле назначил украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей, чтобы гарантировать его дальнейшую экстрадицию в ФРГ.

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Адвокат подозреваемого Матия Милош подтвердил это решение журналистам и заявил, что защита будет подавать апелляцию.

"Мой клиент был помещен под стражу по ходатайству прокурора для обеспечения его передачи на основании европейского ордера на арест, выданного Германией. Следственный судья сейчас вынесет письменное решение, мы его обжалуем. Но гораздо важнее для нас является дальнейшая процедура, в ходе которой судебная коллегия будет решать, были ли выполнены условия для экстрадиции", — подчеркнул адвокат.

Украинский адвокат Николая Катеринчука призвал Офис генерального прокурора запросить экстрадицию Владимира Журавлева из Хорватии.

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Взрыв "Северных потоков"

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