Украинца Журавлева, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", задержали во время съемок фильма об этой диверсии, - СМИ

Украинца Владимира Журавлева, которого немецкие следователи подозревают в причастности к подрыву "Северных потоков", 19 августа задержали в Хорватии — прямо во время съемок голливудского фильма, посвященного этой диверсии.

Об этом пишет немецкое издание LTO, передает Цензор.НЕТ.

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О чем фильм

В начале августа в Хорватии стартовали съемки политического триллера "Змеиный остров". По данным хорватских СМИ, картина посвящена именно диверсии на газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море. В центре сюжета — группа украинских водолазов, которая отправляется на рискованную подводную операцию на фоне российско-украинской войны; по замыслу создателей фильма, именно эта команда причастна к подрыву газопроводов.

Среди актеров фильма — голливудские звезды Шон Пенн и Эдриан Броуди, режиссер картины — Даг Лайман, известный по фильмам "Идентификация Борна" и "Мистер и миссис Смит".

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Обстоятельства задержания

Сначала съемочная группа работала в Загребе, а затем перебралась в Пулу — вероятно, для съемок подводных сцен. Именно там, по данным LTO, и задержали второго подозреваемого украинца — Владимира Журавлева.

Предыдущие попытки задержания

Это уже третья попытка немецких следователей задержать украинца. В 2024 году его пытались арестовать в Польше, однако он успел уехать в Украину. Осенью 2025 года польская полиция все-таки задержала Журавлева, но тогда суд отказал в его экстрадиции в Германию.

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