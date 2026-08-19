Украинца Журавлева, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", задержали во время съемок фильма об этой диверсии, - СМИ
Украинца Владимира Журавлева, которого немецкие следователи подозревают в причастности к подрыву "Северных потоков", 19 августа задержали в Хорватии — прямо во время съемок голливудского фильма, посвященного этой диверсии.
Об этом пишет немецкое издание LTO, передает Цензор.НЕТ.
О чем фильм
В начале августа в Хорватии стартовали съемки политического триллера "Змеиный остров". По данным хорватских СМИ, картина посвящена именно диверсии на газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море. В центре сюжета — группа украинских водолазов, которая отправляется на рискованную подводную операцию на фоне российско-украинской войны; по замыслу создателей фильма, именно эта команда причастна к подрыву газопроводов.
Среди актеров фильма — голливудские звезды Шон Пенн и Эдриан Броуди, режиссер картины — Даг Лайман, известный по фильмам "Идентификация Борна" и "Мистер и миссис Смит".
Обстоятельства задержания
Сначала съемочная группа работала в Загребе, а затем перебралась в Пулу — вероятно, для съемок подводных сцен. Именно там, по данным LTO, и задержали второго подозреваемого украинца — Владимира Журавлева.
Предыдущие попытки задержания
Это уже третья попытка немецких следователей задержать украинца. В 2024 году его пытались арестовать в Польше, однако он успел уехать в Украину. Осенью 2025 года польская полиция все-таки задержала Журавлева, но тогда суд отказал в его экстрадиции в Германию.
Взрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они — граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
- 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
- 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
- По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
- 1 июля 2026 года генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.
- 19 августа стало известно, что в Хорватии задержали еще одного подозреваемого по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Речь идет о Владимире Журавлеве.
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