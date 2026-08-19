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Новости Подрыв Северных потоков
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Украинца Журавлева, подозреваемого в подрыве "Северных потоков", задержали во время съемок фильма об этой диверсии, - СМИ

Владимир Журавлев — подозреваемый по делу о подрыве "Северных потоков"

Украинца Владимира Журавлева, которого немецкие следователи подозревают в причастности к подрыву "Северных потоков", 19 августа задержали в Хорватии — прямо во время съемок голливудского фильма, посвященного этой диверсии.

Об этом пишет немецкое издание LTO, передает Цензор.НЕТ.

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О чем фильм

В начале августа в Хорватии стартовали съемки политического триллера "Змеиный остров". По данным хорватских СМИ, картина посвящена именно диверсии на газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море. В центре сюжета — группа украинских водолазов, которая отправляется на рискованную подводную операцию на фоне российско-украинской войны; по замыслу создателей фильма, именно эта команда причастна к подрыву газопроводов.

Среди актеров фильма — голливудские звезды Шон Пенн и Эдриан Броуди, режиссер картины — Даг Лайман, известный по фильмам "Идентификация Борна" и "Мистер и миссис Смит".

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Обстоятельства задержания

Сначала съемочная группа работала в Загребе, а затем перебралась в Пулу — вероятно, для съемок подводных сцен. Именно там, по данным LTO, и задержали второго подозреваемого украинца — Владимира Журавлева.

Предыдущие попытки задержания

Это уже третья попытка немецких следователей задержать украинца. В 2024 году его пытались арестовать в Польше, однако он успел уехать в Украину. Осенью 2025 года польская полиция все-таки задержала Журавлева, но тогда суд отказал в его экстрадиции в Германию.

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Взрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они — граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
  • 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
  • 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
  • По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
  • 1 июля 2026 года генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.
  • 19 августа стало известно, что в Хорватии задержали еще одного подозреваемого по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Речь идет о Владимире Журавлеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинца Кузнецова, которого обвиняют во взрыве "Северных потоков", будут судить в конце октября в Германии, — адвокат

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задержание (6831) Хорватия (303) Северный поток (1526)
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Топ комментарии
+14
якби ти вїбав "Сєверний поток" тебе б також звільнили з лав ЗСУ
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19.08.2026 18:29 Ответить
+5
Можливо й у 2022 році сценаріст його ввів у оману й сказав що на Північному потоці, також фільм знімали.
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19.08.2026 18:32 Ответить
+3
тут головне сценаріста заарештувати, він краще всіх розповість подробиці про підрив.
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19.08.2026 18:24 Ответить

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