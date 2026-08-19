Українця Журавльова, підозрюваного у підриві "Північних потоків", затримали під час зйомок фільму про цю диверсію, - ЗМІ

Українця Володимира Журавльова, якого німецькі слідчі підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків", 19 серпня затримали в Хорватії — просто під час зйомок голлівудського фільму, присвяченого цій диверсії.

Про це пише німецьке видання LTO, передає Цензор.НЕТ.

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Про що фільм

На початку серпня в Хорватії стартували зйомки політичного трилера "Зміїний острів". За даними хорватських медіа, стрічка присвячена саме диверсії на газопроводах "Північні потоки" в Балтійському морі. У центрі сюжету — група українських водолазів, яка відправляється на ризиковану підводну операцію на тлі російсько-української війни; за задумом творців фільму, саме ця команда причетна до підриву газопроводів.

Серед акторів фільму — голлівудські зірки Шон Пенн та Едрієн Броуді, режисер стрічки — Даг Лайман, відомий за фільмами "Ідентифікація Борна" та "Містер і місіс Сміт".

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Обставини затримання

Спершу знімальна група працювала в Загребі, а згодом перебралася до Пули — ймовірно, для зйомок підводних сцен. Саме там, за даними LTO, і затримали другого підозрюваного українця — Володимира Журавльова.

Попередні спроби затримання

Це вже третя спроба німецьких слідчих затримати українця. У 2024 році його намагалися заарештувати в Польщі, однак він встиг виїхати в Україну. Восени 2025 року польська поліція таки затримала Журавльова, але тоді суд відмовив у його екстрадиції до Німеччини.

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