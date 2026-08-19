Українця Журавльова, підозрюваного у підриві "Північних потоків", затримали під час зйомок фільму про цю диверсію, - ЗМІ
Українця Володимира Журавльова, якого німецькі слідчі підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків", 19 серпня затримали в Хорватії — просто під час зйомок голлівудського фільму, присвяченого цій диверсії.
Про це пише німецьке видання LTO, передає Цензор.НЕТ.
Про що фільм
На початку серпня в Хорватії стартували зйомки політичного трилера "Зміїний острів". За даними хорватських медіа, стрічка присвячена саме диверсії на газопроводах "Північні потоки" в Балтійському морі. У центрі сюжету — група українських водолазів, яка відправляється на ризиковану підводну операцію на тлі російсько-української війни; за задумом творців фільму, саме ця команда причетна до підриву газопроводів.
Серед акторів фільму — голлівудські зірки Шон Пенн та Едрієн Броуді, режисер стрічки — Даг Лайман, відомий за фільмами "Ідентифікація Борна" та "Містер і місіс Сміт".
Обставини затримання
Спершу знімальна група працювала в Загребі, а згодом перебралася до Пули — ймовірно, для зйомок підводних сцен. Саме там, за даними LTO, і затримали другого підозрюваного українця — Володимира Журавльова.
Попередні спроби затримання
Це вже третя спроба німецьких слідчих затримати українця. У 2024 році його намагалися заарештувати в Польщі, однак він встиг виїхати в Україну. Восени 2025 року польська поліція таки затримала Журавльова, але тоді суд відмовив у його екстрадиції до Німеччини.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
- 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
- За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
- 1 липня 2026 року генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.
- 19 серпня стало відомо, що у Хорватії затримали ще одного підозрюваного у справі про підрив газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Йдеться про Володимира Журавльова.
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