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Новини Підрив Північних потоків
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Українця Журавльова, підозрюваного у підриві "Північних потоків", затримали під час зйомок фільму про цю диверсію, - ЗМІ

Володимир Журавльов - підозрюваний у справі підриву Північних потоків

Українця Володимира Журавльова, якого німецькі слідчі підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків", 19 серпня затримали в Хорватії — просто під час зйомок голлівудського фільму, присвяченого цій диверсії.

Про це пише німецьке видання LTO, передає Цензор.НЕТ.

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Про що фільм

На початку серпня в Хорватії стартували зйомки політичного трилера "Зміїний острів". За даними хорватських медіа, стрічка присвячена саме диверсії на газопроводах "Північні потоки" в Балтійському морі. У центрі сюжету — група українських водолазів, яка відправляється на ризиковану підводну операцію на тлі російсько-української війни; за задумом творців фільму, саме ця команда причетна до підриву газопроводів.

Серед акторів фільму — голлівудські зірки Шон Пенн та Едрієн Броуді, режисер стрічки — Даг Лайман, відомий за фільмами "Ідентифікація Борна" та "Містер і місіс Сміт".

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Обставини затримання

Спершу знімальна група працювала в Загребі, а згодом перебралася до Пули — ймовірно, для зйомок підводних сцен. Саме там, за даними LTO, і затримали другого підозрюваного українця — Володимира Журавльова.

Попередні спроби затримання

Це вже третя спроба німецьких слідчих затримати українця. У 2024 році його намагалися заарештувати в Польщі, однак він встиг виїхати в Україну. Восени 2025 року польська поліція таки затримала Журавльова, але тоді суд відмовив у його екстрадиції до Німеччини.

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Підрив "Північних потоків"

  • 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
  • Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
  • На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
  • Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
  • Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
  • 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
  • 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
  • Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
  • Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
  • 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
  • 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
  • За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
  • 1 липня 2026 року генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.
  • 19 серпня стало відомо, що у Хорватії затримали ще одного підозрюваного у справі про підрив газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Йдеться про Володимира Журавльова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українця Кузнєцова, якого звинувачують у підриві "Північних потоків", судитимуть наприкінці жовтня в Німеччині, - адвокат

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затримання (4377) Хорватія (260) Північний потік (1479)
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Топ коментарі
+12
якби ти вїбав "Сєверний поток" тебе б також звільнили з лав ЗСУ
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19.08.2026 18:29 Відповісти
+5
Можливо й у 2022 році сценаріст його ввів у оману й сказав що на Північному потоці, також фільм знімали.
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19.08.2026 18:32 Відповісти
+3
тут головне сценаріста заарештувати, він краще всіх розповість подробиці про підрив.
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19.08.2026 18:24 Відповісти

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