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Новини Підрив Північних потоків
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Підрив "Північних потоків": у Хорватії затримали ще одного українця

Ще одного українця затримали за підрив Північних потоків

У Хорватії затримали ще одного підозрюваного у справі про підрив газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Що відомо

Як зазначається, німецькі прокурори повідомили, що другого підозрюваного, обвинуваченого в участі у вибухах на газопроводі "Північний потік" у 2022 році, заарештували в Хорватії. Його екстрадують до Німеччини.

Федеральна прокуратура ідентифікувала українського громадянина як Володимира З. Його затримала місцева поліція в прибережному хорватському місті Пула на підставі європейського ордера на арешт.

Також читайте: Україна розпочала власне розслідування щодо підриву "Північних потоків" після звинувачень Кузнєцова в Німеччині

Підрив "Північних потоків"

  • 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
  • Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
  • На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
  • Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
  • Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
  • 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
  • 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
  • Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
  • Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
  • 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
  • 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
  • За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
  • 1 липня 2026 року генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.

Читайте: Дочірня компанія російського "Газпрому" хоче стати стороною обвинувачення у справі українця Кузнєцова, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"

Автор: 

Хорватія (260) Північний потік (1476)
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Топ коментарі
+3
ідентифікувала українського громадянина як Володимира З
-----
Яке неймовірне співпадіння!
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19.08.2026 14:27 Відповісти
+2
Якщо справді вони підривали потоки то чому вони не виїхали з тієї Європи, а чекали з моря погоди? Якийсь масовий ідиотизм всюди. А ще розказують що коронавірус не пошкоджує мозок
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19.08.2026 14:17 Відповісти
+2
Зберігав роками 🥳😸.
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19.08.2026 14:18 Відповісти

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