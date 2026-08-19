Підрив "Північних потоків": у Хорватії затримали ще одного українця

У Хорватії затримали ще одного підозрюваного у справі про підрив газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Що відомо

Як зазначається, німецькі прокурори повідомили, що другого підозрюваного, обвинуваченого в участі у вибухах на газопроводі "Північний потік" у 2022 році, заарештували в Хорватії. Його екстрадують до Німеччини.

Федеральна прокуратура ідентифікувала українського громадянина як Володимира З. Його затримала місцева поліція в прибережному хорватському місті Пула на підставі європейського ордера на арешт.

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Підрив "Північних потоків"

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