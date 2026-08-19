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Новости Подрыв Северных потоков
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Подрыв "Северных потоков": в Хорватии задержали еще одного украинца

Еще одного украинца задержали за взрыв "Северных потоков"

В Хорватии задержали еще одного подозреваемого по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Что известно

Как отмечается, немецкие прокуроры сообщили, что второго подозреваемого, обвиняемого в участии во взрывах на газопроводе "Северный поток" в 2022 году, арестовали в Хорватии. Его экстрадируют в Германию.

Федеральная прокуратура идентифицировала украинского гражданина как Владимира З. Его задержала местная полиция в прибрежном хорватском городе Пула на основании европейского ордера на арест.

Читайте также: Украина начала собственное расследование по делу о подрыве "Северных потоков" после обвинений Кузнецова в Германии

Подрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
  • 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
  • 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
  • По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
  • 1 июля 2026 года генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.

Читайте: Дочерняя компания российского "Газпрома" хочет стать стороной обвинения по делу украинца Кузнецова, которого подозревают в подрыве "Северных потоков"

Автор: 

Хорватия (303) Северный поток (1523)
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Топ комментарии
+4
ідентифікувала українського громадянина як Володимира З
-----
Яке неймовірне співпадіння!
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19.08.2026 14:27 Ответить
+3
Зберігав роками 🥳😸.
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19.08.2026 14:18 Ответить
+3
Це прості виконавці, їм надавали інструкції, згідно них і діяли. Але біда в тому, що був злив зі сторони офісу Зе, тому все пішло після підриву не за планом.
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19.08.2026 14:53 Ответить

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