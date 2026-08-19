Подрыв "Северных потоков": в Хорватии задержали еще одного украинца

В Хорватии задержали еще одного подозреваемого по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Что известно

Как отмечается, немецкие прокуроры сообщили, что второго подозреваемого, обвиняемого в участии во взрывах на газопроводе "Северный поток" в 2022 году, арестовали в Хорватии. Его экстрадируют в Германию.

Федеральная прокуратура идентифицировала украинского гражданина как Владимира З. Его задержала местная полиция в прибрежном хорватском городе Пула на основании европейского ордера на арест.

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Подрыв "Северных потоков"

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