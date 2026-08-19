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Подрыв "Северных потоков": в Хорватии задержали еще одного украинца
В Хорватии задержали еще одного подозреваемого по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Что известно
Как отмечается, немецкие прокуроры сообщили, что второго подозреваемого, обвиняемого в участии во взрывах на газопроводе "Северный поток" в 2022 году, арестовали в Хорватии. Его экстрадируют в Германию.
Федеральная прокуратура идентифицировала украинского гражданина как Владимира З. Его задержала местная полиция в прибрежном хорватском городе Пула на основании европейского ордера на арест.
Подрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
- 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
- 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
- По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
- 1 июля 2026 года генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.
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Яке неймовірне співпадіння!