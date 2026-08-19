Украинца Журавлева задержали в Хорватии по делу о подрыве "Северных потоков": адвокат призывает Украину добиться его экстрадиции

Украинец Владимир Журавлев, которого Германия подозревает в причастности к подрыву "Северных потоков", был задержан в хорватском аэропорту Пула. Его защита призвала Офис генерального прокурора незамедлительно обратиться к Хорватии с просьбой об экстрадиции Журавлева в Украину.

Об этом сообщила юридическая компания "Катеринчук, Моор и партнеры", передает Цензор.НЕТ.

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Там подтвердили, что 19 августа утром в аэропорту города Пула (Хорватия) полиция задержала гражданина Украины Владимира Журавлева.

Задержание произошло в связи с действующим европейским ордером на арест, выданным по запросу немецкой стороны.

Юристы отмечают, что вопрос о возможной экстрадиции Владимира Журавлева в Германию в настоящее время должен решаться компетентными органами Республики Хорватия в соответствии с установленной законом процедурой. Дальнейшее развитие ситуации в значительной степени будет зависеть от того, насколько оперативно и эффективно Украина воспользуется предусмотренными законом механизмами защиты своего гражданина за рубежом.

"Как адвокат Владимира Журавлева, считаю необходимым рекомендовать Генеральной прокуратуре Украины безотлагательно принять предусмотренные законом меры и, при наличии соответствующих процессуальных оснований в рамках уголовного производства в Украине, обратиться в компетентные органы Республики Хорватия с запросом о выдаче (экстрадицию) Владимира Журавлева в Украину", - сказал Николай Катеринчук.

Защитник подчеркнул, что оперативное обращение украинской стороны может иметь существенное значение для дальнейшего рассмотрения вопроса о том, какому государству и на каких правовых основаниях может быть передан гражданин Украины.

"Украина должна использовать все доступные международно-правовые и процессуальные механизмы для обеспечения надлежащей защиты прав и законных интересов своих граждан за рубежом", - подытожил Катеринчук.

Напомним, ранее окружной суд Варшавы отказал в экстрадиции украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве "Северного потока", в Германию. Его освободили в зале суда.

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