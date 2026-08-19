Украинца Журавлева задержали в Хорватии по делу о подрыве "Северных потоков": адвокат призывает Украину добиться его экстрадиции
Украинец Владимир Журавлев, которого Германия подозревает в причастности к подрыву "Северных потоков", был задержан в хорватском аэропорту Пула. Его защита призвала Офис генерального прокурора незамедлительно обратиться к Хорватии с просьбой об экстрадиции Журавлева в Украину.
Об этом сообщила юридическая компания "Катеринчук, Моор и партнеры", передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Там подтвердили, что 19 августа утром в аэропорту города Пула (Хорватия) полиция задержала гражданина Украины Владимира Журавлева.
Задержание произошло в связи с действующим европейским ордером на арест, выданным по запросу немецкой стороны.
Юристы отмечают, что вопрос о возможной экстрадиции Владимира Журавлева в Германию в настоящее время должен решаться компетентными органами Республики Хорватия в соответствии с установленной законом процедурой. Дальнейшее развитие ситуации в значительной степени будет зависеть от того, насколько оперативно и эффективно Украина воспользуется предусмотренными законом механизмами защиты своего гражданина за рубежом.
"Как адвокат Владимира Журавлева, считаю необходимым рекомендовать Генеральной прокуратуре Украины безотлагательно принять предусмотренные законом меры и, при наличии соответствующих процессуальных оснований в рамках уголовного производства в Украине, обратиться в компетентные органы Республики Хорватия с запросом о выдаче (экстрадицию) Владимира Журавлева в Украину", - сказал Николай Катеринчук.
Защитник подчеркнул, что оперативное обращение украинской стороны может иметь существенное значение для дальнейшего рассмотрения вопроса о том, какому государству и на каких правовых основаниях может быть передан гражданин Украины.
"Украина должна использовать все доступные международно-правовые и процессуальные механизмы для обеспечения надлежащей защиты прав и законных интересов своих граждан за рубежом", - подытожил Катеринчук.
Напомним, ранее окружной суд Варшавы отказал в экстрадиции украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в подрыве "Северного потока", в Германию. Его освободили в зале суда.
Подрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они — граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
- 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
- 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
- По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
- 1 июля 2026 года генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.
- 19 августа стало известно, что вХорватии задержали еще одного подозреваемого по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Речь идет о Владимире Журавлеве.
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Ну чого люди такі дурні ? ( хоча у нього може бути виправдання - він злякався повертатися в Україну, тому що тут ТЦК )