Українця Журавльова затримали у Хорватії у справі про підрив "Північних потоків": адвокат закликає Україну домогтися його екстрадиції
Українець Володимир Журавльов, якого Німеччина підозрює у причетності до підриву "Північних потоків", був затриманий у хорватському аеропорту Пула. Його захист закликав Офіс генпрокурора невідкладно звернутися до Хорватії щодо екстрадиції Журавльова в Україну.
Про це повідомила юридична компанія "Катеринчук, Моор і партнери", інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Там підтвердили, що 19 серпня вранці в аеропорту міста Пула (Хорватія" поліція затримала громадянина України Володимира Журавльова.
Затримання відбулося у зв’язку з чинним європейським ордером на арешт, виданим на запит німецької сторони.
Юристи кажуть, що питання щодо можливої передачі Володимира Журавльова до Німеччини наразі має вирішуватися компетентними органами Республіки Хорватія відповідно до встановленої законом процедури. Подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від того, наскільки оперативно та ефективно Україна використає передбачені законом механізми захисту свого громадянина за кордоном.
"Як адвокат Володимира Журавльова, вважаю за необхідне рекомендувати Офісу Генерального прокурора України невідкладно вжити передбачених законом заходів та, за наявності відповідних процесуальних підстав у кримінальному провадженні в Україні, звернутися до компетентних органів Республіки Хорватія із запитом про видачу (екстрадицію) Володимира Журавльова в Україну", - сказав Микола Катеринчук.
Захисник наголосив, що оперативне звернення української сторони може мати істотне значення для подальшого розгляду питання про те, якій державі та на яких правових підставах може бути передано громадянина України.
"Україна має використовувати всі доступні міжнародно-правові та процесуальні механізми для забезпечення належного захисту прав та законних інтересів своїх громадян за кордоном", - підсумував Катеринчук.
Нагадаємо, раніше окружний суд Варшави відмовив в екстрадиції українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві "Північного потоку", до Німеччини. Його звільнили в залі суду.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
- 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
- За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
- 1 липня 2026 року генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.
- 19 серпня стало відомо, що у Хорватії затримали ще одного підозрюваного у справі про підрив газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Йдеться про Володимира Журавльова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль