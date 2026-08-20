Суд у Хорватії відправив під варту українця Журавльова у справі підриву "Північних потоків"

У Хорватії суд відправив під варту громадянина України Володимира Журавльова, якого німецькі правоохоронці підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік".

Про це пише Index, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі рішення суду

Напередодні Журавльова затримали вранці 19 серпня на підставі Європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною.

Вже 20 серпня, після допиту, хорватський суддя в Пулі призначив українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, щоб гарантувати його подальшу екстрадицію до ФРН.

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Адвокат підозрюваного Матія Мілош підтвердив це рішення журналістам та заявив, що захист подаватиме апеляцію.

"Мій клієнт був поміщений під варту за клопотанням прокурора для забезпечення його передачі на підставі європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною. Слідчий суддя зараз винесе письмове рішення, ми його оскаржимо. Але набагато важливішою для нас є подальша процедура, під час якої судова колегія вирішуватиме, чи були виконані умови для екстрадиції", — наголосив адвокат.

Український адвокат Журавльова Микола Катеринчук закликав Офіс генерального прокурора запросити екстрадицію Володимира Журавльова з Хорватії.

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Підрив "Північних потоків"

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