Суд у Хорватії відправив під варту українця Журавльова у справі підриву "Північних потоків"
У Хорватії суд відправив під варту громадянина України Володимира Журавльова, якого німецькі правоохоронці підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік".
Про це пише Index, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі рішення суду
Напередодні Журавльова затримали вранці 19 серпня на підставі Європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною.
Вже 20 серпня, після допиту, хорватський суддя в Пулі призначив українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, щоб гарантувати його подальшу екстрадицію до ФРН.
Адвокат підозрюваного Матія Мілош підтвердив це рішення журналістам та заявив, що захист подаватиме апеляцію.
"Мій клієнт був поміщений під варту за клопотанням прокурора для забезпечення його передачі на підставі європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною. Слідчий суддя зараз винесе письмове рішення, ми його оскаржимо. Але набагато важливішою для нас є подальша процедура, під час якої судова колегія вирішуватиме, чи були виконані умови для екстрадиції", — наголосив адвокат.
Український адвокат Журавльова Микола Катеринчук закликав Офіс генерального прокурора запросити екстрадицію Володимира Журавльова з Хорватії.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччинигромадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
- 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
- За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
- 1 липня 2026 року генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.
- 19 серпня стало відомо, що у Хорватії затримали ще одного підозрюваного у справі про підрив газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Йдеться про Володимира Журавльова.
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