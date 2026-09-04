Суд у Хорватії відклав розгляд екстрадиції Журавльова: Німеччина додала до ордера обвинувачення у "воєнному злочині"

Судове засідання щодо можливої екстрадиції українця Володимира Журавльова з Хорватії до Німеччини у справі про підрив "Північних потоків", заплановане на 4 вересня, перенесли. За даними захисту, причиною стало оновлення німецькою стороною європейського ордера на арешт – до нього додали нову кваліфікацію "воєнний злочин".

Про це повідомили в юридичній компанії "Катеринчук, Моор і партнери", яка представляє інтереси українця, інформує Цензор.НЕТ.

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"Для захисту це означає новий етап боротьби за права українського громадянина. Ми продовжуємо працювати. Про подальший розвиток справи повідомимо одразу", – зазначили юристи.

Нової дати судового засідання у повідомленні не назвали.

Раніше польський суд відмовив Німеччині в екстрадиції Журавльова та звільнив його з-під варти. Однак у серпні 2026 року українця знову затримали – цього разу в Хорватії на підставі європейського ордера на арешт.

На 4 вересня хорватський суд мав розглянути питання про можливість його видачі Німеччині. Захист Журавльова, зокрема, ставив питання, чи може інша країна ЄС екстрадувати українця після того, як польський суд уже відмовив німецькій стороні в його видачі.

Підрив "Північних потоків"