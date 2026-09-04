Суд у Хорватії відклав розгляд екстрадиції Журавльова: Німеччина додала до ордера обвинувачення у "воєнному злочині"
Судове засідання щодо можливої екстрадиції українця Володимира Журавльова з Хорватії до Німеччини у справі про підрив "Північних потоків", заплановане на 4 вересня, перенесли. За даними захисту, причиною стало оновлення німецькою стороною європейського ордера на арешт – до нього додали нову кваліфікацію "воєнний злочин".
Про це повідомили в юридичній компанії "Катеринчук, Моор і партнери", яка представляє інтереси українця, інформує Цензор.НЕТ.
"Для захисту це означає новий етап боротьби за права українського громадянина. Ми продовжуємо працювати. Про подальший розвиток справи повідомимо одразу", – зазначили юристи.
Нової дати судового засідання у повідомленні не назвали.
Раніше польський суд відмовив Німеччині в екстрадиції Журавльова та звільнив його з-під варти. Однак у серпні 2026 року українця знову затримали – цього разу в Хорватії на підставі європейського ордера на арешт.
На 4 вересня хорватський суд мав розглянути питання про можливість його видачі Німеччині. Захист Журавльова, зокрема, ставив питання, чи може інша країна ЄС екстрадувати українця після того, як польський суд уже відмовив німецькій стороні в його видачі.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччинигромадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
- 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
- За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
- 1 липня 2026 року генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.
- 19 серпня стало відомо, що у Хорватії затримали ще одного підозрюваного у справі про підрив газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Йдеться про Володимира Журавльова.
- 20 серпня суд Хорватії відправив Журавльова під варту.
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