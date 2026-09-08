Україна має певне зобов’язання перед підозрюваним у підриві "Північних потоків" Кузнєцовим та повинна реагувати, - журналіст

Підрив "Північних потоків" стався після того, як Росія вже почала використовувати газопровід як зброю, а тепер першою людиною, яку в Європі можуть судити за воєнний злочин у цій справі, стане український військовий.

Про це заявив журналіст The Wall Street Journal та автор книги "Змова навколо "Північного потоку": внутрішня історія вибухів, що сколихнули світ" Боян Панчевський в інтерв'ю Наталі Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Противники трубопроводу завжди казали, що головна його мета - зробити Європу залежною від російського газу.

"Саме так і сталося. Ці побоювання виявилися небезпідстатвними", - зауважив журналіст.

Головна опозиційна партія Німеччини "Альтернатива для Німеччини" використовує тему "Північного потоку" як один із головних аргументів у кампанії проти уряду Мерца, який підтримує Україну.

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"Але важливо сказати, що на момент атаки система "Північного потоку" не працювала. Система складається із двох газопроводів - "Північного потоку - 1" та "Північного потоку - 2". Перший - старіший, його ввели в експлуатацію в 2011 році. А другий - новіший, так і не почав працювати, бо його завершили лише в жовтні 2021 року. Через вторгнення його так і не запустили. Технічно газопровід був готовий до роботи, але газ ним не постачали", - пояснив Панчевський.

На момент початку повномасштабного вторгнення ЄС отримував близько 50% свого природного газу. А в Німеччині цей показник становив 55%.

"Це надзвичайна залежність, тому їм довелося інвестувати мільярди євро, і вони досі це роблять, щоб позбутися цієї залежності. Але причиною цього була війна, а не обов'язкова диверсія на "Північному потоці". На момент диверсії Путін вже використовував цей газопровід як зброю", - наголосив журналіст.

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На думку Панчевського, Путін може відремонтувати газопровід.

"Якщо газопровід можна побудувати, то його можна і відновити. Технічно це можливо. Проблема в тому, що газопровід перебуває під санкціями ЄС та США. Ці санкції унеможливлюють його ремонт чи відновлення. Поки санкції не буде знято, та не буде ширшої домовленості між ЄС, США та РФ, ці газопроводи фактично мертві", - наголосив він.

Ціни залишаються високими саме через війну РФ проти України, а також тиск на вартість створює ще й війна в Ірані.

Підрив

Операцію з підриву "Північний потоків", зауважив журналіст, ймовірно, почали планувати за місяць після початку повномасштабного вторгнення, вже після битви за Київ.

Це були офіцери розвідки, контррозвідки та спецоперацій із великим досвідом такої роботи, каже Панчевський.

За словами журналіста, у жовтні розпочнеться суд над Сергієм Кузнєцовим, якого підозрюють у причетності підриві.

"Людина з очевивдним досвідом служби державі та захисту своєї країни. Буде дуже дивно, якщо суд почнеться, а український уряд та військове керівництво просто ніяк на це не реагуватимуть. Це виглядатиме дивно, бо на момент атаки він був капітаном збройних сил. Держава та військове керівництво мають певне зобов'язання перед цією людиною", - наголосив він.

Панчевський зауважив, що Кузнєцове висунули обвинувачення у воєнному злочині. Спершу йшлося про незаконне спричинення вибуху, створення загрози конституційному ладу Німеччини та диверсію.

Але згодом прокуратура змінила стратегію.

"Вони зрозуміли, що ця людина була військовим. А захист каже, що він солдат, що він воював проти РФ, а отже його не можна судити в звичайному кримінальному порядку. Він має те, що називається імунітетом комбатанта. Він захищений від такого переслідування, оскільки був частиною збройних сил.

У міжнародному праві це аргумент, який потенційно може спрацювати у суді. Саме тому прокуратура Німеччини змінила підхід та фактично сказала, що визнає, що це була війна, що він був військовим, солдатом, офіцером, але не погоджуються, що можна вести війну, знищуючи Північний потік. Цей газопровід вважають німецьким, а не російським, росіяни були акціонерами, але газ надходив до них, отже атака на газопровід не є законною військовою ціллю", - пояснив журналіст.

Панчевський вважає, що війна Росії є величезним воєнним злочином, але першою людиною, яку судитимуть у Європі за воєнний злочин стане український захисник.

"Це матиме великий резонанс навіть у німецьких медіа. Люди ставитимуть питання: "Можливо підрив газопроводу і не був чимось хорошим, але чи справді за це треба людину судити за воєнний злочин?". Це справді воєнний злочин? Ніхто не загинув, ніхто не постраждав, при цьому частина газопроводу повніст належала Росії", - зазначив він.

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Підрив "Північних потоків"

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