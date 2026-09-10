Справа "Північних потоків": 18 вересня суд вирішуватиме долю Журавльова
18 вересня 2026 року в Хорватії відбудеться судове засідання, на якому розглядатимуть питання можливої екстрадиції громадянина України Володимира Журавльова до Німеччини у справі про підрив газопроводів "Північний потік".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила юридична компанія "Катеринчук, Моор і партнери".
Німецькі правоохоронні органи підозрюють українця у причетності до пошкодження газотранспортної інфраструктури "Північних потоків" у Балтійському морі восени 2022 року.
Суд розгляне питання екстрадиції
Очікується, що під час засідання хорватський суд оцінить обґрунтованість європейського ордера на арешт та вирішить питання щодо можливої передачі Журавльова німецьким правоохоронним органам.
Рішення суду визначить подальший перебіг процедури екстрадиції українського громадянина до Німеччини.
"Компанія "Катеринчук, Моор і партнери" закликає державу Україна долучитися до захисту Володимира Журавльова та вжити всіх необхідних дипломатичних і правових заходів для забезпечення дотримання його прав", - зазначають адвокати
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччинигромадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
- 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
- За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
- 1 липня 2026 року генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.
- 19 серпня стало відомо, що у Хорватії затримали ще одного підозрюваного у справі про підрив газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Йдеться про Володимира Журавльова.
- 20 серпня суд Хорватії відправив Журавльова під варту.
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