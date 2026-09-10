Справа "Північних потоків": 18 вересня суд вирішуватиме долю Журавльова

18 вересня 2026 року в Хорватії відбудеться судове засідання, на якому розглядатимуть питання можливої екстрадиції громадянина України Володимира Журавльова до Німеччини у справі про підрив газопроводів "Північний потік".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила юридична компанія "Катеринчук, Моор і партнери".

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Німецькі правоохоронні органи підозрюють українця у причетності до пошкодження газотранспортної інфраструктури "Північних потоків" у Балтійському морі восени 2022 року.

Суд розгляне питання екстрадиції

Очікується, що під час засідання хорватський суд оцінить обґрунтованість європейського ордера на арешт та вирішить питання щодо можливої передачі Журавльова німецьким правоохоронним органам.

Рішення суду визначить подальший перебіг процедури екстрадиції українського громадянина до Німеччини.

"Компанія "Катеринчук, Моор і партнери" закликає державу Україна долучитися до захисту Володимира Журавльова та вжити всіх необхідних дипломатичних і правових заходів для забезпечення дотримання його прав", - зазначають адвокати

Підрив "Північних потоків"

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