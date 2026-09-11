Підрив "Північних потоків": Хорватія не інформувала Україну про затримання Журавльова, - Офіс Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Офіс Генпрокурора не отримував офіційного повідомлення про затримання в Хорватії українця Володимира Журавльова, якого німецькі слідчі підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків".

Про це йдеться у відповіді на запит Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У відомстві зазначили, що компетентні органи Хорватії офіційно не зверталися до Офісу Генпрокурора з приводу затримання Журавльова. Про цей факт прокуратурі стало відомо із медіа.

Також в ОГП зауважили, що Хорватія та Німеччина не зверталися до української прокуратури з відповідним запитом і не надсилали копію європейського ордера на арешт.

Журавльов за обставинами, у зв’язку з якими його затримали в Хорватії, українськими правоохоронними органами до кримінальної відповідальності не притягувався, а вироки щодо нього не постановлялися.

У зв’язку із зазначеними фактами українська прокуратура наразі не може звернутися до компетентних органів Хорватії із запитом про видачу (екстрадицію) Журавльова в Україну.

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