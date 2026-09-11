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Новини Підрив Північних потоків
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Підрив "Північних потоків": Хорватія не інформувала Україну про затримання Журавльова, - Офіс Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Журавльова затримали в Хорватії: що кажуть в Офісі Генпрокурора?

Офіс Генпрокурора не отримував офіційного повідомлення про затримання в Хорватії українця Володимира Журавльова, якого німецькі слідчі підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків".

Про це йдеться у відповіді на запит Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У відомстві зазначили, що компетентні органи Хорватії офіційно не зверталися до Офісу Генпрокурора з приводу затримання Журавльова. Про цей факт прокуратурі стало відомо із медіа.

Також в ОГП зауважили, що Хорватія та Німеччина не зверталися до української прокуратури з відповідним запитом і не надсилали копію європейського ордера на арешт.

Журавльов за обставинами, у зв’язку з якими його затримали в Хорватії, українськими правоохоронними органами до кримінальної відповідальності не притягувався, а вироки щодо нього не постановлялися.

У зв’язку із зазначеними фактами українська прокуратура наразі не може звернутися до компетентних органів Хорватії із запитом про видачу (екстрадицію) Журавльова в Україну.

Журавльова затримали в Хорватії: що кажуть в Офісі Генпрокурора?

Читайте: Справа "Північних потоків": 18 вересня суд вирішуватиме долю Журавльова

Підрив "Північних потоків"

  • 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
  • Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
  • На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
  • Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
  • Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
  • 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
  • 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
  • Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччинигромадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
  • Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
  • 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
  • 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
  • За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
  • 1 липня 2026 року генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.
  • 19 серпня стало відомо, що у Хорватії затримали ще одного підозрюваного у справі про підрив газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Йдеться про Володимира Журавльова.
  • 20 серпня суд Хорватії відправив Журавльова під варту.

Читайте: Україна має певне зобов’язання перед підозрюваним у підриві "Північних потоків" Кузнєцовим та повинна реагувати, - журналіст

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Північний потік (1487) Офіс Генпрокурора (3769)
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