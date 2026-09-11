Підрив "Північних потоків": Хорватія не інформувала Україну про затримання Журавльова, - Офіс Генпрокурора. ДОКУМЕНТ
Офіс Генпрокурора не отримував офіційного повідомлення про затримання в Хорватії українця Володимира Журавльова, якого німецькі слідчі підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків".
Про це йдеться у відповіді на запит Цензор.НЕТ.
Подробиці
У відомстві зазначили, що компетентні органи Хорватії офіційно не зверталися до Офісу Генпрокурора з приводу затримання Журавльова. Про цей факт прокуратурі стало відомо із медіа.
Також в ОГП зауважили, що Хорватія та Німеччина не зверталися до української прокуратури з відповідним запитом і не надсилали копію європейського ордера на арешт.
Журавльов за обставинами, у зв’язку з якими його затримали в Хорватії, українськими правоохоронними органами до кримінальної відповідальності не притягувався, а вироки щодо нього не постановлялися.
У зв’язку із зазначеними фактами українська прокуратура наразі не може звернутися до компетентних органів Хорватії із запитом про видачу (екстрадицію) Журавльова в Україну.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччинигромадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
- 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
- За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
- 1 липня 2026 року генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.
- 19 серпня стало відомо, що у Хорватії затримали ще одного підозрюваного у справі про підрив газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Йдеться про Володимира Журавльова.
- 20 серпня суд Хорватії відправив Журавльова під варту.
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