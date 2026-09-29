Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" Журавлев попросил политического убежища в Хорватии, - СМИ

Украинец Владимир Журавлев, которого немецкие правоохранительные органы подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", попросил политического убежища в Хорватии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" сообщил его адвокат Николай Катеринчук.

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"Владимир Журавлев подал заявление о предоставлении политического убежища в Хорватии, обосновывая это тем, что в Германии его не ждет справедливый суд", - сказал защитник украинца.

В то же время он отметил, что просьба о предоставлении убежища не останавливает процесс экстрадиции автоматически.

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Подрыв "Северных потоков"