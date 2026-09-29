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Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" Журавлев попросил политического убежища в Хорватии, - СМИ
Украинец Владимир Журавлев, которого немецкие правоохранительные органы подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", попросил политического убежища в Хорватии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" сообщил его адвокат Николай Катеринчук.
"Владимир Журавлев подал заявление о предоставлении политического убежища в Хорватии, обосновывая это тем, что в Германии его не ждет справедливый суд", - сказал защитник украинца.
В то же время он отметил, что просьба о предоставлении убежища не останавливает процесс экстрадиции автоматически.
Подрыв "Северных потоков"
- 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
- Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
- В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
- Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
- Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
- 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
- Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданинаУкраины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
- Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
- 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
- 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
- По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
- 1 июля 2026 года генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" 26 сентября 2022 года.
- 19 августа стало известно, что в Хорватии задержали еще одного подозреваемого по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Речь идет о Владимире Журавлеве.
- 20 августа суд Хорватии поместил Журавлева под стражу.
- 24 сентября суд Хорватии разрешил экстрадицию украинца Журавлева в Германию по делу "Северных потоков"
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