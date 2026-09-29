РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14011 посетитель онлайн
Новости Подрыв Северных потоков
1 000 5

Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" Журавлев попросил политического убежища в Хорватии, - СМИ

Владимир Журавлев — подозреваемый по делу о подрыве "Северных потоков"

Украинец Владимир Журавлев, которого немецкие правоохранительные органы подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", попросил политического убежища в Хорватии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" сообщил его адвокат Николай Катеринчук.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Владимир Журавлев подал заявление о предоставлении политического убежища в Хорватии, обосновывая это тем, что в Германии его не ждет справедливый суд", - сказал защитник украинца.

В то же время он отметил, что просьба о предоставлении убежища не останавливает процесс экстрадиции автоматически.

Читайте также: Суд Хорватии разрешил экстрадицию украинца Журавлева в Германию по делу "Северных потоков"

Подрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданинаУкраины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
  • 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
  • 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
  • По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
  • 1 июля 2026 года генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" 26 сентября 2022 года.
  • 19 августа стало известно, что в Хорватии задержали еще одного подозреваемого по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Речь идет о Владимире Журавлеве.
  • 20 августа суд Хорватии поместил Журавлева под стражу.
  • 24 сентября суд Хорватии разрешил экстрадицию украинца Журавлева в Германию по делу "Северных потоков"

Автор: 

Хорватия (312) Северный поток (1539) Журавлев Владимир (3)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 