Підозрюваний у підриві "Північних потоків" Журавльов попросив політичного притулку в Хорватії, - ЗМІ

Українець Володимир Журавльов, якого німецькі правоохоронці підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2", попросив політичного притулку в Хорватії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Суспільному повідомив його адвокат Микола Катеринчук.

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"Володимир Журавльов подав заяву на політичний притулок у Хорватії, обґрунтовуючи це тим, що у Німеччині його не чекає справедливий суд", - сказав захисник українця.

Водночас він зауважив, що прохання про притулок не зупиняє процесу екстрадиції автоматично.

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Підрив "Північних потоків"