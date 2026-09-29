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Новини Підрив Північних потоків
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Підозрюваний у підриві "Північних потоків" Журавльов попросив політичного притулку в Хорватії, - ЗМІ

Володимир Журавльов - підозрюваний у справі підриву Північних потоків

Українець Володимир Журавльов, якого німецькі правоохоронці підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2", попросив політичного притулку в Хорватії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Суспільному повідомив його адвокат Микола Катеринчук.

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"Володимир Журавльов подав заяву на політичний притулок у Хорватії, обґрунтовуючи це тим, що у Німеччині його не чекає справедливий суд", - сказав захисник українця.

Водночас він зауважив, що прохання про притулок не зупиняє процесу екстрадиції автоматично.

Також читайте: Суд Хорватії дозволив екстрадицію українця Журавльова до Німеччини у справі "Північних потоків"

Підрив "Північних потоків"

  • 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
  • Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
  • На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
  • Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
  • Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
  • 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
  • 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
  • Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччинигромадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
  • Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
  • 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
  • 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
  • За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
  • 1 липня 2026 року генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.
  • 19 серпня стало відомо, що у Хорватії затримали ще одного підозрюваного у справі про підрив газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Йдеться про Володимира Журавльова.
  • 20 серпня суд Хорватії відправив Журавльова під варту.
  • 24 вересня суд Хорватії дозволив екстрадицію українця Журавльова до Німеччини у справі "Північних потоків"

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