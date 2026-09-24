Суд Хорватії дозволив екстрадицію українця Журавльова до Німеччини у справі "Північних потоків"

Окружний суд хорватського міста Пула дозволив екстрадицію громадянина України Володимира Журавльова до Німеччини, де його підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", рішення суд ухвалив 18 вересня, однак письмово про нього повідомили через п’ять днів.

"Після набрання цим рішенням законної сили Міністерство внутрішніх справ Хорватії передасть Володимира Журавльова компетентним органам Німеччини", – йдеться у документі.

Український адвокат Журавльова Микола Катеринчук назвав рішення суду упередженим і політичним та повідомив, що захист оскаржуватиме його в апеляційному порядку.

Журавльова затримали у хорватській Пулі 19 серпня на підставі європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною. Німецька федеральна прокуратура вважає, що українець, який є професійним водолазом, входив до групи, причетної до встановлення вибухівки на газопроводах у Балтійському морі.

Раніше Польща відмовилася екстрадувати Журавльова до Німеччини. У жовтні 2025 року Варшавський окружний суд відхилив відповідний запит німецької сторони та звільнив українця з-під варти.

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Підрив "Північних потоків"