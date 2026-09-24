Суд Хорватії дозволив екстрадицію українця Журавльова до Німеччини у справі "Північних потоків"
Окружний суд хорватського міста Пула дозволив екстрадицію громадянина України Володимира Журавльова до Німеччини, де його підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", рішення суд ухвалив 18 вересня, однак письмово про нього повідомили через п’ять днів.
"Після набрання цим рішенням законної сили Міністерство внутрішніх справ Хорватії передасть Володимира Журавльова компетентним органам Німеччини", – йдеться у документі.
Український адвокат Журавльова Микола Катеринчук назвав рішення суду упередженим і політичним та повідомив, що захист оскаржуватиме його в апеляційному порядку.
Журавльова затримали у хорватській Пулі 19 серпня на підставі європейського ордера на арешт, виданого Німеччиною. Німецька федеральна прокуратура вважає, що українець, який є професійним водолазом, входив до групи, причетної до встановлення вибухівки на газопроводах у Балтійському морі.
Раніше Польща відмовилася екстрадувати Журавльова до Німеччини. У жовтні 2025 року Варшавський окружний суд відхилив відповідний запит німецької сторони та звільнив українця з-під варти.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччинигромадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
- 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
- За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
- 1 липня 2026 року генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.
- 19 серпня стало відомо, що у Хорватії затримали ще одного підозрюваного у справі про підрив газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Йдеться про Володимира Журавльова.
- 20 серпня суд Хорватії відправив Журавльова під варту.
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