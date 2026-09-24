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Новости Подрыв Северных потоков
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Суд Хорватии разрешил экстрадицию украинца Журавлева в Германию по делу "Северных потоков"

Суд Хорватии разрешил экстрадицию Журавлева в Германию по делу "Северных потоков"

Окружной суд хорватского города Пула разрешил экстрадицию гражданина Украины Владимира Журавлева в Германию, где его подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", решение суд вынес 18 сентября, однако в письменной форме о нем сообщили через пять дней.

"После вступления этого решения в законную силу Министерство внутренних дел Хорватии передаст Владимира Журавлева компетентным органам Германии", - говорится в документе.

Украинский адвокат Журавлева Николай Катеринчук назвал решение суда предвзятым и политическим и сообщил, что защита будет обжаловать его в апелляционном порядке.

Журавлева задержали в хорватской Пуле 19 августа на основании европейского ордера на арест, выданного Германией. Немецкая федеральная прокуратура считает, что украинец, являющийся профессиональным водолазом, входил в группу, причастную к установке взрывчатки на газопроводах в Балтийском море.

Ранее Польша отказалась экстрадировать Журавлева в Германию. В октябре 2025 года Варшавский окружной суд отклонил соответствующий запрос немецкой стороны и освободил украинца из-под стражи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело "Северных потоков": Журавлев намерен объявить бессрочную голодовку из-за решения суда Хорватии

Подрыв "Северных потоков"

  • 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", пролегающих по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые привели к массовым утечкам газа.
  • Правительства США, Великобритании и ЕС заявили о целенаправленной диверсии.
  • В начале февраля 2024 года Швеция закрыла расследование подрыва "Северного потока" из-за отсутствия юрисдикции.
  • Впоследствии Германия выдала ордера на арест всех подозреваемых в диверсиях на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Все они - граждане Украины.
  • Апелляционный суд Болоньи принял решение об экстрадиции в Германию украинца Сергея Кузнецова.
  • 1 октября Варшавский окружной суд принял решение поместить под стражу на семь дней украинца Владимира Ж., которого немецкое правосудие подозревает в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • 6 октября Варшавский воеводский суд продлил на 40 суток арест украинца Владимира Ж.
  • Апелляционный суд в Болонье подтвердил решение об экстрадиции в Германию гражданинаУкраины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к взрыву газопроводов "Северный поток" в 2022 году.
  • Позже Конституционный суд Италии разрешил экстрадицию в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова.
  • 27 ноября Италия экстрадировала украинца Сергея Кузнецова в Германию.
  • 28 ноября Кузнецов был взят под стражу в Германии.
  • По данным СМИ, Кузнецов служил в ССО.
  • 1 июля 2026 года генеральный прокурор Германии впервые выдвинул официальное обвинение против гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" 26 сентября 2022 года.
  • 19 августа стало известно, что в Хорватии задержали еще одного подозреваемого по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Речь идет о Владимире Журавлеве.
  • 20 августа суд Хорватии поместил Журавлева под стражу.

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Хорватия (312) Северный поток (1539) Журавлев Владимир (3)
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Топ комментарии
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І нахіба цей Журавльов чкурнув з Польщі, яка відмовилась його видавати, до Хорватії? Має тепер пригоди на свою сраку і головну біль Катеренчуку і Україні в цілому.
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24.09.2026 15:45 Ответить
+2
Якщо в Україні є дієздатні спецслужби - він "загубиться" десь по дорозі !
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24.09.2026 15:15 Ответить
+2
Чого вони всі по закордонах? - хто в Ховатії хто в Італії хто в Польщі - чим їм Україна не подобається?
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24.09.2026 15:17 Ответить

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