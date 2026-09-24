Суд Хорватии разрешил экстрадицию украинца Журавлева в Германию по делу "Северных потоков"

Окружной суд хорватского города Пула разрешил экстрадицию гражданина Украины Владимира Журавлева в Германию, где его подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", решение суд вынес 18 сентября, однако в письменной форме о нем сообщили через пять дней.

"После вступления этого решения в законную силу Министерство внутренних дел Хорватии передаст Владимира Журавлева компетентным органам Германии", - говорится в документе.

Украинский адвокат Журавлева Николай Катеринчук назвал решение суда предвзятым и политическим и сообщил, что защита будет обжаловать его в апелляционном порядке.

Журавлева задержали в хорватской Пуле 19 августа на основании европейского ордера на арест, выданного Германией. Немецкая федеральная прокуратура считает, что украинец, являющийся профессиональным водолазом, входил в группу, причастную к установке взрывчатки на газопроводах в Балтийском море.

Ранее Польша отказалась экстрадировать Журавлева в Германию. В октябре 2025 года Варшавский окружной суд отклонил соответствующий запрос немецкой стороны и освободил украинца из-под стражи.

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Подрыв "Северных потоков"