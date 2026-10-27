Німецький суд відмовився припинити процес у справі про підрив "Північних потоків"
Судовий процес у Гамбурзі щодо підриву газопроводів "Північний потік" не припинятимуть. Відповідне клопотання захисту відхилив Вищий земельний суд на другий день судового розгляду.
Про це пише ntv, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Захист просив припинити судовий процес, оскільки обвинувачений Кузнєцов, який раніше обіймав посаду офіцера, зобов’язаний дотримуватися таємниці. Через це він не може ані обговорювати справу зі своїми адвокатами, ані давати свідчення в суді. Інакше йому загрожувало б суворе покарання в Україні.
"За німецьким законодавством обвинувачений не обмежений у своєму праві на захист", - пояснив головуючий суддя.
За його словами, право вільно давати свідчення в Німеччині не обмежується службовими правилами іншої держави.
- Нагадаємо, що 14 жовтня у Німеччині розпочався судовий процес над Сергієм Кузнєцовим, якого звинувачують в організації таємної операції з підриву газопроводів "Північний потік" у вересні 2022 року.
Підрив "Північних потоків"
- 26 вересня 2022 року на трубопроводах "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2", які пролягають дном Балтійського моря від Росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу.
- Уряди США, Великої Британії та ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію.
- На початку лютого 2024 року Швеція закрила розслідування підриву "Північного потоку" через відсутність юрисдикції.
- Згодом Німеччина видала ордери на арешт усіх підозрюваних в диверсіях на газопроводах "Північний потік" у 2022 році. Усі вони - громадяни України.
- Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова.
- 1 жовтня Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту на сім днів українця Володимира Ж., якого німецьке правосуддя підозрює у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- 6 жовтня Варшавський воєводський суд продовжив на 40 діб арешт українця Володимира Ж.
- Апеляційний суд у Болоньї підтвердив рішення про екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у 2022 році.
- Пізніше Конституційний Суд Італії дозволив екстрадицію до Німеччини громадянина України Сергія Кузнєцова.
- 27 листопада Італія екстрадувала українця Сергія Кузнєцова до Німеччини.
- 28 листопада Кузнєцова було взято під варту в Німеччині.
- За даними ЗМІ, Кузнєцов служив у ССО.
- 1 липня 2026 року генеральний прокурор Німеччини вперше висунув офіційне звинувачення проти громадянина України Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" 26 вересня 2022 року.
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