Німецький суд відмовився припинити процес у справі про підрив "Північних потоків"

Судовий процес у Гамбурзі щодо підриву газопроводів "Північний потік" не припинятимуть. Відповідне клопотання захисту відхилив Вищий земельний суд на другий день судового розгляду.

Про це пише ntv, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Захист просив припинити судовий процес, оскільки обвинувачений Кузнєцов, який раніше обіймав посаду офіцера, зобов’язаний дотримуватися таємниці. Через це він не може ані обговорювати справу зі своїми адвокатами, ані давати свідчення в суді. Інакше йому загрожувало б суворе покарання в Україні.

"За німецьким законодавством обвинувачений не обмежений у своєму праві на захист", - пояснив головуючий суддя.

За його словами, право вільно давати свідчення в Німеччині не обмежується службовими правилами іншої держави.

Нагадаємо, що 14 жовтня у Німеччині розпочався судовий процес над Сергієм Кузнєцовим, якого звинувачують в організації таємної операції з підриву газопроводів "Північний потік" у вересні 2022 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дочірній компанії російського "Газпрому" не дали стати стороною обвинувачення у справі Кузнєцова

Підрив "Північних потоків"

Читайте: Підозрюваний у підриві "Північних потоків" Журавльов попросив політичного притулку в Хорватії, - ЗМІ