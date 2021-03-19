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Выступление Науседы, "маскировка" Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 марта, в Верховной Раде состоялось очередное пленарное заседание и два внеочередных заседания.

В начале очередного заседания Рады прошел "Час вопросов" к Кабмину. В частности, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине стартует 2-й этап COVID-вакцинации. Также он рассказал, что негативный ПЦР-тест станет условием въезда в Украину

Кроме того, Лерос и Степанов на "Часе вопросов" обсудили куртку министра за 620 тыс. грн: "Тепло в ней или нет?", - "Хамство вам свойственно".

Затем в Раде выступил президент Литвы Науседа. Он выступил на украинском языке: "Крим - це Україна". Также Науседа попросил власть Украины не покупать электроэнергию у Беларуси: "Это угроза и для Литвы, и для Украины".

Далее народные депутаты продолжили рассматривать поправки к законопроекту о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений №2194. В общем парламентарии рассмотрели 1046 поправок из 3128.

Затем вице-спикер Елена Кондратюк объявила депутатские запросы.

Далее Рада провела первое внеочередное заседание, на котором парламентарии отменили пленарные заседания ВР на время усиленного карантина в Киеве. Также с заявлением от фракций "ЕС" и "Голоса" выступил народный депутат Михаил Заблоцкий. Заявление касалось расследования дела "вагнеровцев" и создания ВСК по расследованию этого дела.

Затем Рада провела второе внеочередное заседание. В ходе этого заседания Рада урегулировала работу коллекторов, но не смогла отменить переход на летнее время.

Также Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 01

Президент Литвы Гитанас Науседа.

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 02

Парламентарии встретили Науседу аплодисментами.

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 03
Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 04
Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 05
Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 06

Юрий Загородний (ОПЗЖ) вмешался в разговор Давида Арахамии (СН) и Андрея Иванчука ("Довіра").

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 07

Петр Порошенко ("ЕС") и Андрей Иванчук ("Довіра").

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 08

Счастливые Даниил Гетманцев (СН) и Виктор Мялык ("За майбутнє").

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 09

Голосование Александра Ткаченко (СН)


Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 10

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский (СН, за трибуной) и Иван Крулько ("Батькивщина").

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 11

Парламентский дрес-код.

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 12

Сектор ОПЗЖ.

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 13

Николай Тищенко (СН).


Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 14

"Слуги народа" в своих гаджетах: Александр Куницкий, Иван Шинкаренко и Роман Бабий.

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 15

"Слуги народа" продолжают смотреть в свои гаджеты, в частности, Александр Качура.

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 16

Сектор СН.

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 17

Давид Арахамия беседует со спикером Дмитрием Разумковым.

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 18

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук и Артур Герасимов ("ЕС)

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 19

Сергей Власенко ("Батькивщина") и Галина Янченко (СН).

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 20

После введения санкций США Андрей Деркач (внефракционный), возможно, решил "замаскироваться" и отрастил бороду. С ним беседуют Дмитрий Шпенов (внефракционный) и Сергей Шахов (Довіра).

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 21

Андрей Иванчук

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 22

Включение в прямой эфир Елены Мошенец (СН) из зала Рады.

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 23

Научившийся отличать переболевших COVID-19 с помощью нюха "слуга народа" Жан Беленюк рассказывает и показывает что-то коллегам.

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 24

Совещание со спикером Дмитрием Разумковым.

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 25
Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 26

Руководство Рады: спикер Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук и вице-спикер Елена Кондратюк.

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 27

Глава Минздрава Максим Степанов и спикер Дмитрий Разумков.

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 28

Заявление "Голоса" и "ЕС" о необходимости ВСК по "вагнеровцам".

Выступление Науседы, маскировка Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта 29

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

Власенко Сергей (1361) ВР (29247) Загородний (22) Порошенко Петр (19601) Герасимов Артур (312) Иванчук (64) Арахамия Давид (989) Степанов Максим (2062) Деркач Александр (47) Шахов Сергей (110) Бабий Ольга (10) Беленюк Жан (59) Кондратюк Елена (82) Разумков Дмитрий (1521) Янченко Галина (72) Гетманцев Даниил (409) Стефанчук Руслан (656) Науседа Гитанас (263) Куницкий Александр (45) Качура Александр (170) Сольский Николай (55) Тищенко Николай (336) Шинкаренко Иван (3) Мошинец Елена (16) Заблоцкий Марьян (23)


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Топ комментарии
+5
ВОНА продолжает пугать наших зубожилых пенсионеров дорогими прикидами из замши и кожи. Че-то на Богатыреву смахивает перед ее побегом в Расию..
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19.03.2021 17:56
+4
Вот это корабельная сосна, кто-то же её шпилит.
Виступ Науседи, "маскування" Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня - Цензор.НЕТ 8078
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19.03.2021 17:09
+3
Шокирующее признание бизнес-партнера Зеленского, - пленки Лероса

Президент Зеленский лично крышует коррупцию в СБУ. Об этом рассказал один из его бизнес-партнеров Геннадий Лазутин. Записи нескольких бесед с говорливым «решалой» https://www.facebook.com/leros.geo/posts/3805928472777587 опубликовал нардеп Гео Лерос.
Полмиллиона долларов в полиэтиленовых пакетах из Донецка - так «Квартал» обналичил деньги от телеканала «Интер» в 2002 году, рассказывает партнёр Зеленского. Схему организовал Иван Баканов, деньги по безналу шли через Валерия Хорошковского. А наличные Зеленскому и компании привозил Геннадий Лазутин.

«Ваня им делает схематоз. Хорошковский валит деньги по безналу, кешем не даёт. Ваня им делает услуги, туда-сюда. Мы на Донецк, донецкие пацаны - они же конкретные и привозят в кульках. Я: ну перегрузите в спортивную сумку. А они - у нас сумки нет. Я: 500 тысяч долларов привезли, а сумки нет? Я говорю, вот у меня есть спортивная сумка, с которой я всегда в командировки ездил», - вспоминает Лазутин.

Он также рассказал, что Зеленский тогда впервые увидел банковские упаковки по 100 тысяч долларов.

«Я ж привожу туда, к Сане (Беляеву) на Рудыки. Короче, Вова, Шефир Серега. Я говорю: пацаны, кеш. Они: че так мало? Я: тут не мало, тут дох... открываю сумку, они смотрят - они первый раз в 2002 году увидели в вакуумных упаковках по 100 тысяч долларов», - рассказывает Лазутин.
«Они первый раз с Шефиром Серегой увидели. Ну они сейчас, конечно, видели и не такое. Короче, я открываю, а там в вакуумных упаковках лежат 5 там этих вот в ряд, ну 500 тысяч», - вспоминает Геннадий Лазутин.

Он также уточнил, что тогда «квартал» ещё не тратил деньги на кокаин: «это сейчас они уже разбираются, думаю, по запаху - это колумбийский или коста-риканский», - говорит Лазутин.

По словам Геннадия Лазутина, сейчас участники многолетнего квартального «схематоза» встроены в систему СБУ. Его близкий друг Александр Беляев является советником Баканова и лично «обилечивает» СБУшников. А каждое кадровое назначение согласовывает непосредственно «Первый», то есть Зеленский, а также его ближайший соратник Шефир.

«Есть у меня партнёр Саша Беляев. Он уже СБУшников обилетил на **...ть какую сумму. Ваня (Баканов) все решает через Первого. Кто б т**е что не пи...л. Решает Первый и Серега Шефир», - рассказывает Лазутин на видео.

«Ты хочешь сказать, что вот Зеля, все вопросы через него. Что он ни с кем не советуется, сам включил мозги и принимает?», - уточняет собеседник Лазутина.

«Может, он с кем-то советуется, я не знаю. Но без Зели ни одно нах... кадровое решение не проходит по Службе точно», - отвечает Лазутин.

Александр Беляев для Баканова и Зеленского - не чужой человек. Он - член семьи, муж сёстры жены Ивана Баканова. А Иван Баканов и Владимир Зеленский вообще выросли в одном криворожском дворе, ходили в одну школу и учились в одном институте.
«Жена Баканова Оксана Лазаренко протянула мужа сестры криворожанина Александра Беляева. Который затянул в бизнес нашего героя Лазутина. Эти комики из «95 квартала» легко и непринужденно с первого дня стали злоупотр**лять властью. В качестве примера: Баканов выделил теперь уже своему советнику Беляеву государственную охрану. Его внесли в так называемый стоп-список в реестрах. Это своеобразная индульгенция и неприкосновенность. Когда все, кто будет интересоваться Беляевым, будут подпадать под специальный мониторинг СБУ», - объясняет Лерос.https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=WzIEqlj60YM&feature=emb_logo
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19.03.2021 16:51
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Правила форума Совет форумчан
Зачем такая короткая юбка и жуткие кружочки в парламенте. Фигура хорошая, но со вкусом проблемы
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19.03.2021 16:49 Ответить
сейчас развелось множество якобы дизайнеров, которые с эконом. или юрид. образованием без спец. худож. образования дают советы ВИПам, ходят с ними по дорогим бутикам- кароче новая каста по обслуживанию богатеньких. и соответственно , зарабатывают на жисть
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19.03.2021 18:00 Ответить
Моторола ты бы себя показала.У тебя сегодня просто бенефис,строчишь везде.В отпуске была или про зедебилов больше писать некому ?
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19.03.2021 21:15 Ответить
https://t.me/s/inpolit_org?before=810 - подвіться хто й звідки радники у Ермака ОПУ , прорашистський пєтушарій!
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19.03.2021 16:50 Ответить
Зараз його просуває до примирення з Байденом СЕРІГІЙ БИКОВ з цього петушарія.

Сегодня 12.53

Политолог Быков: Ермак затеял многоходовку с попыткой наладить предметные отношения с США по России, усилить давление на Москву по вопросу Крыма
Усиление работы Украины на американском направлении достигнуто в том числе кадровыми решениями, которые были тактическими ходами главы Офиса президента Андрея Ермака, пишет руководитель Института публичной политики и консалтинга "Инполит" Сергей Быков.
Сергей Быков: Ермак демонстрирует Байдену, что власть готова бороться с российским влиянием в Украине
.......Украина получила важный сигнал от Вашингтона о том, что разведка США не признала причастность властей Украины к вмешательству в выборы президента,

"Джо Байден в интервью назвал Путина убийцей и сказал, что Россия ответит за вмешательство в выборы. [Исключенный из фракции "Слуги народа" нардеп Александр] Дубинский и Деркач уже заплатили за свое участие в этой истории санкциями.

І так далі
Ермак продавливает разговор советников, чтобы ускорить процесс, и параллельно усиливает взаимодействие с США, демонстрируя Байдену, что власть готова бороться с российским влиянием в Украине.
НІКОМУ ЕНЕ СМІШНО , як оцей Люся номер два відмиває Козира? Саме він зі своєю дружиною тягнув Юлю в презиенти.... Й вони люди Медведчука .
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19.03.2021 17:01 Ответить
Шокирующее признание бизнес-партнера Зеленского, - пленки Лероса

Президент Зеленский лично крышует коррупцию в СБУ. Об этом рассказал один из его бизнес-партнеров Геннадий Лазутин. Записи нескольких бесед с говорливым «решалой» https://www.facebook.com/leros.geo/posts/3805928472777587 опубликовал нардеп Гео Лерос.
Полмиллиона долларов в полиэтиленовых пакетах из Донецка - так «Квартал» обналичил деньги от телеканала «Интер» в 2002 году, рассказывает партнёр Зеленского. Схему организовал Иван Баканов, деньги по безналу шли через Валерия Хорошковского. А наличные Зеленскому и компании привозил Геннадий Лазутин.

«Ваня им делает схематоз. Хорошковский валит деньги по безналу, кешем не даёт. Ваня им делает услуги, туда-сюда. Мы на Донецк, донецкие пацаны - они же конкретные и привозят в кульках. Я: ну перегрузите в спортивную сумку. А они - у нас сумки нет. Я: 500 тысяч долларов привезли, а сумки нет? Я говорю, вот у меня есть спортивная сумка, с которой я всегда в командировки ездил», - вспоминает Лазутин.

Он также рассказал, что Зеленский тогда впервые увидел банковские упаковки по 100 тысяч долларов.

«Я ж привожу туда, к Сане (Беляеву) на Рудыки. Короче, Вова, Шефир Серега. Я говорю: пацаны, кеш. Они: че так мало? Я: тут не мало, тут дох... открываю сумку, они смотрят - они первый раз в 2002 году увидели в вакуумных упаковках по 100 тысяч долларов», - рассказывает Лазутин.
«Они первый раз с Шефиром Серегой увидели. Ну они сейчас, конечно, видели и не такое. Короче, я открываю, а там в вакуумных упаковках лежат 5 там этих вот в ряд, ну 500 тысяч», - вспоминает Геннадий Лазутин.

Он также уточнил, что тогда «квартал» ещё не тратил деньги на кокаин: «это сейчас они уже разбираются, думаю, по запаху - это колумбийский или коста-риканский», - говорит Лазутин.

По словам Геннадия Лазутина, сейчас участники многолетнего квартального «схематоза» встроены в систему СБУ. Его близкий друг Александр Беляев является советником Баканова и лично «обилечивает» СБУшников. А каждое кадровое назначение согласовывает непосредственно «Первый», то есть Зеленский, а также его ближайший соратник Шефир.

«Есть у меня партнёр Саша Беляев. Он уже СБУшников обилетил на **...ть какую сумму. Ваня (Баканов) все решает через Первого. Кто б т**е что не пи...л. Решает Первый и Серега Шефир», - рассказывает Лазутин на видео.

«Ты хочешь сказать, что вот Зеля, все вопросы через него. Что он ни с кем не советуется, сам включил мозги и принимает?», - уточняет собеседник Лазутина.

«Может, он с кем-то советуется, я не знаю. Но без Зели ни одно нах... кадровое решение не проходит по Службе точно», - отвечает Лазутин.

Александр Беляев для Баканова и Зеленского - не чужой человек. Он - член семьи, муж сёстры жены Ивана Баканова. А Иван Баканов и Владимир Зеленский вообще выросли в одном криворожском дворе, ходили в одну школу и учились в одном институте.
«Жена Баканова Оксана Лазаренко протянула мужа сестры криворожанина Александра Беляева. Который затянул в бизнес нашего героя Лазутина. Эти комики из «95 квартала» легко и непринужденно с первого дня стали злоупотр**лять властью. В качестве примера: Баканов выделил теперь уже своему советнику Беляеву государственную охрану. Его внесли в так называемый стоп-список в реестрах. Это своеобразная индульгенция и неприкосновенность. Когда все, кто будет интересоваться Беляевым, будут подпадать под специальный мониторинг СБУ», - объясняет Лерос.https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=WzIEqlj60YM&feature=emb_logo
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19.03.2021 16:51 Ответить
На зібрання РНБО не тягнуть, й на жалобу потрадивших Вову з дружбаном Баконвим теж... Названі схематозниками й кокаїнщиками!!! АЛЬООО ! ВЕНЕДІКТОВА! ДАНІЛОВ!!!
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19.03.2021 17:03 Ответить
Одна из самых приличных(насколько это возможно) фотосессий этих утырков.
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19.03.2021 16:52 Ответить
Вот это корабельная сосна, кто-то же её шпилит.
Виступ Науседи, "маскування" Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня - Цензор.НЕТ 8078
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19.03.2021 17:09 Ответить
одні з пузами занадто великими а інші не по тому профілю...
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19.03.2021 17:29 Ответить
а хто це така?
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19.03.2021 17:32 Ответить
А комусь моск виносить щодня)
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19.03.2021 17:49 Ответить
Юля не порадовала глаз...шо такое? игде Вана?
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19.03.2021 17:12 Ответить
ВОНА вчера свою норму выполнила - поорала со своими прикормышами в РАде про земельную реформу , и - хватит! пора и отдохнуть. или прическу не могла соорудить вовремя.
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19.03.2021 17:24 Ответить
без очёчков и не узнал (я)... (думал раша теледохтур (Малышева)))))
Виступ Науседи, "маскування" Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня - Цензор.НЕТ 7590

...
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19.03.2021 17:30 Ответить
ВОНА продолжает пугать наших зубожилых пенсионеров дорогими прикидами из замши и кожи. Че-то на Богатыреву смахивает перед ее побегом в Расию..
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19.03.2021 17:56 Ответить
ну так...метод один...
***

еще каких-то двадцать лет тому назад "подтянутым" называли человека спортивного, в хорошей физической форме. а сейчас "подтянутый" - это итог работы пластического хирурга..
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19.03.2021 17:59 Ответить
Додам від себе ще пару фото з Ради.

Виступ Науседи, "маскування" Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня - Цензор.НЕТ 1933
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19.03.2021 17:37 Ответить
Виступ Науседи, "маскування" Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня - Цензор.НЕТ 7376
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19.03.2021 17:38 Ответить
пінжак на бегемотику як завіса в Оперному)
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19.03.2021 17:37 Ответить
Лучшее фото.
Виступ Науседи, "маскування" Деркача, щасливий Гетманцев і розповідь Беленюка, - день роботи ВР 19 березня - Цензор.НЕТ 8699
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19.03.2021 18:44 Ответить
 
 