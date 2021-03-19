Выступление Науседы, "маскировка" Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 марта, в Верховной Раде состоялось очередное пленарное заседание и два внеочередных заседания.

В начале очередного заседания Рады прошел "Час вопросов" к Кабмину. В частности, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине стартует 2-й этап COVID-вакцинации. Также он рассказал, что негативный ПЦР-тест станет условием въезда в Украину.

Кроме того, Лерос и Степанов на "Часе вопросов" обсудили куртку министра за 620 тыс. грн: "Тепло в ней или нет?", - "Хамство вам свойственно".

Затем в Раде выступил президент Литвы Науседа. Он выступил на украинском языке: "Крим - це Україна". Также Науседа попросил власть Украины не покупать электроэнергию у Беларуси: "Это угроза и для Литвы, и для Украины".

Далее народные депутаты продолжили рассматривать поправки к законопроекту о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений №2194. В общем парламентарии рассмотрели 1046 поправок из 3128.

Затем вице-спикер Елена Кондратюк объявила депутатские запросы.

Далее Рада провела первое внеочередное заседание, на котором парламентарии отменили пленарные заседания ВР на время усиленного карантина в Киеве. Также с заявлением от фракций "ЕС" и "Голоса" выступил народный депутат Михаил Заблоцкий. Заявление касалось расследования дела "вагнеровцев" и создания ВСК по расследованию этого дела.

Затем Рада провела второе внеочередное заседание. В ходе этого заседания Рада урегулировала работу коллекторов, но не смогла отменить переход на летнее время.

Также Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:

Президент Литвы Гитанас Науседа.

Парламентарии встретили Науседу аплодисментами.









Юрий Загородний (ОПЗЖ) вмешался в разговор Давида Арахамии (СН) и Андрея Иванчука ("Довіра").

Петр Порошенко ("ЕС") и Андрей Иванчук ("Довіра").

Счастливые Даниил Гетманцев (СН) и Виктор Мялык ("За майбутнє").

Голосование Александра Ткаченко (СН)





Глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский (СН, за трибуной) и Иван Крулько ("Батькивщина").

Парламентский дрес-код.

Сектор ОПЗЖ.

Николай Тищенко (СН).





"Слуги народа" в своих гаджетах: Александр Куницкий, Иван Шинкаренко и Роман Бабий.

"Слуги народа" продолжают смотреть в свои гаджеты, в частности, Александр Качура.

Сектор СН.

Давид Арахамия беседует со спикером Дмитрием Разумковым.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук и Артур Герасимов ("ЕС)

Сергей Власенко ("Батькивщина") и Галина Янченко (СН).

После введения санкций США Андрей Деркач (внефракционный), возможно, решил "замаскироваться" и отрастил бороду. С ним беседуют Дмитрий Шпенов (внефракционный) и Сергей Шахов (Довіра).

Андрей Иванчук

Включение в прямой эфир Елены Мошенец (СН) из зала Рады.

Научившийся отличать переболевших COVID-19 с помощью нюха "слуга народа" Жан Беленюк рассказывает и показывает что-то коллегам.

Совещание со спикером Дмитрием Разумковым.





Руководство Рады: спикер Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук и вице-спикер Елена Кондратюк.

Глава Минздрава Максим Степанов и спикер Дмитрий Разумков.

Заявление "Голоса" и "ЕС" о необходимости ВСК по "вагнеровцам".

Фото: Цензор.НЕТ