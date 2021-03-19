Выступление Науседы, "маскировка" Деркача, счастливый Гетманцев и рассказ Беленюка, - день работы ВР 19 марта. ФОТОрепортаж
Сегодня, 19 марта, в Верховной Раде состоялось очередное пленарное заседание и два внеочередных заседания.
В начале очередного заседания Рады прошел "Час вопросов" к Кабмину. В частности, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине стартует 2-й этап COVID-вакцинации. Также он рассказал, что негативный ПЦР-тест станет условием въезда в Украину.
Кроме того, Лерос и Степанов на "Часе вопросов" обсудили куртку министра за 620 тыс. грн: "Тепло в ней или нет?", - "Хамство вам свойственно".
Затем в Раде выступил президент Литвы Науседа. Он выступил на украинском языке: "Крим - це Україна". Также Науседа попросил власть Украины не покупать электроэнергию у Беларуси: "Это угроза и для Литвы, и для Украины".
Далее народные депутаты продолжили рассматривать поправки к законопроекту о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений №2194. В общем парламентарии рассмотрели 1046 поправок из 3128.
Затем вице-спикер Елена Кондратюк объявила депутатские запросы.
Далее Рада провела первое внеочередное заседание, на котором парламентарии отменили пленарные заседания ВР на время усиленного карантина в Киеве. Также с заявлением от фракций "ЕС" и "Голоса" выступил народный депутат Михаил Заблоцкий. Заявление касалось расследования дела "вагнеровцев" и создания ВСК по расследованию этого дела.
Затем Рада провела второе внеочередное заседание. В ходе этого заседания Рада урегулировала работу коллекторов, но не смогла отменить переход на летнее время.
Также Рада освободила производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат.
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:
Президент Литвы Гитанас Науседа.
Парламентарии встретили Науседу аплодисментами.
Юрий Загородний (ОПЗЖ) вмешался в разговор Давида Арахамии (СН) и Андрея Иванчука ("Довіра").
Петр Порошенко ("ЕС") и Андрей Иванчук ("Довіра").
Счастливые Даниил Гетманцев (СН) и Виктор Мялык ("За майбутнє").
Голосование Александра Ткаченко (СН)
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский (СН, за трибуной) и Иван Крулько ("Батькивщина").
Парламентский дрес-код.
Сектор ОПЗЖ.
Николай Тищенко (СН).
"Слуги народа" в своих гаджетах: Александр Куницкий, Иван Шинкаренко и Роман Бабий.
"Слуги народа" продолжают смотреть в свои гаджеты, в частности, Александр Качура.
Сектор СН.
Давид Арахамия беседует со спикером Дмитрием Разумковым.
Первый вице-спикер Руслан Стефанчук и Артур Герасимов ("ЕС)
Сергей Власенко ("Батькивщина") и Галина Янченко (СН).
После введения санкций США Андрей Деркач (внефракционный), возможно, решил "замаскироваться" и отрастил бороду. С ним беседуют Дмитрий Шпенов (внефракционный) и Сергей Шахов (Довіра).
Андрей Иванчук
Включение в прямой эфир Елены Мошенец (СН) из зала Рады.
Научившийся отличать переболевших COVID-19 с помощью нюха "слуга народа" Жан Беленюк рассказывает и показывает что-то коллегам.
Совещание со спикером Дмитрием Разумковым.
Руководство Рады: спикер Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук и вице-спикер Елена Кондратюк.
Глава Минздрава Максим Степанов и спикер Дмитрий Разумков.
Заявление "Голоса" и "ЕС" о необходимости ВСК по "вагнеровцам".
Фото: Цензор.НЕТ
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Политолог Быков: Ермак затеял многоходовку с попыткой наладить предметные отношения с США по России, усилить давление на Москву по вопросу Крыма
Усиление работы Украины на американском направлении достигнуто в том числе кадровыми решениями, которые были тактическими ходами главы Офиса президента Андрея Ермака, пишет руководитель Института публичной политики и консалтинга "Инполит" Сергей Быков.
Сергей Быков: Ермак демонстрирует Байдену, что власть готова бороться с российским влиянием в Украине
.......Украина получила важный сигнал от Вашингтона о том, что разведка США не признала причастность властей Украины к вмешательству в выборы президента,
"Джо Байден в интервью назвал Путина убийцей и сказал, что Россия ответит за вмешательство в выборы. [Исключенный из фракции "Слуги народа" нардеп Александр] Дубинский и Деркач уже заплатили за свое участие в этой истории санкциями.
І так далі
Ермак продавливает разговор советников, чтобы ускорить процесс, и параллельно усиливает взаимодействие с США, демонстрируя Байдену, что власть готова бороться с российским влиянием в Украине.
НІКОМУ ЕНЕ СМІШНО , як оцей Люся номер два відмиває Козира? Саме він зі своєю дружиною тягнув Юлю в презиенти.... Й вони люди Медведчука .
Президент Зеленский лично крышует коррупцию в СБУ. Об этом рассказал один из его бизнес-партнеров Геннадий Лазутин. Записи нескольких бесед с говорливым «решалой» https://www.facebook.com/leros.geo/posts/3805928472777587 опубликовал нардеп Гео Лерос.
Полмиллиона долларов в полиэтиленовых пакетах из Донецка - так «Квартал» обналичил деньги от телеканала «Интер» в 2002 году, рассказывает партнёр Зеленского. Схему организовал Иван Баканов, деньги по безналу шли через Валерия Хорошковского. А наличные Зеленскому и компании привозил Геннадий Лазутин.
«Ваня им делает схематоз. Хорошковский валит деньги по безналу, кешем не даёт. Ваня им делает услуги, туда-сюда. Мы на Донецк, донецкие пацаны - они же конкретные и привозят в кульках. Я: ну перегрузите в спортивную сумку. А они - у нас сумки нет. Я: 500 тысяч долларов привезли, а сумки нет? Я говорю, вот у меня есть спортивная сумка, с которой я всегда в командировки ездил», - вспоминает Лазутин.
Он также рассказал, что Зеленский тогда впервые увидел банковские упаковки по 100 тысяч долларов.
«Я ж привожу туда, к Сане (Беляеву) на Рудыки. Короче, Вова, Шефир Серега. Я говорю: пацаны, кеш. Они: че так мало? Я: тут не мало, тут дох... открываю сумку, они смотрят - они первый раз в 2002 году увидели в вакуумных упаковках по 100 тысяч долларов», - рассказывает Лазутин.
«Они первый раз с Шефиром Серегой увидели. Ну они сейчас, конечно, видели и не такое. Короче, я открываю, а там в вакуумных упаковках лежат 5 там этих вот в ряд, ну 500 тысяч», - вспоминает Геннадий Лазутин.
Он также уточнил, что тогда «квартал» ещё не тратил деньги на кокаин: «это сейчас они уже разбираются, думаю, по запаху - это колумбийский или коста-риканский», - говорит Лазутин.
По словам Геннадия Лазутина, сейчас участники многолетнего квартального «схематоза» встроены в систему СБУ. Его близкий друг Александр Беляев является советником Баканова и лично «обилечивает» СБУшников. А каждое кадровое назначение согласовывает непосредственно «Первый», то есть Зеленский, а также его ближайший соратник Шефир.
«Есть у меня партнёр Саша Беляев. Он уже СБУшников обилетил на **...ть какую сумму. Ваня (Баканов) все решает через Первого. Кто б т**е что не пи...л. Решает Первый и Серега Шефир», - рассказывает Лазутин на видео.
«Ты хочешь сказать, что вот Зеля, все вопросы через него. Что он ни с кем не советуется, сам включил мозги и принимает?», - уточняет собеседник Лазутина.
«Может, он с кем-то советуется, я не знаю. Но без Зели ни одно нах... кадровое решение не проходит по Службе точно», - отвечает Лазутин.
Александр Беляев для Баканова и Зеленского - не чужой человек. Он - член семьи, муж сёстры жены Ивана Баканова. А Иван Баканов и Владимир Зеленский вообще выросли в одном криворожском дворе, ходили в одну школу и учились в одном институте.
«Жена Баканова Оксана Лазаренко протянула мужа сестры криворожанина Александра Беляева. Который затянул в бизнес нашего героя Лазутина. Эти комики из «95 квартала» легко и непринужденно с первого дня стали злоупотр**лять властью. В качестве примера: Баканов выделил теперь уже своему советнику Беляеву государственную охрану. Его внесли в так называемый стоп-список в реестрах. Это своеобразная индульгенция и неприкосновенность. Когда все, кто будет интересоваться Беляевым, будут подпадать под специальный мониторинг СБУ», - объясняет Лерос.https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=WzIEqlj60YM&feature=emb_logo
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еще каких-то двадцать лет тому назад "подтянутым" называли человека спортивного, в хорошей физической форме. а сейчас "подтянутый" - это итог работы пластического хирурга..