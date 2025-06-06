Удар РФ по Тернополю: количество пострадавших возросло до 11, качество воздуха уже в пределах нормы. ФОТОрепортаж

Качество воздуха в Тернополе сейчас нормализовалось, горожане уже могут выходить на улицу.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Надал, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней провел повторные замеры атмосферного воздуха в 9 точках города по состоянию на 12:00.

"Результат: показатели оксида углерода, диоксида азота и хлора в пределах допустимых норм МОЗ Украины.

Радиационный фон также в пределах нормы. Замеры будут продолжаются в течение дня. Можно выходить на улицу", - отметил он.

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По данным ГСЧС, до 11 человек возросло количество пострадавших в результате российской атаки Тернополя.

Из них - 6 сотрудников ГСЧС.









Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков. В частности, враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве. В Киевской области обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.

Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просят оставаться дома. Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15. Впоследствии стало известно, что под обстрел попал отель, где разместилась украинская сборная по легкой атлетике.

Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших. Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.

По данным Воздушных сил, 36 ракет и 199 БпЛА уничтожили силы ПВО над Украиной ночью.