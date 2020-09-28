Щоб уникнути спекуляцій, переговори пілотів Ан-26 мають бути оприлюднені, - Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє про необхідність оприлюднення записів переговорів пілотів літака Ан-26, який зазнав катастрофи в п'ятницю під Чугуєвом Харківської області, зокрема з диспетчером, щоб спекуляції на тему причин події були зведені до мінімуму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив "Інтерфакс-Україна" в понеділок.
"Я вважаю за необхідне опублікувати розмови в кабіні пілотів, розмови між диспетчером і пілотом - ці розмови і так вже є - для того, щоб і родичі загиблих, і суспільство знало, щоб не було різного роду інсинуацій і провокацій", - сказав Геращенко
Він додав, що "зараз вкидається інформація, що все одно визнають винними пілотів, не керівництво, що літак погано обслуговувався, а це намагаються приховати".
"Так от, якщо розмови в кабіні пілотів - якщо вони збереглися на чорній скринці, а вони мають бути за регламентом, - якщо ця частина чорних скриньок ціла, то ми маємо почути те, що там було, і таким чином буде зведена до мінімуму можливість спекуляції на цій темі", - сказав заступник глави МВС України.
Він зазначив, що фахівці вже розпочали розшифровку бортових самописців (чорних скриньок) літака, що зазнав аварії.
Геращенко нагадав, що на перших порах рятувальники брали участь у гасінні літака після падіння, потім поліція здійснювала оточення і допомагала знайти уламки літака, а нині в криміналістичних центрах МВС будуть проводитися експертизи ДНК.
Відповідаючи на питання про те, чи почалося проведення експертизи ДНК, заступник міністра сказав: "Брали зразки ДНК, є певна процедура, на це потрібен час".
Раніше в ефірі телеканалу "Україна 24" Геращенко заявив, що наразі записи цих переговорів, як і інші записи з бортового самописця (чорної скриньки), вивчаються фахівцями.
"У чорних скриньках є записи переговорів пілотів з диспетчерами, є запис того, що говорили диспетчери, що казали пілоти в кабіні в останні секунди перед трагедією, і також запис технічних параметрів роботи двигунів планера літака", - сказав Геращенко.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.
Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
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Там гостайны точно нет.
Теж треба перевірити.
відео з "ввімкненням фар" після якого літак відлетів вліво, вже показали...
може почуємо, як на словах продублювали ввімкнення фар?
Какую зарплату платят налогоплательщики этому "ни(е)чту"? Эта говорящая ж@па не может с бумажки прочитать очевидные вещи. Партия ПЕС?
У 2020 році, на другому році керування влади Зеленського, українська оборонка недофінансована, а важливі реформи в армії поступово зводяться нанівець. Державне оборонне замовлення виконане за весь рік лише на 15%, а отже стара техніка вчасно не ремонтується, а нова техніка просто не виробляється.
До прикладу, ракета "Нептун", яка була прийнята на озброєння. Не замовлено жодного дивізіону, хоча для української армії було важливо замовити три дивізіони, загальна вартість яких склала б 1.8 млрд грн.
Натомість влада будує найдорожчі в історії дороги, які вартують по 400 млн грн за 2 кілометри, як це сталося із дорогу на Дніпро. Порахуйте, скільки техніки ми могли відремонтувати та придбати якби не масовий розпил коштів на так званому "великому будівництві".
Потім ми питаємо чому так. Чому реформи згортаються. Чому знищується система харчування в армії. Чому вперше у проєкті бюджету на 2021 рік зменшуються видатки на Міноборони. Владі глибоко байдуже до оборони країни, як і до її фінансування. Показуха та брехня - важливіше всього.
https://prm.ua/tragediya-an-26-na-harkivshhini-ye-lishe-vershinoyu-aysberga/ Андрій Смолій, політичний експерт