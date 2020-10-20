"Друге запитання Зеленського": 45,3% громадян України не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, 33,5% - підтримують, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
45% українців не підтримують надання статусу "вільної економічної зони" Донецькій та Луганській областям, тоді як підтримують цю ініціативу 33,5%.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 17-19 жовтня з приводу ініційованого президентом на 25 жовтня загальнонаціонального опитування, передає Цензор.НЕТ.
При цьому на заході країни підтримують таку ініціативу 27,1% опитаних, не підтримують 53,1%, у центрі - 28,1% та 50,8% відповідно, на півдні - 37,1% та 32,7% відповідно, на сході, в тому числі і на Донбасі 45,8% підтримують, 35,5% - ні.
Серед виборців партії "Слуга народу" таку ініціативу підтримують 19,8% опитаних, 50,6% не підтримують, серед виборців партії "Європейська солідарність" - 11,3% та 79,6% відповідно. Серед виборців партії "Опозиційна платформа - За життя" 68,2% підтримують, 17,6% не підтримують, серед виборців партії "Батьківщина" - 40,7% та 50,2% відповідно.
"Крім цього, респондентам ставилося запитання "А що саме, на вашу думку, означає "вільна економічна зона"?" у відкритій формі, тобто респонденти "своїми словами" говорили, що саме вони розуміють. Загалом, 32% респондентів повідомили, що вони не можуть відповісти на питання. Решта 68% дали відповіді, які, з одного боку, демонструють строкатість розуміння "вільної економічної зони", з іншого боку, багато відповідей респондентів скоріше свідчать про відсутність належного інформованого розуміння, про що йде мова", - зазначається в дослідженні. Ознайомитися з відповідями респондентів можна тут.
Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для населення віком 18 років і старше. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. Під час опитування проведено 505 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 4,5% для показників, близьких до 50%, і 2,7% для показників близьких до 10%.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.
14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.
15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.
16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?
Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.
Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень
Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".
Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.
Нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович направив офіційне звернення до глави Нацполіції із закликом покласти край будь-яким спробам незаконного впливу на виборців у день голосування 25 жовтня.
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Ділов-то.. Їм вперше брехати?
І нахрена, питається, то опитування від шмарклі? Ну, зебіли, для ЧОГО ваш ідіот то затіяв? Похерив Конституцію, закони, ризикуючи здоров`ям громадян, заробив собі купу кримінальних статей. наробивши бедламу в країні...
Ну нахрена?!!! Хоча, логіку ідіота ніхто не здатен зрозуміти, так що...
за этот абзац люто плюсую, даже теоретические знания что это такое не идут не в какое срав-
нение каких свобод намалюют дыре шо всем остальным будет мало места......
ЗАКУПИТЬ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ СТАНДАРТА НАТО и огородить эту территорию в четыре слоя.. При этом, всем желающим переселиться куда либо - разрешить и помочь в этом. Шлангов и шлангеток пендюлями отправить в мокшанские болота к "такой-то матери". Просить Гаагу обязать путиноидов отремонтировать разрушенное и провести разминирование. ПОмним, кто однажды стал стрелять нам в спины, снова начнет стрелять в нас. Свино-собаки (швайне хунд не могут по иному! Смерть Путину и путиноидам. Слава русским людям-патриотам Украины!
В США 70% пластических операций на груди - уменьшение.
https://zagittya.com.ua/page/mirnyj_plan/o_svobodnoj_ekonomicheskoj_zone__donbass.html
О свободной экономической зоне «Донбасс»
Закон Украины
О свободной экономической зоне «Донбасс»
Настоящий Закон определяет особенности осуществления экономической, хозяйственной, инвестиционной и инновационной деятельности, направлен на восстановление агропромышленного комплекса, модернизацию экономической и социальной инфраструктуры, возобновление жизнедеятельности в Автономном регионе Донбасс, создает свободную экономическую зону «Донбасс» (далее - СЭЗ «Донбасс»).
Статья 1. Статус и территория свободной экономической зоны «Донбасс»
СЭЗ «Донбасс» создается на территории Автономного региона Донбасс сроком на десять лет, который может быть продлен законом Украины.
На территории СЭЗ «Донбасс» действует специальный правовой режим свободной экономической деятельности, устанавливаются особенности регулирования правоотношений физических и юридических лиц в экономической, социальной и гуманитарной сферах.
Статья 2. Задачи и цель СЭЗ «Донбасс»
СЭЗ «Донбасс» создается для восстановления жизнедеятельности, экономики, привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, открытия новых и модернизации действующих производств, восстановления и развития производственной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения восстановления работы энергогенерирующих и энергоснабжающих комплексов и объектов газо-, теплоснабжения в пределах территории СЭЗ «Донбасс».
На территории СЭЗ «Донбасс» вводятся льготные, таможенные, налоговые, валютно-финансовые и другие условия деятельности национальных и иностранных субъектов хозяйствования с целью привлечения инвестиций, возрождения рыночных методов хозяйствования, восстановления производственных сил этого региона.
Статья 3. Управление свободной экономической зоной «Донбасс»
Органом управления и хозяйственного развития СЭЗ является Администрация территориального управления свободной экономической зоной «Донбасс» (далее - Администрация управления).
Глава Администрации управления назначается на должность и увольняется с должности Президентом Украины по представлению Председателя Совета Министров Автономного региона Донбасс.
Функции и компетенция Администрации управления, Главы Администрации управления, осуществляются на основании этого Закона и Положения «Об Администрации территориального управления свободной экономической зоной «Донбасс», которое утверждает Верховная Рада Автономного региона Донбасс.
В состав Администрации управления входят члены Совета Министров Автономного региона Донбасс, другие представители органов исполнительной власти Автономного региона Донбасс и органов местного самоуправления, представители субъектов экономической и хозяйственной деятельности Украины.
Для обеспечения организации функционирования свободной экономической зоны по решению Главы Администрации управления создается постоянно действующий Исполнительный Комитет Администрации управления (далее - Комитет), полномочия которого определяются Главой Администрации управления в пределах полномочий, предоставленных Администрации управления.
В состав Комитета входят представители органов исполнительной власти Автономного региона Донбасс и органов местного самоуправления, национальных и иностранных субъектов экономической и хозяйственной деятельности, уполномоченные таможенной и налоговой служб, контрольно-распорядительных структур Администрации управления.
Статья 4. Полномочия Администрации управления
Администрация управления по согласованию с Верховной Радой Автономного региона Донбасс осуществляет следующие полномочия:обеспечение взаимодействия и координации деятельности органов управления свободной экономической зоны с государственными органами и органами самоуправления;определение стратегических направлений восстановления народнохозяйственных комплексов развития СЭЗ «Донбасс»;разработка и обеспечение реализации программ экономического восстановления и развития территорий СЭЗ «Донбасс»;организация обустройства территории СЭЗ «Донбасс»;организация восстановления и строительства объектов промышленности, производственной, транспортной, социальной инфраструктуры, жилого фонда, а также развития коммуникационных сетей и иной инфраструктуры; контроль за строительством таких объектов и выдача разрешений субъектам СЭЗ «Донбасс» на их строительство;установление льгот для отдельных субъектов хозяйственной деятельности относительно преимущественного права на получение в пользование земельных участков и другого имущества;заключение договоров о передаче в пользование земельных участков, объектов инфраструктуры, которые размещены на территории СЭЗ «Донбасс», иного имущества и природных ресурсов;заключение договоров на выполнение подрядных работ, эксплуатации объектов инфраструктуры СЭЗ «Донбасс» и иных договоров;рассмотрение и утверждение инвестиционных проектов, а также заключение договора с инвестором (инвесторами) относительно условий реализации инвестиционного проекта;проведение международных тендеров для отбора инвестиционных проектов;осуществление соответствующего контроля за инвестиционной деятельностью субъектов предпринимательской деятельности СЭЗ «Донбасс»;разработка и осуществление комплекса организационных мероприятий по обеспечению привлечения финансовых ресурсов, в том числе собственных средств предприятий и организаций (включая иностранные), бюджетных средств, средств внебюджетных фондов, а также благотворительных фондов, общественных организаций и физических лиц;выдача субъекту предпринимательской деятельности без создания юридического лица разрешений на осуществление предпринимательской деятельности на территории СЭЗ «Донбасс»;выдача разрешения на государственную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности на территории СЭЗ «Донбасс»;регулирование привлечения к работе в СЭЗ «Донбасс» иностранных работников;заключение соглашений о приграничном сотрудничестве, трансграничном сотрудничестве в экономической сфере с субъектами Российской Федерации и иными административно-территориальными единицами, получении помощи от иностранных государств и отдельных регионов этих государств;заключение торгово-экономических соглашений с представителями государств-участников Договора о зоне свободной торговли, внешнеэкономических договоров с соответствующими структурами иных государств, государственными и частными корпорациями, другими субъектами предпринимательской и хозяйственной деятельности;выступает субъектом договорных отношений по совершенствованию производственной кооперации, развитию промышленно-экономического комплекса СЭЗ, использования трансграничных мощностей в сфере экономической интеграции.выполнение функций, делегированных Администрации управления в соответствии с законодательством Украины.заключает с Кабинетом Министров Украины, министерствами, другими центральными органами исполнительной власти соглашения по экономическому, социальному и культурному развитию.
Порядок рассмотрения и утверждения инвестиционных проектов, выдача субъекту предпринимательства разрешения на деятельность в свободной экономической зоне «Донбасс» определяется Администрацией управления по согласованию с Верховной Радой Автономного региона Донбасс.