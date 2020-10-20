УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4121 відвідувач онлайн
Новини Опитування Зеленського
3 909 69

"Друге запитання Зеленського": 45,3% громадян України не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, 33,5% - підтримують, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

45% українців не підтримують надання статусу "вільної економічної зони" Донецькій та Луганській областям, тоді як підтримують цю ініціативу 33,5%.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 17-19 жовтня з приводу ініційованого президентом на 25 жовтня загальнонаціонального опитування, передає Цензор.НЕТ.

При цьому на заході країни підтримують таку ініціативу 27,1% опитаних, не підтримують 53,1%, у центрі - 28,1% та 50,8% відповідно, на півдні - 37,1% та 32,7% відповідно, на сході, в тому числі і на Донбасі 45,8% підтримують, 35,5% - ні.

Серед виборців партії "Слуга народу" таку ініціативу підтримують 19,8% опитаних, 50,6% не підтримують, серед виборців партії "Європейська солідарність" - 11,3% та 79,6% відповідно. Серед виборців партії "Опозиційна платформа - За життя" 68,2% підтримують, 17,6% не підтримують, серед виборців партії "Батьківщина" - 40,7% та 50,2% відповідно.

"Крім цього, респондентам ставилося запитання "А що саме, на вашу думку, означає "вільна економічна зона"?" у відкритій формі, тобто респонденти "своїми словами" говорили, що саме вони розуміють. Загалом, 32% респондентів повідомили, що вони не можуть відповісти на питання. Решта 68% дали відповіді, які, з одного боку, демонструють строкатість розуміння "вільної економічної зони", з іншого боку, багато відповідей респондентів скоріше свідчать про відсутність належного інформованого розуміння, про що йде мова", - зазначається в дослідженні. Ознайомитися з відповідями респондентів можна тут.

Друге запитання Зеленського: 45,3% громадян України не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, 33,5% - підтримують, - опитування КМІС 01
Друге запитання Зеленського: 45,3% громадян України не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, 33,5% - підтримують, - опитування КМІС 02
Друге запитання Зеленського: 45,3% громадян України не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, 33,5% - підтримують, - опитування КМІС 03

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для населення віком 18 років і старше. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. Під час опитування проведено 505 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 4,5% для показників, близьких до 50%, і 2,7% для показників близьких до 10%.

Також дивіться: Проєкт "Без цензури": Ватний треш. Як Зеленський допомагає каналам Медведчука знищувати країну і самого себе. ВIДЕО

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович направив офіційне звернення до глави Нацполіції із закликом покласти край будь-яким спробам незаконного впливу на виборців у день голосування 25 жовтня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) опитування (1930) соціологія (260) ВЕЗ (19) Донбас (22354) КМІС (334) Київський міжнародний інститут соціології (15)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+16
Зелені наперсточники намалюють навпаки.
Ділов-то.. Їм вперше брехати?
показати весь коментар
20.10.2020 10:19
+11
єто шо,опрос до опроса?так нафига тогда опрос?для опороса?
показати весь коментар
20.10.2020 10:23
+9
Жодних преференцій ,ніякого особливого статуса !!!))
показати весь коментар
20.10.2020 10:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелені наперсточники намалюють навпаки.
Ділов-то.. Їм вперше брехати?
показати весь коментар
20.10.2020 10:19 Відповісти
Що два пальця об асфальт на"великой стройке" !!))
показати весь коментар
20.10.2020 10:49 Відповісти
Ну десь так і є, приблизно 30-35% упоротих совків у нас залишилось, на жаль.
показати весь коментар
20.10.2020 10:21 Відповісти
А 0,1% имеют некоторое понятие - что это такое.
показати весь коментар
20.10.2020 10:21 Відповісти
Тямлять в понятті - вільна економічна зона. А решта, 99,9% повечеряти на можуть і спати не ляжуть, поки то питання не обговорять... І зранку з цього питання свій день починають. Ну так принаймі, то чмо на посаді президента так вважає.
показати весь коментар
20.10.2020 10:30 Відповісти
Хорошо, теперь будет что сравнить с "результатами" опроса Скомороха.
показати весь коментар
20.10.2020 10:22 Відповісти
Жодних преференцій ,ніякого особливого статуса !!!))
показати весь коментар
20.10.2020 10:23 Відповісти
ну почему же, пусть будет особый статус, отличный от других регионов Украины. Особенный. Резервация называется и пусть для начала докажут, что имеют право на украинское гражданство
показати весь коментар
20.10.2020 10:28 Відповісти
Позбавити права обирати та бути обраними ,до всіх рівнів влади , а керувати буде військово-цивільна адміністрація ,призначенна центр. владою !!)))
показати весь коментар
20.10.2020 10:33 Відповісти
и выдать паспорт не гражданина
показати весь коментар
20.10.2020 11:27 Відповісти
Цілком слушна пропозиція !!)))
показати весь коментар
20.10.2020 11:33 Відповісти
єто шо,опрос до опроса?так нафига тогда опрос?для опороса?
показати весь коментар
20.10.2020 10:23 Відповісти
Все ставят палки бубочке))))
показати весь коментар
20.10.2020 10:28 Відповісти
стесняюсь спросить, куда?
показати весь коментар
20.10.2020 10:29 Відповісти
туда
показати весь коментар
20.10.2020 10:32 Відповісти
Пан має на увазі дупу??)))))
показати весь коментар
20.10.2020 10:40 Відповісти
Ну звісно що не колеса. 😁
показати весь коментар
20.10.2020 10:46 Відповісти
Взагалі то рейтинг, але Ваш варіант мені сподобався більше.
показати весь коментар
20.10.2020 10:47 Відповісти
Що панянка ,соромно , аж палаєш !!!)))
показати весь коментар
20.10.2020 10:39 Відповісти
Цікаво, який відсоток людей розуміє саме значення терміну та його функціонал, зважаючи на "особливості" та "традиції" виконавчої влади в Україні?
показати весь коментар
20.10.2020 10:23 Відповісти
зважаючи на "особливості" та "традиції" виконавчої влади в Україні?---------Не може бути ніякого розуміння не значення ,не функцінальності, дії влади незбагненні !!)))
показати весь коментар
20.10.2020 10:30 Відповісти
На те й розрахунок.
показати весь коментар
20.10.2020 10:52 Відповісти
Раз спрашивают, значит надо поддержать. А, как же!
показати весь коментар
20.10.2020 10:23 Відповісти
Преференціі,окремий статус ,це шлях до розпаду держави ,до втрати суверенітета !!)))
показати весь коментар
20.10.2020 10:26 Відповісти
можно ваще все вопросы вычеркнуть. кроме одного. связанного с помощью медицине
показати весь коментар
20.10.2020 10:26 Відповісти
Тобто, маємо реальні цифри соцопитування. Просто, достатньо достовірно, без шуму...

І нахрена, питається, то опитування від шмарклі? Ну, зебіли, для ЧОГО ваш ідіот то затіяв? Похерив Конституцію, закони, ризикуючи здоров`ям громадян, заробив собі купу кримінальних статей. наробивши бедламу в країні...
Ну нахрена?!!! Хоча, логіку ідіота ніхто не здатен зрозуміти, так що...
показати весь коментар
20.10.2020 10:27 Відповісти
Як кричав Арахамка- та шо ті соцопитування , от опитування Вовки будуть огого-го ! Для справжніх соціологів саме зараз час осадити ЗЕлене гівно на дно ЗЕленого болота, щоби не смерділо наплаву, а потім й болото буде висушене, й гівна вичіщені.
показати весь коментар
20.10.2020 10:27 Відповісти
Доречі, ВР саме вони падлюки неконстітуційно розігнали, опираючись на смоцопитування.
показати весь коментар
20.10.2020 10:29 Відповісти
То отож!!! Після т.зв. опроса з"явиться купа потвор з депутмандатами і почнут волати про волю народа !!)))
показати весь коментар
20.10.2020 10:36 Відповісти
Ця халтура ніколи не зможе претендувати на думку народу. А кричати про щось своє переможне, опираючись на чергову халтуру - дуже сумнівний успіх. Ну хіба розум та порядність не перемагають тупість й продажність . Вони котяться все нижче й нижче.
показати весь коментар
20.10.2020 10:40 Відповісти
А як були проведені дострокові вибори ВРУ 2019 р.,за якою аргументацією -воля народа ??))
показати весь коментар
20.10.2020 10:46 Відповісти
Нехай тоді самі напишуть вирок Порошенку і волають його посадити, будуть аналогічні правові наслідки. Про що можна волати, коли ж самі заявили що це опитування не буде мати юридичних наслідків. А хотіти, як кажуть, не шкідливо.
показати весь коментар
20.10.2020 10:47 Відповісти
заявили що це опитування не буде мати юридичних наслідків. А хотіти, як кажуть, не шкідливо.-----------Заявляти можно багато чого , проте зеленій плісняві ,брехати ,що дихати !!)))
показати весь коментар
20.10.2020 10:52 Відповісти
В кінцевому результаті всіляке ****........во може закінчитися або посиланням на .уй або рихтовкую пики.
показати весь коментар
20.10.2020 11:13 Відповісти
Ось так і треба отримувати відповіді на такі запитання. Ну, хіба шо, дослідницька компанія не буде відверто викривляти результат, як це, вірогідно, це буде зроблено (а головне - це можна зробити без будь-якіх наслідків) з такою організацією "опитування".
показати весь коментар
20.10.2020 10:29 Відповісти
У президента Украины нет таких полномочий, проводить референдумы....
показати весь коментар
20.10.2020 10:31 Відповісти
Так то ж у Президента, а не у Вирока...
показати весь коментар
20.10.2020 10:33 Відповісти
Зате патетики вистачає.
показати весь коментар
20.10.2020 10:50 Відповісти
Предлагаю создать там зону свободную от здравого смысла и человеческой вменяемости..
показати весь коментар
20.10.2020 10:32 Відповісти
Тобто, поширити туди те, що розвів Ввирок в Україні .
показати весь коментар
20.10.2020 10:36 Відповісти
"Кроме этого, респондентам задавался вопрос "А что именно, по вашему мнению, означает "свободная экономическая зона"?" в открытой форме, то есть респонденты "своими словами" говорили, что именно они понимают. В общем, 32% респондентов сообщили, что они не могут ответить на вопрос. Остальные 68% дали ответы, которые, с одной стороны, демонстрируют пестроту понимания "свободной экономической зоны". С другой стороны, много ответов респондентов скорее свидетельствуют об отсутствии надлежащего информированного понимания, о чем идет речь", - отмечается в исследовании. Ознакомиться с ответами респондентов можноИсточник: https://censor.net/ru/n3225745

за этот абзац люто плюсую, даже теоретические знания что это такое не идут не в какое срав-
нение каких свобод намалюют дыре шо всем остальным будет мало места......
показати весь коментар
20.10.2020 10:34 Відповісти
Комендантский час на Дырляндиии начинается с 22 и до 6 утра...какие нафиг выборы в концлагере рюсскава Мира.... быдло Мавзолейное
показати весь коментар
20.10.2020 10:35 Відповісти
Так дыныры и лугандон - две абсолютно свободных экономических зоны. ЗЕ хочет расширить их?
показати весь коментар
20.10.2020 10:37 Відповісти
"Друге запитання Зеленського": 45,3% громадян України не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, 33,5% - підтримують, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 5865
показати весь коментар
20.10.2020 10:37 Відповісти
"Друге запитання Зеленського": 45,3% громадян України не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, 33,5% - підтримують, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1420
показати весь коментар
20.10.2020 10:41 Відповісти
Зеля пришел в Раду..типа стихи Тараса Шевченко прочитать...
показати весь коментар
20.10.2020 10:42 Відповісти
План путина таков: Зе получит мир на Донбассе, если согласится на особых условиях принять назад Донбасс.Россия разрушила, а восстанавливать будет Украина, амнистию сепарам, а затем выборы и .. сепары в Раде.И тут самое интересное начнётся.
показати весь коментар
20.10.2020 10:44 Відповісти
Гадаю ,що алгоритм кремля інший---втюхати Донбас з особливим статусом в Україну-федералізація України- анексія більшості суб"єктів Української федераціі !!))
показати весь коментар
20.10.2020 10:56 Відповісти
"Друге запитання Зеленського": 45,3% громадян України не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, 33,5% - підтримують, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1517
показати весь коментар
20.10.2020 10:44 Відповісти
Вони не діждалися опитування Зеленського і ще в 2014 році створили "вільну економічну зону" в "Метро" і з того часу неухильно розширюють ії на території ОРДЛО.
показати весь коментар
20.10.2020 10:55 Відповісти
"Друге запитання Зеленського": 45,3% громадян України не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, 33,5% - підтримують, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9669
показати весь коментар
20.10.2020 10:45 Відповісти
Денис Казанский пару дней назад сказал спасибо рюсскаму миру за разрушенный Донбасс и затопленные шахты,а за вывезенный на РАБссию металлолом....особое спасибо
показати весь коментар
20.10.2020 10:47 Відповісти
Донбасс подлежит в трансформации в нормальный, процветающий БАНТУСТАН.

ЗАКУПИТЬ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ СТАНДАРТА НАТО и огородить эту территорию в четыре слоя.. При этом, всем желающим переселиться куда либо - разрешить и помочь в этом. Шлангов и шлангеток пендюлями отправить в мокшанские болота к "такой-то матери". Просить Гаагу обязать путиноидов отремонтировать разрушенное и провести разминирование. ПОмним, кто однажды стал стрелять нам в спины, снова начнет стрелять в нас. Свино-собаки (швайне хунд не могут по иному! Смерть Путину и путиноидам. Слава русским людям-патриотам Украины!
показати весь коментар
20.10.2020 10:47 Відповісти
"Друге запитання Зеленського": 45,3% громадян України не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, 33,5% - підтримують, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4540
показати весь коментар
20.10.2020 10:48 Відповісти
Понятие не имею, что это, но (не) одобряю.
показати весь коментар
20.10.2020 10:53 Відповісти
Та мабуть що такі твердолобі, що аж метеорити відскакують.
показати весь коментар
20.10.2020 10:57 Відповісти
Я думаю, 99% граждан поддержит создание СЭЗ на всей территории Украины. Ну что за дебильный вопрос!
показати весь коментар
20.10.2020 11:26 Відповісти
Во первых, что в твоем понимании СЭЗ, а во-вторых за счет чего по твоему будет наполняться бюджет?
показати весь коментар
20.10.2020 13:06 Відповісти
СЭЗ нужна во всей стране!
показати весь коментар
20.10.2020 11:30 Відповісти
Ну да, а всем бабам нужны большие сиськи.
показати весь коментар
20.10.2020 13:07 Відповісти
Спросите у тех, у кого они реально большие.
В США 70% пластических операций на груди - уменьшение.
показати весь коментар
20.10.2020 15:41 Відповісти
Виборці відповідають своїй владі, з кожним питанням б'ють дно.
показати весь коментар
20.10.2020 11:43 Відповісти
"Какая разница" что там народ думает о бубочких вопросах, да и о нем самом, "правильные" ответы уже нарисованы.
показати весь коментар
20.10.2020 13:09 Відповісти
--- Цей підступно -- підлий задум започаткувати на Донбасі " український " Шанхай "--- аналогічний. до нещодавно озвученого ЗЕ-- шкідниками почину : --А давайте контролювати ЗОНУ спільним патрулем !?!?!?
показати весь коментар
20.10.2020 14:50 Відповісти
ОПЗЖ
https://zagittya.com.ua/page/mirnyj_plan/o_svobodnoj_ekonomicheskoj_zone__donbass.html

О свободной экономической зоне «Донбасс»
Закон Украины
О свободной экономической зоне «Донбасс»
Настоящий Закон определяет особенности осуществления экономической, хозяйственной, инвестиционной и инновационной деятельности, направлен на восстановление агропромышленного комплекса, модернизацию экономической и социальной инфраструктуры, возобновление жизнедеятельности в Автономном регионе Донбасс, создает свободную экономическую зону «Донбасс» (далее - СЭЗ «Донбасс»).
Статья 1. Статус и территория свободной экономической зоны «Донбасс»
СЭЗ «Донбасс» создается на территории Автономного региона Донбасс сроком на десять лет, который может быть продлен законом Украины.
На территории СЭЗ «Донбасс» действует специальный правовой режим свободной экономической деятельности, устанавливаются особенности регулирования правоотношений физических и юридических лиц в экономической, социальной и гуманитарной сферах.
Статья 2. Задачи и цель СЭЗ «Донбасс»
СЭЗ «Донбасс» создается для восстановления жизнедеятельности, экономики, привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, открытия новых и модернизации действующих производств, восстановления и развития производственной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения восстановления работы энергогенерирующих и энергоснабжающих комплексов и объектов газо-, теплоснабжения в пределах территории СЭЗ «Донбасс».
На территории СЭЗ «Донбасс» вводятся льготные, таможенные, налоговые, валютно-финансовые и другие условия деятельности национальных и иностранных субъектов хозяйствования с целью привлечения инвестиций, возрождения рыночных методов хозяйствования, восстановления производственных сил этого региона.
Статья 3. Управление свободной экономической зоной «Донбасс»
Органом управления и хозяйственного развития СЭЗ является Администрация территориального управления свободной экономической зоной «Донбасс» (далее - Администрация управления).
Глава Администрации управления назначается на должность и увольняется с должности Президентом Украины по представлению Председателя Совета Министров Автономного региона Донбасс.
Функции и компетенция Администрации управления, Главы Администрации управления, осуществляются на основании этого Закона и Положения «Об Администрации территориального управления свободной экономической зоной «Донбасс», которое утверждает Верховная Рада Автономного региона Донбасс.
В состав Администрации управления входят члены Совета Министров Автономного региона Донбасс, другие представители органов исполнительной власти Автономного региона Донбасс и органов местного самоуправления, представители субъектов экономической и хозяйственной деятельности Украины.
Для обеспечения организации функционирования свободной экономической зоны по решению Главы Администрации управления создается постоянно действующий Исполнительный Комитет Администрации управления (далее - Комитет), полномочия которого определяются Главой Администрации управления в пределах полномочий, предоставленных Администрации управления.
В состав Комитета входят представители органов исполнительной власти Автономного региона Донбасс и органов местного самоуправления, национальных и иностранных субъектов экономической и хозяйственной деятельности, уполномоченные таможенной и налоговой служб, контрольно-распорядительных структур Администрации управления.
Статья 4. Полномочия Администрации управления
Администрация управления по согласованию с Верховной Радой Автономного региона Донбасс осуществляет следующие полномочия:обеспечение взаимодействия и координации деятельности органов управления свободной экономической зоны с государственными органами и органами самоуправления;определение стратегических направлений восстановления народнохозяйственных комплексов развития СЭЗ «Донбасс»;разработка и обеспечение реализации программ экономического восстановления и развития территорий СЭЗ «Донбасс»;организация обустройства территории СЭЗ «Донбасс»;организация восстановления и строительства объектов промышленности, производственной, транспортной, социальной инфраструктуры, жилого фонда, а также развития коммуникационных сетей и иной инфраструктуры; контроль за строительством таких объектов и выдача разрешений субъектам СЭЗ «Донбасс» на их строительство;установление льгот для отдельных субъектов хозяйственной деятельности относительно преимущественного права на получение в пользование земельных участков и другого имущества;заключение договоров о передаче в пользование земельных участков, объектов инфраструктуры, которые размещены на территории СЭЗ «Донбасс», иного имущества и природных ресурсов;заключение договоров на выполнение подрядных работ, эксплуатации объектов инфраструктуры СЭЗ «Донбасс» и иных договоров;рассмотрение и утверждение инвестиционных проектов, а также заключение договора с инвестором (инвесторами) относительно условий реализации инвестиционного проекта;проведение международных тендеров для отбора инвестиционных проектов;осуществление соответствующего контроля за инвестиционной деятельностью субъектов предпринимательской деятельности СЭЗ «Донбасс»;разработка и осуществление комплекса организационных мероприятий по обеспечению привлечения финансовых ресурсов, в том числе собственных средств предприятий и организаций (включая иностранные), бюджетных средств, средств внебюджетных фондов, а также благотворительных фондов, общественных организаций и физических лиц;выдача субъекту предпринимательской деятельности без создания юридического лица разрешений на осуществление предпринимательской деятельности на территории СЭЗ «Донбасс»;выдача разрешения на государственную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности на территории СЭЗ «Донбасс»;регулирование привлечения к работе в СЭЗ «Донбасс» иностранных работников;заключение соглашений о приграничном сотрудничестве, трансграничном сотрудничестве в экономической сфере с субъектами Российской Федерации и иными административно-территориальными единицами, получении помощи от иностранных государств и отдельных регионов этих государств;заключение торгово-экономических соглашений с представителями государств-участников Договора о зоне свободной торговли, внешнеэкономических договоров с соответствующими структурами иных государств, государственными и частными корпорациями, другими субъектами предпринимательской и хозяйственной деятельности;выступает субъектом договорных отношений по совершенствованию производственной кооперации, развитию промышленно-экономического комплекса СЭЗ, использования трансграничных мощностей в сфере экономической интеграции.выполнение функций, делегированных Администрации управления в соответствии с законодательством Украины.заключает с Кабинетом Министров Украины, министерствами, другими центральными органами исполнительной власти соглашения по экономическому, социальному и культурному развитию.
Порядок рассмотрения и утверждения инвестиционных проектов, выдача субъекту предпринимательства разрешения на деятельность в свободной экономической зоне «Донбасс» определяется Администрацией управления по согласованию с Верховной Радой Автономного региона Донбасс.
показати весь коментар
20.10.2020 17:03 Відповісти
 
 