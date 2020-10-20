"Друге запитання Зеленського": 45,3% громадян України не підтримують створення вільної економічної зони на Донбасі, 33,5% - підтримують, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

45% українців не підтримують надання статусу "вільної економічної зони" Донецькій та Луганській областям, тоді як підтримують цю ініціативу 33,5%.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 17-19 жовтня з приводу ініційованого президентом на 25 жовтня загальнонаціонального опитування, передає Цензор.НЕТ.

При цьому на заході країни підтримують таку ініціативу 27,1% опитаних, не підтримують 53,1%, у центрі - 28,1% та 50,8% відповідно, на півдні - 37,1% та 32,7% відповідно, на сході, в тому числі і на Донбасі 45,8% підтримують, 35,5% - ні.

Серед виборців партії "Слуга народу" таку ініціативу підтримують 19,8% опитаних, 50,6% не підтримують, серед виборців партії "Європейська солідарність" - 11,3% та 79,6% відповідно. Серед виборців партії "Опозиційна платформа - За життя" 68,2% підтримують, 17,6% не підтримують, серед виборців партії "Батьківщина" - 40,7% та 50,2% відповідно.

"Крім цього, респондентам ставилося запитання "А що саме, на вашу думку, означає "вільна економічна зона"?" у відкритій формі, тобто респонденти "своїми словами" говорили, що саме вони розуміють. Загалом, 32% респондентів повідомили, що вони не можуть відповісти на питання. Решта 68% дали відповіді, які, з одного боку, демонструють строкатість розуміння "вільної економічної зони", з іншого боку, багато відповідей респондентів скоріше свідчать про відсутність належного інформованого розуміння, про що йде мова", - зазначається в дослідженні. Ознайомитися з відповідями респондентів можна тут.







Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для населення віком 18 років і старше. До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. Під час опитування проведено 505 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 4,5% для показників, близьких до 50%, і 2,7% для показників близьких до 10%.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

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