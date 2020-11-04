57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Прихильників розпуску нинішнього складу Конституційного Суду в Україні вдвічі більше, ніж противників. Серед тих, хто вважає, що КС слід розпустити, переважають прихильники партій "Слуги народу" і "За майбутнє".

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

57% опитаних громадян підтримують законопроєкт Зеленського, 27% не підтримують, а 16% не визначилися з відповіддю.

51% з тих, хто нічого не знає про рішення КСУ, все одно схвалили ідею Зеленського. Серед знайомих зі змістом рішення КСУ таких ще більше - 63%.

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Тих, хто проти ідеї Зеленського, найбільше серед прихильників "Європейської Солідарності" і "Партії Шарія" - по 45%. Понад 40% противників законопроєкту президента також серед прихильників ОПЗЖ.

Позитивно скандальне рішення КС оцінюють лише 11% опитаних. Кожен четвертий (25%) нейтрально до нього ставиться, а 59% - негативно.

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Опитування проводилося 2-3 листопада методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом опитали 2000 респондентів, похибка становить не більш ніж 2,2%.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, оскільки для нього немає необхідних 226 голосів.

Глава фракції СН Арахамія при цьому називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.