57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
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Прихильників розпуску нинішнього складу Конституційного Суду в Україні вдвічі більше, ніж противників. Серед тих, хто вважає, що КС слід розпустити, переважають прихильники партій "Слуги народу" і "За майбутнє".
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.
57% опитаних громадян підтримують законопроєкт Зеленського, 27% не підтримують, а 16% не визначилися з відповіддю.
51% з тих, хто нічого не знає про рішення КСУ, все одно схвалили ідею Зеленського. Серед знайомих зі змістом рішення КСУ таких ще більше - 63%.
Тих, хто проти ідеї Зеленського, найбільше серед прихильників "Європейської Солідарності" і "Партії Шарія" - по 45%. Понад 40% противників законопроєкту президента також серед прихильників ОПЗЖ.
Позитивно скандальне рішення КС оцінюють лише 11% опитаних. Кожен четвертий (25%) нейтрально до нього ставиться, а 59% - негативно.
Опитування проводилося 2-3 листопада методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом опитали 2000 респондентів, похибка становить не більш ніж 2,2%.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.
На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, оскільки для нього немає необхідних 226 голосів.
Глава фракції СН Арахамія при цьому називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
и поддержка какого либо мнения, ни в коей мере не зависит под каким прокси( а не флаги) он на форуме
у меня нет" знака качества", для меня не показатель в какой стране живёт человек
такими критериями оперируют закомплексованные дуры типа тебя
разговор окончен
эти казлы опять мешают нам жить ?
Например, 73% ...
Вот они и требуют.
Хорошо помню те крики - Украина всех кормит!
Вот, например, данный форум.
Від чого судді мають бути незалежними при прийнятті судових рішень:
1. Від положень чинних законів та Конституції,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
2. Від ЦУ влади, від змов суддів, від "кешу"в кишеню ,,,,, Так - НІ
3. Від покарань, за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
4.Чи судді мають нести кримінальну відповідальність за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень - як і всі інші громадяни, на підставі ст 24 Конституції України ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
Нагадую чинну редакцію ст. 24 Конституції України: - Стаття 24. "Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками."
- Окрім цього, парламенту слід прибрати зі всіх законів (кодексів) норму, коли суддя при прийнятті судового рішення має право, може керуватися власним розумінням (сумлінням). Бо для чого такі закони, якщо вони - "як дишло*? Якщо кожен суддя може, має право трактувати як завгодно, як йому заманеться, а не так, як визначив законодавець?. Описана норма, спеціально заведена для того, щоб судді мали змогу творити що завгодно, за бакси продавати свої власні рішення. Тоді вони їх не повинні, не мають права освячувати "Іменем України", бо тоді це не державні установи, а приватні суди! Ця норма корупціогенна і її слід прибрати зі всіх законів! А також слід прибрати з ККУ норми, які передбачають широкий діапазон покарань "від-до" тому що це теж корупціогенна складова!
РАССТРЕЛЯТЬ !!!!!!
А як це зробити без порушень закону ХЗ.
Хо ча для цього є інші судді)))
Об этом в интервью DW заявили постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галлер и заместитель председателя делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Виола фон Крамон"
Народ вимагає виконання Зконів України !!! Від президента, ради, суддів, чиновників !!!
Воу, вот это они спелись)))
А крісла суддів поділити на всіх 73%.
Они могут запросто поддержать идею распускать и собирать в ручном режиме любую ветвь власти по любой хотелке.
Нашли у кого спрашивать...
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Какое распустить? Посадить их всех!
Там есть за что у каждого.
І не питали,скільки українців бажають розігнати ВРУ,чи прєзіка ?
Хочется!
Но надо бы всё законно сделать, не?