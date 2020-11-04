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Новини Суспільство
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КС (928) опитування (811) розпуск (70)

57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Прихильників розпуску нинішнього складу Конституційного Суду в Україні вдвічі більше, ніж противників. Серед тих, хто вважає, що КС слід розпустити, переважають прихильники партій "Слуги народу" і "За майбутнє".

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", інформує Цензор.НЕТ.

57% опитаних громадян підтримують законопроєкт Зеленського, 27% не підтримують, а 16% не визначилися з відповіддю.

57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування Рейтингу 01

51% з тих, хто нічого не знає про рішення КСУ, все одно схвалили ідею Зеленського. Серед знайомих зі змістом рішення КСУ таких ще більше - 63%.

57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування Рейтингу 02

Також читайте: Зеленський не міг не знати про підготовку КС скандального рішення, а його ініціатива про розпуск суду може бути підставою для імпічменту, - Богдан

Тих, хто проти ідеї Зеленського, найбільше серед прихильників "Європейської Солідарності" і "Партії Шарія" - по 45%. Понад 40% противників законопроєкту президента також серед прихильників ОПЗЖ.

Позитивно скандальне рішення КС оцінюють лише 11% опитаних. Кожен четвертий (25%) нейтрально до нього ставиться, а 59% - негативно.

57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування Рейтингу 03

Також читайте: Данілов закликав суддів КС подати у відставку: "Ростов не гумовий"

Опитування проводилося 2-3 листопада методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом опитали 2000 респондентів, похибка становить не більш ніж 2,2%.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

На думку "слуги народу" Верещук, Рада розглядатиме законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського в зал парламенту не потрапить, оскільки для нього немає необхідних 226 голосів.

Глава фракції СН Арахамія при цьому називає законопроєкт Разумкова "перехідним" і стверджує, що він вирішує ситуацію не так глобально, як законопроєкт Зеленського.

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Топ коментарі
+23
А у нас всегда, вначале делают, а потом гневно разносят сделанную ими х***ню!
Например, 73% ...
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04.11.2020 10:52
+20
Поговорили з дорослим

57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2651
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04.11.2020 11:04
+16
бостууга и танька
57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1634
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04.11.2020 11:19
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Так тут половина писак (особливо не під укрпроксі) "про бубочку" - це трололо із Зауралля. А ви вуха розвішуєте та радієте, наставляючи їм лайків.
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04.11.2020 10:57 Відповісти
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Если увидеть настоящие флаги, то все эти американцы с австралопитеками вмиг бы стали обычными мордовскими чурками. А так их ещё и выслушивают с пиететом, как людей, якобы живущих в приличных странах
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04.11.2020 11:16 Відповісти
бостууга и танька
57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1634
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04.11.2020 11:19 Відповісти
да ти сама полуватна прихильниця наркомана
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04.11.2020 12:39 Відповісти
танька,тебе до "австралопитеков" ,как ты называешь граждан Австралии ну просто не дорасти ,убогое ты существо
и поддержка какого либо мнения, ни в коей мере не зависит под каким прокси( а не флаги) он на форуме
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04.11.2020 20:46 Відповісти
Ты читать сначала научись, убогая. Под прокси пишут рашатролли в основном, а под флагами приличных стран скрывается трехцветная тряпка нарассеи. Ты граждан Австралии считаешь более весомыми , чем граждан Украины, идиотина? Это для тебя 'знак качества'? Страна гигантских сумчатых крыс тебе кажется лучше Украины? Ну так вперёд! Учи английский, научись что-то делать руками и думать головой и езжай в страну своей мечты.
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05.11.2020 07:11 Відповісти
танька, убейся о стол 57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2038
у меня нет" знака качества", для меня не показатель в какой стране живёт человек
такими критериями оперируют закомплексованные дуры типа тебя
разговор окончен
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07.11.2020 00:24 Відповісти
27% не поддерживают


эти казлы опять мешают нам жить ? 57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5891
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04.11.2020 12:50 Відповісти
оп, россия цензор разблокировала?
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04.11.2020 10:54 Відповісти
А у нас всегда, вначале делают, а потом гневно разносят сделанную ими х***ню!
Например, 73% ...
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04.11.2020 10:52 Відповісти
Традиція. 😔 Я впевнений, що якби Зєлєнскій подав ідею розпустити податкову, то отримав би підтримку цілих 99, 9 відсотка українців. Навіть тих, хто живе за рахунок б'юджету. Чому, бо любов до халяви і віра у популізм - теж традиція. 😔
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04.11.2020 11:00 Відповісти
Неужели у нас такой процент тупого и безграмотного населения?
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04.11.2020 11:25 Відповісти
Когда был референдум о независимости, всем пообещали что они будут владельцами "заводов, газет, пароходов". Работать и думать головой не нужно, а жить на уровне американских миллионеров.
Вот они и требуют.
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04.11.2020 12:18 Відповісти
Кацап, хочеш в СРСР? Так нема його! Щігнив! А знаєш, чому? 😁
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04.11.2020 13:31 Відповісти
Тот случай когда ограниченность мышления, реально пошла на пользу стране.
Хорошо помню те крики - Украина всех кормит!
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04.11.2020 15:14 Відповісти
Конечно на пользу! Все довольны тем, как живется в стране.
Вот, например, данный форум. 57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9266
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04.11.2020 15:16 Відповісти
Суспільству України слід врешті покласти край, сказавши й своє слово (на референдумі), що має означати хитро-мудра дефініція "незалежність суддів". При чому -незалежність суддів на всіх рівнях судової системи.

Від чого судді мають бути незалежними при прийнятті судових рішень:

1. Від положень чинних законів та Конституції,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
2. Від ЦУ влади, від змов суддів, від "кешу"в кишеню ,,,,, Так - НІ
3. Від покарань, за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
4.Чи судді мають нести кримінальну відповідальність за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень - як і всі інші громадяни, на підставі ст 24 Конституції України ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ

Нагадую чинну редакцію ст. 24 Конституції України: - Стаття 24. "Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками."

- Окрім цього, парламенту слід прибрати зі всіх законів (кодексів) норму, коли суддя при прийнятті судового рішення має право, може керуватися власним розумінням (сумлінням). Бо для чого такі закони, якщо вони - "як дишло*? Якщо кожен суддя може, має право трактувати як завгодно, як йому заманеться, а не так, як визначив законодавець?. Описана норма, спеціально заведена для того, щоб судді мали змогу творити що завгодно, за бакси продавати свої власні рішення. Тоді вони їх не повинні, не мають права освячувати "Іменем України", бо тоді це не державні установи, а приватні суди! Ця норма корупціогенна і її слід прибрати зі всіх законів! А також слід прибрати з ККУ норми, які передбачають широкий діапазон покарань "від-до" тому що це теж корупціогенна складова!
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04.11.2020 11:20 Відповісти
почему только распустить ?

РАССТРЕЛЯТЬ !!!!!! 57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7880
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04.11.2020 12:52 Відповісти
))))снова подделанные опросики-выборы ничему не учат?мы за то ,чтоб сделать это по умному,а не через зесраку
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04.11.2020 10:52 Відповісти
телефонный опрос - Вам как кажется надо ли распускать коррумпированных врагов УКРАИНЫ В СУДЕБНЫХ ОРГАНАХ? Уровень юридически осведомленного болота выстроился из сторонников Слуг и и их кукловода Коломойши , а учитывая, что мертечуковцы бояться сознаться, что они за Кремль- вот из этих стороннике разгона и сколотилось 57 процентов гнили в Украине.
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04.11.2020 11:11 Відповісти
И не только суд. , а всю Раду.
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04.11.2020 10:52 Відповісти
А шмаркле- импичмент.
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04.11.2020 11:28 Відповісти
ничего удивительного - кпсс поддерживало 95%, зебила-идиота предидентом выбрало 73%... в общем 57 - это уже прогресс какой-то
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04.11.2020 10:53 Відповісти
интерсно было бы узнать, а уход из поста президента зелёного осла перебыло бы процент желающих ухода корумпированных судей.
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04.11.2020 10:53 Відповісти
А сколько продажу земли поддерживают?
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04.11.2020 10:53 Відповісти
По 10 000 га ? Только олигархи.
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04.11.2020 11:29 Відповісти
Все как в любимой расеюшке. С утра сцарю вожжа под хвост, вечером соцопрос про поддержку решения сцаря)
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04.11.2020 10:53 Відповісти
Уже парламент роспускали.Представляете КТО-придет им на замену? 57% украинцев поддерживают идею Зеленского распустить Конституционный Суд, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 5772
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04.11.2020 10:53 Відповісти
Але вибраковку треба робити!
А як це зробити без порушень закону ХЗ.
Хо ча для цього є інші судді)))
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04.11.2020 11:01 Відповісти
Можно вообще ликвидировать КС как институт. Есть Верховный суд и хватит. Деньги нужно экономить.
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04.11.2020 11:01 Відповісти
Сколько украинце поддержало бы идею повесить зеленского на Майдане...? Нет социологии..?
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04.11.2020 10:53 Відповісти
Есть! но социология по Подревянскому "До ***!"
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04.11.2020 10:56 Відповісти
если вместе с барыгой будет 100%
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04.11.2020 11:42 Відповісти
Дядя Беня не настолько глуп, чтобы висеть рядом со своим шутом)
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04.11.2020 12:58 Відповісти
57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7148
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04.11.2020 14:36 Відповісти
реальные опросы о доверии владе на сайте цик, на местных выборах
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04.11.2020 10:53 Відповісти
а вот почему нет соцопроса про "гнать в шею клоуна"? 57% украинцев поддерживают идею Зеленского распустить Конституционный Суд, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7612
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04.11.2020 10:55 Відповісти
Секта підтримує головного недоумка.
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04.11.2020 10:55 Відповісти
Если КС работает на мертв., почему бы его на перезагрузить?
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04.11.2020 11:01 Відповісти
Распустить! 57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2693
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04.11.2020 11:02 Відповісти
а чому ніхто не озвучує відсотки за повну ліквідацію цієї кантори. на даному етапі цей орган виступає виключно як член, що має можливість "мати" всю країну виключно на свій розсуд.
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04.11.2020 11:02 Відповісти
Так проблема в тому, що Вофочка не хоче його ліквідувати, а це зміни до Конституції. Він просто хоче мати 100% свій КС. От чому та вся фігня твориться. Я єстьм цар. як він себе уявляє.
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04.11.2020 11:09 Відповісти
Ще не вмерлы дебилы из 73-ох плюс
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04.11.2020 11:02 Відповісти
Срочно Вовке собрать опрос нариду- он социологии не верит , но надежда на успех есть
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04.11.2020 11:04 Відповісти
Ваш вовка тратит на социологию миллиарды долларов. А сейчас бункерная крыса сидит в ожидании звиздеца.
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04.11.2020 11:27 Відповісти
И што? Мало ли кто чего поддерживает...
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04.11.2020 11:03 Відповісти
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Поговорили з дорослим

57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2651
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04.11.2020 11:04 Відповісти
Поки ідіотик в пісочниці бавиться і в штанці пісяє.
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04.11.2020 11:06 Відповісти
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57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5665
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04.11.2020 12:04 Відповісти
57% - це вже прогрес. За Шмарклю голосували всі 73%.
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04.11.2020 11:05 Відповісти
Але це все одно критична більшість.
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04.11.2020 11:45 Відповісти
Так, але ж є надія!
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04.11.2020 11:49 Відповісти
Интересно , а какой процент украинцев хотел бы отправить Бубаса в Ртостов к ПроФфесору ?
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04.11.2020 11:08 Відповісти
90 %
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04.11.2020 11:24 Відповісти
кого спрашивали? Ни меня ни ближайших родственников и знакомых и их родственников - не спрашивали. Кто все эти люди?
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04.11.2020 11:08 Відповісти
Если так сделает то нам не видать безвиза не финпомощи так как сейчас уже ясно-"Ведущие евродепутаты, которые занимаются в Европарламенте вопросами Украины, выступили против инициативы президента Владимира Зеленского распустить нынешний состав Конституционного суда Украины.

Об этом в интервью DW заявили постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галлер и заместитель председателя делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Виола фон Крамон"
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04.11.2020 11:13 Відповісти
особисто я підтримую ідею розпустити вову зєзєзєнта на нитки днк.
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04.11.2020 11:14 Відповісти
57% населення не проти пустити по жіночій лінії ще одну гілку влади в Україні.
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04.11.2020 11:15 Відповісти
До кінця опитування робіть..."...припинити повноваження КС, та призначити своїх суддів..." . Як в мордорі...
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04.11.2020 11:17 Відповісти
по данным этого агенства мером Киева стал пальчевский?
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04.11.2020 11:20 Відповісти
І знову маніпуляція. І знову від імені НАРОДУ планують вчинити злочин. Призначити портновських суддів, які будуть служити фуйлу з коломойським.
Народ вимагає виконання Зконів України !!! Від президента, ради, суддів, чиновників !!!
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04.11.2020 11:21 Відповісти
Шмаркля манипулирует общественным мнением. Большинство народа против роспуска КС. Достаточно уже роспуска ВР в 2019 году.
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04.11.2020 11:23 Відповісти
Почему все забыли про референдум, который является высшим органом власти?
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04.11.2020 11:25 Відповісти
Щось не зовсім зрозуміла позиція дописувачів так ви що проти розгону КС хай далі паразитує і шантажує країну ? Я не прихильник Зеленського а навпаки порстійно критикую ,ну коли проти розпуску цього ганебного судду ЄС і разом з нею опзж і шарій ,це про щось говорить,одні працюють на інтереси москви інші захищають корупцію.
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04.11.2020 11:26 Відповісти
Ну вот, пазл и сложился. Нужно судить человека по делам, а не по лозунгам, им произносимым. Все просто.
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04.11.2020 11:29 Відповісти
послухайте фахівця----''''Рішення Конституційного Суду - правове! Зеленський хоче вчергове узурпувати владу! - Віктор Шишкін'' знайдіть це в гуглі.
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04.11.2020 12:18 Відповісти
А расстрелять с двух рук слабо? ВР, конечно, смешнее было бы, но и КС сойдет.Опросы надоели.
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04.11.2020 11:27 Відповісти
если идти за планом "зе" -16 декабря ЕС безвиз для украинского народа остановит на долгое времья,что и нужно выполнить "служивому"
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04.11.2020 11:29 Відповісти
Простые люди понимают только простые решения.
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04.11.2020 11:47 Відповісти
"Тех, кто против идеи Зеленского, больше всего среди симпатизирующих Европейской солидарности и Партии Шария - по 45%. Больше 40% противников законопроекта президента также среди симпатиков ОПЗЖ."

Воу, вот это они спелись)))
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04.11.2020 11:32 Відповісти
Це зелене чмо за ніч намалював таки відсотки? Люди проти розгону КСУ, як пропонує ЗеК, але за оновлення составу суддів за прозорим конкурсом.
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04.11.2020 11:36 Відповісти
медики говорят, что в стране 8 млн дебилов, их голоса учитываются?
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04.11.2020 11:39 Відповісти
медики говорят, что в стране 8 млн дебилов, их голоса учитываются?
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04.11.2020 11:39 Відповісти
Цікаво, чого тільки 57%, а не всі 73%? 57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9010 Шо, порозумнішали? Не вірю.
А крісла суддів поділити на всіх 73%.
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04.11.2020 11:43 Відповісти
73% про основные законы знают еще меньше, чем про экономику.
Они могут запросто поддержать идею распускать и собирать в ручном режиме любую ветвь власти по любой хотелке.

Нашли у кого спрашивать...
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04.11.2020 11:46 Відповісти
Бред, как можно спрашивать у совершенно не компетентных совков то, чего они не понимвют, но советуют, жизнь ни чему не учит, мы уже все чувствуем на себе 73% таких советчиков, теперь расхлебывать должна вся стпана.
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04.11.2020 11:49 Відповісти
57% украинцев поддерживают идею Зеленского распустить Конституционный Суд

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Какое распустить? Посадить их всех!
Там есть за что у каждого.
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04.11.2020 11:56 Відповісти
Дурні. Своїми руками делегітимізують свою ж державу.
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04.11.2020 11:58 Відповісти
І як завжди класичне питання :За чий рахунок ?
І не питали,скільки українців бажають розігнати ВРУ,чи прєзіка ?
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04.11.2020 11:58 Відповісти
а кацапи з соєвими проти
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04.11.2020 12:10 Відповісти
...це ВСЕ пі .. пі .. і провокація ..
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04.11.2020 12:19 Відповісти
Україні потрібні докорінні зміни,всі держ органи розігнати і створити нові,Конституцію створити заново,бо рехформи судів та мусоріятів не дали і не дадуть ніякого ефекту.
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04.11.2020 12:25 Відповісти
Хочется этих сук разогнать?
Хочется!
Но надо бы всё законно сделать, не?
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04.11.2020 12:26 Відповісти
Кстати, именно этот "рейтинг" рисовал пальчевскому 2-е место на выборах мэра Киева. Я ни на что не намекаю, но конторка эта продажная
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04.11.2020 12:41 Відповісти
а чому не 70%
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04.11.2020 13:40 Відповісти
А якщо провести опрос, стосовно кастрації всього уряду і офісу припіздєнта - який, на думку того «рейтингу» виявиться відсоток громадян, що схвалить таку операцію???
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04.11.2020 15:20 Відповісти
Слугам народа насрать на мнение народа.
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04.11.2020 20:47 Відповісти
 
 