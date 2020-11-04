57% украинцев поддерживают идею Зеленского распустить Конституционный Суд, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество
Сторонников роспуска нынешнего состава Конституционного Суда в Украине вдвое больше, чем противников. Среди тех, кто считает, что КС следует распустить, преобладают сторонники партий "Слуги народа" и "За будущее".
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.
57% опрошенных граждан поддерживают законопроект Зеленского, 27% не поддерживают, а 16% не определились с ответом.
51% из тех, кто ничего не знает о решении КСУ, все равно одобрили идею Зеленского. Среди знакомых с содержанием решения КСУ таких еще больше – 63%.
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Тех, кто против идеи Зеленского, больше всего среди симпатизирующих Европейской солидарности и Партии Шария – по 45%. Больше 40% противников законопроекта президента также среди симпатиков ОПЗЖ.
Положительно скандальное решение КС оценивают только 11% опрошенных. Каждый четвертый (25%) нейтрально к нему относится, а 59% – негативно.
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Опрос проводился 2-3 ноября методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опросили 2000 респондентов, погрешность составляет не более 2,2%.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.
По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.
Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.
Пожалуйста, подождите...
и поддержка какого либо мнения, ни в коей мере не зависит под каким прокси( а не флаги) он на форуме
у меня нет" знака качества", для меня не показатель в какой стране живёт человек
такими критериями оперируют закомплексованные дуры типа тебя
разговор окончен
эти казлы опять мешают нам жить ?
Например, 73% ...
Вот они и требуют.
Хорошо помню те крики - Украина всех кормит!
Вот, например, данный форум.
Від чого судді мають бути незалежними при прийнятті судових рішень:
1. Від положень чинних законів та Конституції,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
2. Від ЦУ влади, від змов суддів, від "кешу"в кишеню ,,,,, Так - НІ
3. Від покарань, за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
4.Чи судді мають нести кримінальну відповідальність за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень - як і всі інші громадяни, на підставі ст 24 Конституції України ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
Нагадую чинну редакцію ст. 24 Конституції України: - Стаття 24. "Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками."
- Окрім цього, парламенту слід прибрати зі всіх законів (кодексів) норму, коли суддя при прийнятті судового рішення має право, може керуватися власним розумінням (сумлінням). Бо для чого такі закони, якщо вони - "як дишло*? Якщо кожен суддя може, має право трактувати як завгодно, як йому заманеться, а не так, як визначив законодавець?. Описана норма, спеціально заведена для того, щоб судді мали змогу творити що завгодно, за бакси продавати свої власні рішення. Тоді вони їх не повинні, не мають права освячувати "Іменем України", бо тоді це не державні установи, а приватні суди! Ця норма корупціогенна і її слід прибрати зі всіх законів! А також слід прибрати з ККУ норми, які передбачають широкий діапазон покарань "від-до" тому що це теж корупціогенна складова!
РАССТРЕЛЯТЬ !!!!!!
А як це зробити без порушень закону ХЗ.
Хо ча для цього є інші судді)))
Об этом в интервью DW заявили постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галлер и заместитель председателя делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Виола фон Крамон"
Народ вимагає виконання Зконів України !!! Від президента, ради, суддів, чиновників !!!
Воу, вот это они спелись)))
А крісла суддів поділити на всіх 73%.
Они могут запросто поддержать идею распускать и собирать в ручном режиме любую ветвь власти по любой хотелке.
Нашли у кого спрашивать...
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Какое распустить? Посадить их всех!
Там есть за что у каждого.
І не питали,скільки українців бажають розігнати ВРУ,чи прєзіка ?
Хочется!
Но надо бы всё законно сделать, не?