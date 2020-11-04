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Новости Общество
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КС (1011) опрос (982) роспуск (79)

57% украинцев поддерживают идею Зеленского распустить Конституционный Суд, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сторонников роспуска нынешнего состава Конституционного Суда в Украине вдвое больше, чем противников. Среди тех, кто считает, что КС следует распустить, преобладают сторонники партий "Слуги народа" и "За будущее".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", информирует Цензор.НЕТ.

57% опрошенных граждан поддерживают законопроект Зеленского, 27% не поддерживают, а 16% не определились с ответом.

57% украинцев поддерживают идею Зеленского распустить Конституционный Суд, - опрос Рейтинга 01

51% из тех, кто ничего не знает о решении КСУ, все равно одобрили идею Зеленского. Среди знакомых с содержанием решения КСУ таких еще больше – 63%.

57% украинцев поддерживают идею Зеленского распустить Конституционный Суд, - опрос Рейтинга 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский не мог не знать о подготовке КС скандального решения, а его инициатива о роспуске суда может быть основанием для импичмента, - Богдан

Тех, кто против идеи Зеленского, больше всего среди симпатизирующих Европейской солидарности и Партии Шария – по 45%. Больше 40% противников законопроекта президента также среди симпатиков ОПЗЖ.

Положительно скандальное решение КС оценивают только 11% опрошенных. Каждый четвертый (25%) нейтрально к нему относится, а 59% – негативно.

57% украинцев поддерживают идею Зеленского распустить Конституционный Суд, - опрос Рейтинга 03

Также на Цензор.НЕТ: Данилов призвал судей КС подать в отставку: "Ростов не резиновый"

Опрос проводился 2-3 ноября методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опросили 2000 респондентов, погрешность составляет не более 2,2%.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.

По мнению "слуги народа" Верещук, Рада будет рассматривать законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского в зал парламента не попадет, так как для него нет необходимых 226 голосов.

Глава фракции СН Арахамия при этом называет законопроект Разумкова "переходным" и утверждает, что он решает ситуацию не так глобально, как законопроект Зеленского.

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Топ комментарии
+23
А у нас всегда, вначале делают, а потом гневно разносят сделанную ими х***ню!
Например, 73% ...
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04.11.2020 10:52
+20
Поговорили з дорослим

57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2651
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04.11.2020 11:04
+16
бостууга и танька
57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1634
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04.11.2020 11:19
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Так тут половина писак (особливо не під укрпроксі) "про бубочку" - це трололо із Зауралля. А ви вуха розвішуєте та радієте, наставляючи їм лайків.
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04.11.2020 10:57 Ответить
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Если увидеть настоящие флаги, то все эти американцы с австралопитеками вмиг бы стали обычными мордовскими чурками. А так их ещё и выслушивают с пиететом, как людей, якобы живущих в приличных странах
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04.11.2020 11:16 Ответить
бостууга и танька
57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1634
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04.11.2020 11:19 Ответить
да ти сама полуватна прихильниця наркомана
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04.11.2020 12:39 Ответить
танька,тебе до "австралопитеков" ,как ты называешь граждан Австралии ну просто не дорасти ,убогое ты существо
и поддержка какого либо мнения, ни в коей мере не зависит под каким прокси( а не флаги) он на форуме
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04.11.2020 20:46 Ответить
Ты читать сначала научись, убогая. Под прокси пишут рашатролли в основном, а под флагами приличных стран скрывается трехцветная тряпка нарассеи. Ты граждан Австралии считаешь более весомыми , чем граждан Украины, идиотина? Это для тебя 'знак качества'? Страна гигантских сумчатых крыс тебе кажется лучше Украины? Ну так вперёд! Учи английский, научись что-то делать руками и думать головой и езжай в страну своей мечты.
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05.11.2020 07:11 Ответить
танька, убейся о стол 57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2038
у меня нет" знака качества", для меня не показатель в какой стране живёт человек
такими критериями оперируют закомплексованные дуры типа тебя
разговор окончен
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07.11.2020 00:24 Ответить
27% не поддерживают


эти казлы опять мешают нам жить ? 57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5891
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04.11.2020 12:50 Ответить
оп, россия цензор разблокировала?
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04.11.2020 10:54 Ответить
А у нас всегда, вначале делают, а потом гневно разносят сделанную ими х***ню!
Например, 73% ...
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04.11.2020 10:52 Ответить
Традиція. 😔 Я впевнений, що якби Зєлєнскій подав ідею розпустити податкову, то отримав би підтримку цілих 99, 9 відсотка українців. Навіть тих, хто живе за рахунок б'юджету. Чому, бо любов до халяви і віра у популізм - теж традиція. 😔
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04.11.2020 11:00 Ответить
Неужели у нас такой процент тупого и безграмотного населения?
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04.11.2020 11:25 Ответить
Когда был референдум о независимости, всем пообещали что они будут владельцами "заводов, газет, пароходов". Работать и думать головой не нужно, а жить на уровне американских миллионеров.
Вот они и требуют.
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04.11.2020 12:18 Ответить
Кацап, хочеш в СРСР? Так нема його! Щігнив! А знаєш, чому? 😁
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04.11.2020 13:31 Ответить
Тот случай когда ограниченность мышления, реально пошла на пользу стране.
Хорошо помню те крики - Украина всех кормит!
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04.11.2020 15:14 Ответить
Конечно на пользу! Все довольны тем, как живется в стране.
Вот, например, данный форум. 57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9266
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04.11.2020 15:16 Ответить
Суспільству України слід врешті покласти край, сказавши й своє слово (на референдумі), що має означати хитро-мудра дефініція "незалежність суддів". При чому -незалежність суддів на всіх рівнях судової системи.

Від чого судді мають бути незалежними при прийнятті судових рішень:

1. Від положень чинних законів та Конституції,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
2. Від ЦУ влади, від змов суддів, від "кешу"в кишеню ,,,,, Так - НІ
3. Від покарань, за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ
4.Чи судді мають нести кримінальну відповідальність за вчинені ними злочини, за прийняття неправомірних та неправосудних рішень - як і всі інші громадяни, на підставі ст 24 Конституції України ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Так - НІ

Нагадую чинну редакцію ст. 24 Конституції України: - Стаття 24. "Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками."

- Окрім цього, парламенту слід прибрати зі всіх законів (кодексів) норму, коли суддя при прийнятті судового рішення має право, може керуватися власним розумінням (сумлінням). Бо для чого такі закони, якщо вони - "як дишло*? Якщо кожен суддя може, має право трактувати як завгодно, як йому заманеться, а не так, як визначив законодавець?. Описана норма, спеціально заведена для того, щоб судді мали змогу творити що завгодно, за бакси продавати свої власні рішення. Тоді вони їх не повинні, не мають права освячувати "Іменем України", бо тоді це не державні установи, а приватні суди! Ця норма корупціогенна і її слід прибрати зі всіх законів! А також слід прибрати з ККУ норми, які передбачають широкий діапазон покарань "від-до" тому що це теж корупціогенна складова!
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04.11.2020 11:20 Ответить
почему только распустить ?

РАССТРЕЛЯТЬ !!!!!! 57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7880
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04.11.2020 12:52 Ответить
))))снова подделанные опросики-выборы ничему не учат?мы за то ,чтоб сделать это по умному,а не через зесраку
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04.11.2020 10:52 Ответить
телефонный опрос - Вам как кажется надо ли распускать коррумпированных врагов УКРАИНЫ В СУДЕБНЫХ ОРГАНАХ? Уровень юридически осведомленного болота выстроился из сторонников Слуг и и их кукловода Коломойши , а учитывая, что мертечуковцы бояться сознаться, что они за Кремль- вот из этих стороннике разгона и сколотилось 57 процентов гнили в Украине.
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04.11.2020 11:11 Ответить
И не только суд. , а всю Раду.
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04.11.2020 10:52 Ответить
А шмаркле- импичмент.
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04.11.2020 11:28 Ответить
ничего удивительного - кпсс поддерживало 95%, зебила-идиота предидентом выбрало 73%... в общем 57 - это уже прогресс какой-то
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04.11.2020 10:53 Ответить
интерсно было бы узнать, а уход из поста президента зелёного осла перебыло бы процент желающих ухода корумпированных судей.
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04.11.2020 10:53 Ответить
А сколько продажу земли поддерживают?
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04.11.2020 10:53 Ответить
По 10 000 га ? Только олигархи.
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04.11.2020 11:29 Ответить
Все как в любимой расеюшке. С утра сцарю вожжа под хвост, вечером соцопрос про поддержку решения сцаря)
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04.11.2020 10:53 Ответить
Уже парламент роспускали.Представляете КТО-придет им на замену? 57% украинцев поддерживают идею Зеленского распустить Конституционный Суд, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 5772
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04.11.2020 10:53 Ответить
Але вибраковку треба робити!
А як це зробити без порушень закону ХЗ.
Хо ча для цього є інші судді)))
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04.11.2020 11:01 Ответить
Можно вообще ликвидировать КС как институт. Есть Верховный суд и хватит. Деньги нужно экономить.
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04.11.2020 11:01 Ответить
Сколько украинце поддержало бы идею повесить зеленского на Майдане...? Нет социологии..?
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04.11.2020 10:53 Ответить
Есть! но социология по Подревянскому "До ***!"
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04.11.2020 10:56 Ответить
если вместе с барыгой будет 100%
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04.11.2020 11:42 Ответить
Дядя Беня не настолько глуп, чтобы висеть рядом со своим шутом)
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04.11.2020 12:58 Ответить
57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7148
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04.11.2020 14:36 Ответить
реальные опросы о доверии владе на сайте цик, на местных выборах
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04.11.2020 10:53 Ответить
а вот почему нет соцопроса про "гнать в шею клоуна"? 57% украинцев поддерживают идею Зеленского распустить Конституционный Суд, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7612
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04.11.2020 10:55 Ответить
Секта підтримує головного недоумка.
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04.11.2020 10:55 Ответить
Если КС работает на мертв., почему бы его на перезагрузить?
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04.11.2020 11:01 Ответить
Распустить! 57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2693
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04.11.2020 11:02 Ответить
а чому ніхто не озвучує відсотки за повну ліквідацію цієї кантори. на даному етапі цей орган виступає виключно як член, що має можливість "мати" всю країну виключно на свій розсуд.
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04.11.2020 11:02 Ответить
Так проблема в тому, що Вофочка не хоче його ліквідувати, а це зміни до Конституції. Він просто хоче мати 100% свій КС. От чому та вся фігня твориться. Я єстьм цар. як він себе уявляє.
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04.11.2020 11:09 Ответить
Ще не вмерлы дебилы из 73-ох плюс
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04.11.2020 11:02 Ответить
Срочно Вовке собрать опрос нариду- он социологии не верит , но надежда на успех есть
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04.11.2020 11:04 Ответить
Ваш вовка тратит на социологию миллиарды долларов. А сейчас бункерная крыса сидит в ожидании звиздеца.
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04.11.2020 11:27 Ответить
И што? Мало ли кто чего поддерживает...
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04.11.2020 11:03 Ответить
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Поговорили з дорослим

57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2651
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04.11.2020 11:04 Ответить
Поки ідіотик в пісочниці бавиться і в штанці пісяє.
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04.11.2020 11:06 Ответить
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57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5665
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04.11.2020 12:04 Ответить
57% - це вже прогрес. За Шмарклю голосували всі 73%.
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04.11.2020 11:05 Ответить
Але це все одно критична більшість.
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04.11.2020 11:45 Ответить
Так, але ж є надія!
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04.11.2020 11:49 Ответить
Интересно , а какой процент украинцев хотел бы отправить Бубаса в Ртостов к ПроФфесору ?
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04.11.2020 11:08 Ответить
90 %
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04.11.2020 11:24 Ответить
кого спрашивали? Ни меня ни ближайших родственников и знакомых и их родственников - не спрашивали. Кто все эти люди?
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04.11.2020 11:08 Ответить
Если так сделает то нам не видать безвиза не финпомощи так как сейчас уже ясно-"Ведущие евродепутаты, которые занимаются в Европарламенте вопросами Украины, выступили против инициативы президента Владимира Зеленского распустить нынешний состав Конституционного суда Украины.

Об этом в интервью DW заявили постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галлер и заместитель председателя делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Виола фон Крамон"
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04.11.2020 11:13 Ответить
особисто я підтримую ідею розпустити вову зєзєзєнта на нитки днк.
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04.11.2020 11:14 Ответить
57% населення не проти пустити по жіночій лінії ще одну гілку влади в Україні.
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04.11.2020 11:15 Ответить
До кінця опитування робіть..."...припинити повноваження КС, та призначити своїх суддів..." . Як в мордорі...
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04.11.2020 11:17 Ответить
по данным этого агенства мером Киева стал пальчевский?
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04.11.2020 11:20 Ответить
І знову маніпуляція. І знову від імені НАРОДУ планують вчинити злочин. Призначити портновських суддів, які будуть служити фуйлу з коломойським.
Народ вимагає виконання Зконів України !!! Від президента, ради, суддів, чиновників !!!
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04.11.2020 11:21 Ответить
Шмаркля манипулирует общественным мнением. Большинство народа против роспуска КС. Достаточно уже роспуска ВР в 2019 году.
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04.11.2020 11:23 Ответить
Почему все забыли про референдум, который является высшим органом власти?
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04.11.2020 11:25 Ответить
Щось не зовсім зрозуміла позиція дописувачів так ви що проти розгону КС хай далі паразитує і шантажує країну ? Я не прихильник Зеленського а навпаки порстійно критикую ,ну коли проти розпуску цього ганебного судду ЄС і разом з нею опзж і шарій ,це про щось говорить,одні працюють на інтереси москви інші захищають корупцію.
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04.11.2020 11:26 Ответить
Ну вот, пазл и сложился. Нужно судить человека по делам, а не по лозунгам, им произносимым. Все просто.
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04.11.2020 11:29 Ответить
послухайте фахівця----''''Рішення Конституційного Суду - правове! Зеленський хоче вчергове узурпувати владу! - Віктор Шишкін'' знайдіть це в гуглі.
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04.11.2020 12:18 Ответить
А расстрелять с двух рук слабо? ВР, конечно, смешнее было бы, но и КС сойдет.Опросы надоели.
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04.11.2020 11:27 Ответить
если идти за планом "зе" -16 декабря ЕС безвиз для украинского народа остановит на долгое времья,что и нужно выполнить "служивому"
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04.11.2020 11:29 Ответить
Простые люди понимают только простые решения.
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04.11.2020 11:47 Ответить
"Тех, кто против идеи Зеленского, больше всего среди симпатизирующих Европейской солидарности и Партии Шария - по 45%. Больше 40% противников законопроекта президента также среди симпатиков ОПЗЖ."

Воу, вот это они спелись)))
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04.11.2020 11:32 Ответить
Це зелене чмо за ніч намалював таки відсотки? Люди проти розгону КСУ, як пропонує ЗеК, але за оновлення составу суддів за прозорим конкурсом.
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04.11.2020 11:36 Ответить
медики говорят, что в стране 8 млн дебилов, их голоса учитываются?
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04.11.2020 11:39 Ответить
медики говорят, что в стране 8 млн дебилов, их голоса учитываются?
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04.11.2020 11:39 Ответить
Цікаво, чого тільки 57%, а не всі 73%? 57% українців підтримують ідею Зеленського розпустити Конституційний Суд, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9010 Шо, порозумнішали? Не вірю.
А крісла суддів поділити на всіх 73%.
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04.11.2020 11:43 Ответить
73% про основные законы знают еще меньше, чем про экономику.
Они могут запросто поддержать идею распускать и собирать в ручном режиме любую ветвь власти по любой хотелке.

Нашли у кого спрашивать...
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04.11.2020 11:46 Ответить
Бред, как можно спрашивать у совершенно не компетентных совков то, чего они не понимвют, но советуют, жизнь ни чему не учит, мы уже все чувствуем на себе 73% таких советчиков, теперь расхлебывать должна вся стпана.
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04.11.2020 11:49 Ответить
57% украинцев поддерживают идею Зеленского распустить Конституционный Суд

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Какое распустить? Посадить их всех!
Там есть за что у каждого.
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04.11.2020 11:56 Ответить
Дурні. Своїми руками делегітимізують свою ж державу.
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04.11.2020 11:58 Ответить
І як завжди класичне питання :За чий рахунок ?
І не питали,скільки українців бажають розігнати ВРУ,чи прєзіка ?
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04.11.2020 11:58 Ответить
а кацапи з соєвими проти
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04.11.2020 12:10 Ответить
...це ВСЕ пі .. пі .. і провокація ..
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04.11.2020 12:19 Ответить
Україні потрібні докорінні зміни,всі держ органи розігнати і створити нові,Конституцію створити заново,бо рехформи судів та мусоріятів не дали і не дадуть ніякого ефекту.
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04.11.2020 12:25 Ответить
Хочется этих сук разогнать?
Хочется!
Но надо бы всё законно сделать, не?
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04.11.2020 12:26 Ответить
Кстати, именно этот "рейтинг" рисовал пальчевскому 2-е место на выборах мэра Киева. Я ни на что не намекаю, но конторка эта продажная
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04.11.2020 12:41 Ответить
а чому не 70%
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04.11.2020 13:40 Ответить
А якщо провести опрос, стосовно кастрації всього уряду і офісу припіздєнта - який, на думку того «рейтингу» виявиться відсоток громадян, що схвалить таку операцію???
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04.11.2020 15:20 Ответить
Слугам народа насрать на мнение народа.
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04.11.2020 20:47 Ответить
 
 