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Новини Політика України
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вакцина (3528) час (52) ДТП (4211) контрабанда (1551) Рабінович (189) США (14488) дипломати (530) Слуга народу (2545) Дубінський Олександр (415)

Головні новини 1 березня: запис на вакцинацію, дипломати-контрабандисти

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 1 березня: запис на вакцинацію, дипломати-контрабандисти

З сьогоднішнього дня можна записатися на вакцинацію, "слуги народу" залишилися без держфінансування, дипломати возили контрабанду, Дубінський потрапив у ДТП, - головні новини України 1 березня.

Запис на вакцинацію

З сьогоднішнього дня можна записатися на вакцинацію проти коронавірусу через портал "Дія". Коли саме до вас дійде черга на щеплення, портал не скаже, але пообіцяє, що з вами зв'яжуться, як тільки це стане ясно.

Поки право робити щеплення насамперед поряд з медиками і військовослужбовцями отримали вищі чиновники. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вже скористався цим правом і отримав щеплення.

Переведення годинника можуть скасувати

Рада може скасувати перехід України на літній час (найближче переведення стрілок заплановане на 27-28 березня). Перший віцеспікер Стефанчук закликає депутатів скасувати перехід на літній час, тому що його "користь не доведена, а шкода очевидна".

"Слуги народу" без держфінансування

Національне агентство із запобігання корупції зупинило державне фінансування партії "Слуга народу", бо вона порушила порядок надання фінансового звіту. Лідер партії Олександр Корнієнко сказав, що в партії зараз "з цим розбираються".

Військова допомога США

Сполучені Штати виділять Україні пакет військової допомоги в розмірі 125 млн доларів, повідомили в Пентагоні. Гроші підуть на підготовку, оснащення та інструктаж для допомоги українським військовим в збереженні територіальної цілісності країни і захисту кордонів, а також для "поліпшення оперативної сумісності" з НАТО.

Рабінович із ОПЗЖ опублікував карту без Криму і Донбасу

Карта розміщена в фейсбуці нардепа. Окуповані території на сході країни позначені на ній як "ДНР" і "ЛНР". Публікацією такої карти зацікавилася СБУ.

Дипломати-контрабандисти

Двох співробітників посольства України в Польщі затримали в пункті пропуску "Ягодин" за спробу вивезти на службовому автомобілі валюту, золото і сигарети. В їх автобусі було 16 кг золота, 140 тис. доларів і майже 9 тис. блоків сигарет загальною вартістю 1,5 млн грн.

ДТП із Дубінським

"Слуга народу" виїхав на зустрічну смугу у Львівській області та потрапив в аварію. Всі живі і цілі, Дубінський добирається до Києва своїм ходом, фото з місця ДТП можна подивитися тут.
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Главные новости 1 марта: запись на вакцинацию, дипломаты-контрабандисты - Цензор.НЕТ 5505
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01.03.2021 22:05 Відповісти
Про смартфон-судью забыли
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01.03.2021 22:07 Відповісти
новости одни перемоги Главные новости 1 марта: запись на вакцинацию, дипломаты-контрабандисты - Цензор.НЕТ 8726
а если вчитатся, да еще в оригинал!
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01.03.2021 22:11 Відповісти
Дипломаты- контрабандисты вывозят золото килограммами , а несчастных челноков щимят за лишний блок сигарет. Этотж нужно столько учиться: чтобы потом заниматься контрабандой
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01.03.2021 22:23 Відповісти
С сегодняшнего дня можно записаться на вакцинацию от коронавируса через портал "Дія".

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брехня! зайшов в Дію-там такого нема! Головні новини 1 березня: запис на вакцинацію, дипломати-контрабандисти - Цензор.НЕТ 1511
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01.03.2021 22:23 Відповісти
Ви маєте ту Дію? Нащо?
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01.03.2021 23:00 Відповісти
1 марта Алексей Арестович прокомментировал инициативу экс-президента Петра Порошенко по созданию временной следственной комиссии по делу задержания боевиков ЧВК "Вагнер", передает Диалог.UA. "Замечательно было бы, если бы ее (временную следственную комиссию - ред.) создали. Но если она правильно будет заниматься расследованием, то и Василия Васильевича Бурбу (экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины - ред.), и Петра Алексеевича ждет масса сюрпризов. Не в их пользу. Найдут истинно виноватых. А истинно виноватые те, кто больше всего кричит - на воре шапка горит", - заявил Арестович.
https://www.dialog.ua/ukraine/224863_1614627409
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01.03.2021 22:34 Відповісти
"Валеріан і місто тисячі планет" фільм Люка Бессона

Головні новини 1 березня: запис на вакцинацію, дипломати-контрабандисти - Цензор.НЕТ 6468
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01.03.2021 22:48 Відповісти
 
 