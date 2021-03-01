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Новости Политика Украины
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вакцина (3815) время (161) ДТП (7443) контрабанда (2379) Рабинович (245) США (23203) дипломаты (609) Слуга народа (2547) Дубинский Александр (413)

Главные новости 1 марта: запись на вакцинацию, дипломаты-контрабандисты

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 1 марта: запись на вакцинацию, дипломаты-контрабандисты

С сегодняшнего дня можно записаться на вакцинацию, "слуги народа" остались без госфинансирования, дипломаты возили контрабанду, Дубинский попал в ДТП, - главные новости Украины 1 марта.

Запись на вакцинацию

С сегодняшнего дня можно записаться на вакцинацию от коронавируса через портал "Дія". Когда именно до вас дойдет очередь на прививку, портал не скажет, но пообещает, что с вами свяжутся, как только это станет ясно.

Пока право прививаться в первую очередь наряду с медиками и военнослужащими получили высшие чиновники. Министр здравоохранения Максим Степанов уже воспользовался этим правом и получил прививку.

Перевод часов могут отменить

Рада может отменить переход Украины на летнее время (ближайший перевод стрелок запланирован на 27-28 марта). Первый вице-спикер Стефанчук призывает депутатов отменить переход на летнее время, потому что его "польза не доказана, а вред очевиден".

"Слуги народа" без госфинансирования

Национальное агентство по предотвращению коррупции остановило государственное финансирование партии "Слуга народа", так как она нарушила порядок предоставления финансового отчета. Лидер партии Александр Корниенко сказал, что в партии сейчас "с этим разбираются".

Военная помощь США

Соединенные Штаты выделят Украине пакет военной помощи в размере 125 млн долларов, сообщили в Пентагоне. Деньги пойдут на подготовку, оснащение и инструктаж для помощи украинским военным в сохранении территориальной целостности страны и защиты границ, а также для "улучшения оперативной совместимости" с НАТО.

Рабинович из ОПЗЖ опубликовал карту без Крыма и Донбасса

Карта размещена в Фейсбуке нардепа. Оккупированные территории на востоке страны обозначены на ней как "ДНР" и "ЛНР". Публикацией такой карты заинтересовалась СБУ.

Дипломаты-контрабандисты

Двух сотрудников посольства Украины в Польше задержали в пункте пропуска "Ягодин" за попытку вывезти на служебном автомобиле валюту, золото и сигареты. В их автобусе было 16 кг золота, 140 тыс. долларов и почти 9 тыс. блоков сигарет общей стоимостью 1,5 млн грн.

ДТП с Дубинским

"Слуга народа" выехал на встречную полосу во Львовской области и попал в аварию. Все живы и целы, Дубинский добирается в Киев своим ходом, фото с места ДТП можно посмотреть тут.

Автор: Ольга Лузан
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Главные новости 1 марта: запись на вакцинацию, дипломаты-контрабандисты - Цензор.НЕТ 5505
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01.03.2021 22:05 Ответить
Про смартфон-судью забыли
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01.03.2021 22:07 Ответить
новости одни перемоги Главные новости 1 марта: запись на вакцинацию, дипломаты-контрабандисты - Цензор.НЕТ 8726
а если вчитатся, да еще в оригинал!
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01.03.2021 22:11 Ответить
Дипломаты- контрабандисты вывозят золото килограммами , а несчастных челноков щимят за лишний блок сигарет. Этотж нужно столько учиться: чтобы потом заниматься контрабандой
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01.03.2021 22:23 Ответить
С сегодняшнего дня можно записаться на вакцинацию от коронавируса через портал "Дія".

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брехня! зайшов в Дію-там такого нема! Головні новини 1 березня: запис на вакцинацію, дипломати-контрабандисти - Цензор.НЕТ 1511
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01.03.2021 22:23 Ответить
Ви маєте ту Дію? Нащо?
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01.03.2021 23:00 Ответить
1 марта Алексей Арестович прокомментировал инициативу экс-президента Петра Порошенко по созданию временной следственной комиссии по делу задержания боевиков ЧВК "Вагнер", передает Диалог.UA. "Замечательно было бы, если бы ее (временную следственную комиссию - ред.) создали. Но если она правильно будет заниматься расследованием, то и Василия Васильевича Бурбу (экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины - ред.), и Петра Алексеевича ждет масса сюрпризов. Не в их пользу. Найдут истинно виноватых. А истинно виноватые те, кто больше всего кричит - на воре шапка горит", - заявил Арестович.
https://www.dialog.ua/ukraine/224863_1614627409
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01.03.2021 22:34 Ответить
"Валеріан і місто тисячі планет" фільм Люка Бессона

Головні новини 1 березня: запис на вакцинацію, дипломати-контрабандисти - Цензор.НЕТ 6468
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01.03.2021 22:48 Ответить
 
 