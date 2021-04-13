Головні новини 13 квітня: дзвінок Байдена Путіну, Зеленський хоче ліквідувати ОАСК

Байден подзвонив Путіну, щоб поговорити про Україну, Зеленський подав законопроєкт про ліквідацію ОАСК, Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу - головні новини країни 13 квітня.

Байден подзвонив Путіну, говорили про Україну

"Президент Байден підкреслив непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку США", - повідомляє Білий дім. Лідер США запропонував президенту РФ зустрітися на території третьої країни.

Сьогодні ж глава ОП Андрій Єрмак закликав Штати розмістити на території України ЗРК Patriot.

Росія продовжує стягувати сили до українського кордону

Тепер це підтвердив міністр оборони РФ Шойгу: за його словами, Москва перекинула до кордону з Україною 2 армії і 3 з'єднання ВДВ. Крім цього, Росія перекинула в Чорне море 15 військових кораблів.

Міністр оборони України Таран вважає, що Росія може спробувати повторити в Україні грузинський сценарій 2008 року. А глава української делегації в ТКГ Кравчук стверджує, що наступ РФ на Україну може перерости у третю світову війну.

Зеленський хоче ліквідувати ОАСК

Відповідний законопроєкт президент вніс до Верховної Ради. Частину справ ОАСК готовий забрати Верховний Суд. Глава ОАСК Вовк заявив, що "президент піддався на маніпуляції окремих "активістів" і за сумісництвом агентів іноземного впливу".

Україна - на піку третьої хвилі COVID-19

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, у всіх регіонах знижується кількість госпіталізацій. Від сьогодні в Україні починають робити щеплення китайською вакциною CoronaVac, до кінця тижня в Україну надійде Pfizer. Але у приватних клініках вакцини не з'являться до кінця року.

Тим часом, у Києві лікарі врятували матір 14 дітей, легені якої були на 90% уражені коронавірусом.

Відому волонтерку Мончинську вбили в Нікополі

Анжела Мончинська стала жертвою нападу і померла в лікарні. Затримано підозрюваного - 25-річного жителя Нікопольського району.