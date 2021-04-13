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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Головні новини 13 квітня: дзвінок Байдена Путіну, Зеленський хоче ліквідувати ОАСК

Головні новини 13 квітня: дзвінок Байдена Путіну, Зеленський хоче ліквідувати ОАСК

Байден подзвонив Путіну, щоб поговорити про Україну, Зеленський подав законопроєкт про ліквідацію ОАСК, Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу - головні новини країни 13 квітня.

Байден подзвонив Путіну, говорили про Україну

"Президент Байден підкреслив непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку США", - повідомляє Білий дім. Лідер США запропонував президенту РФ зустрітися на території третьої країни.

Сьогодні ж глава ОП Андрій Єрмак закликав Штати розмістити на території України ЗРК Patriot.

Росія продовжує стягувати сили до українського кордону

Тепер це підтвердив міністр оборони РФ Шойгу: за його словами, Москва перекинула до кордону з Україною 2 армії і 3 з'єднання ВДВ. Крім цього, Росія перекинула в Чорне море 15 військових кораблів.

Міністр оборони України Таран вважає, що Росія може спробувати повторити в Україні грузинський сценарій 2008 року. А глава української делегації в ТКГ Кравчук стверджує, що наступ РФ на Україну може перерости у третю світову війну.

Зеленський хоче ліквідувати ОАСК

Відповідний законопроєкт президент вніс до Верховної Ради. Частину справ ОАСК готовий забрати Верховний Суд. Глава ОАСК Вовк заявив, що "президент піддався на маніпуляції окремих "активістів" і за сумісництвом агентів іноземного впливу".

Україна - на піку третьої хвилі COVID-19

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, у всіх регіонах знижується кількість госпіталізацій. Від сьогодні в Україні починають робити щеплення китайською вакциною CoronaVac, до кінця тижня в Україну надійде Pfizer. Але у приватних клініках вакцини не з'являться до кінця року.

Тим часом, у Києві лікарі врятували матір 14 дітей, легені якої були на 90% уражені коронавірусом.

Відому волонтерку Мончинську вбили в Нікополі

Анжела Мончинська стала жертвою нападу і померла в лікарні. Затримано підозрюваного - 25-річного жителя Нікопольського району.

Автор: 

Байден Джо (2893) Зеленський Володимир (24308) путін володимир (24099) росія (65974) Шойгу Сергій (628) Донбас (22357) Степанов Максим (2198) Окружний адмінсуд Києва (539) COVID-19 (19765) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+17
Главные новости 13 апреля: звонок Байдена Путину, Зеленский хочет ликвидировать ОАСК - Цензор.НЕТ 2951
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13.04.2021 22:10 Відповісти
+10
козломордым слова не давали,пшел найух
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13.04.2021 22:03 Відповісти
+8
так ***** останется *****м .это тебя должно успокоить
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13.04.2021 22:06 Відповісти
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козломордым слова не давали,пшел найух
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13.04.2021 22:03 Відповісти
А ***** просив очолити лаптєстан. І шо робити кловуну?
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13.04.2021 22:05 Відповісти
видать дело шло к большой войнушке
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13.04.2021 22:04 Відповісти
Вчора він був Байденом, сьогодні він просто бідон!
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13.04.2021 22:04 Відповісти
так ***** останется *****м .это тебя должно успокоить
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13.04.2021 22:06 Відповісти
шо не так?
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13.04.2021 22:04 Відповісти
є таке висловлювання: "політика - це здатність казати песик хороший, хороший песик, допоки від руку не підвернеться хороша каменюка"
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13.04.2021 22:20 Відповісти
Ти за кого голосував?
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13.04.2021 22:07 Відповісти
злив 1000% далі подача води кацапні в Крим, приїхали.
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13.04.2021 22:19 Відповісти
ви перебільшуєте значення дзвінка Байдена *****!
він з тією самою вірогідністю міг сказати: "*****, звертай свій мотлох"
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13.04.2021 22:26 Відповісти
А ти за кого голосував у 2010му, Андрію? Може саме ти Крим і просрав?
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13.04.2021 22:33 Відповісти
первый раз на цензоре,лапоть?дупля не отбиваешь,как ответить оппоненту?
как ты еще расположение букв на клаве освоил
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13.04.2021 22:08 Відповісти
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13.04.2021 22:32 Відповісти
Плешивый-таки дождался... Пока что звонка...)))
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13.04.2021 22:06 Відповісти
С пациентами надо разговаривать.
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13.04.2021 22:15 Відповісти
Таких поциков, как фуйло, надо иммобилизировать и пистить. У меня фсьо.
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13.04.2021 22:18 Відповісти
Главные новости 13 апреля: звонок Байдена Путину, Зеленский хочет ликвидировать ОАСК - Цензор.НЕТ 2951
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13.04.2021 22:10 Відповісти
Яков Кедми -засланий росiйськими спецслужбами козачок ,який вiдпрацьовуэ другу зарплатню вiд РФ.
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14.04.2021 04:53 Відповісти
Какой - то фрайер сдал назад.
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13.04.2021 22:11 Відповісти
Та да, пуйло сдало. И на зад, и на период.)
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13.04.2021 22:14 Відповісти
Байдену, как и психиатору, нужно лично побеседовать с пациентом, что бы знать какой укол всадить куйлу.
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13.04.2021 22:14 Відповісти
та там эрдоган процедурным медбратом работает... .знает и что всадить,и куда...
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13.04.2021 22:35 Відповісти
Бідон зливає Україну,тут 100000%
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13.04.2021 22:18 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

В случае ужесточения США своих санкций Россия может в качестве ответной меры пойти на отключение электричества на всей своей территории.
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13.04.2021 22:36 Відповісти
Очень тревожные новости.... Такое впечатление что Байден дал заднюю. Торговля за нашей спиной с неясными договоренностями может привести к плохим последствиям. Украина может стать разменной монетой в большой игре и нас могут заставить пожертвовать чем-то принципиальным....например водой в Крым. Наша поза напоминает мюнхенский сговор для чехов.
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13.04.2021 22:19 Відповісти
від дерьмократів типу Байдена можна було такого очікувати,він ж був віце-презом в мавпи а мавпа була не риба ні мясо,ви хотіли іншого результату!? ))))
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13.04.2021 22:21 Відповісти
То ли дело рудий пес Трампушка. Уверен, он на глобусе нас бы и не нашел...
Да и куйла убийцей как-то постеснялся назвать за все 4 года каденции.
Вощем чего разнылись то? Ну позвонил, ну вставил плеши пистон. А на цензоре уже "зрада-зрадонька" тут как тут.
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13.04.2021 22:28 Відповісти
кацапня пытается качать ситуацию...как им кажется.на самом деле то у них голова без чеченского стержня болтается
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13.04.2021 22:38 Відповісти
тут злив однозначно!
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13.04.2021 22:22 Відповісти
це якщо виходити з того, що Байден домовлявся с ******, але ж з такою ж вирогідністю він міг сказати: "*****, що за #батню ти творишь?", на що ***** могло, заікаючись, виправдовуватися, що його залізячча відправиться взад за тиждень після фейкових навчань!
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13.04.2021 22:23 Відповісти
Воду до Криму може дати тільки наша влада. От тільки у цьому випадку вона відразу стане колишньою. Не виключено, що навіть у фізичному розумінні. Невже ви думаєте, що Зеля не розуміє наслідків? І тут питання не піару, не промивки мізків через ТВ. Українцям пох.р на президента, це не РФ де усі під царем. Українці не бажають війни, але це наш менталітет, а не який страх перед Мордором. Але запропонувати нам отримати в мирний спосіб наслідок, який не факт, що настане за результатами великої війни??? А може простіше замінувати Запорізьку АЕС?
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14.04.2021 10:43 Відповісти
Главные новости 13 апреля: я прекратил отмечать свое 60-летие. Странно, но я выжил.
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13.04.2021 22:21 Відповісти
Поперше далеко не факт про дніпровську воду в Крим. Подруге цапів дніпровська вода в Криму не врятує, там багато інших проблем. Потретє пану треба в себе вдома навести порядок спочатку. За кого пан голосував останні Десять років?
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13.04.2021 22:37 Відповісти
Бо мізків нема, Олександре? Ти ж всіх критикуєш, а свого нічого не радиш. Хитродупий ти, мабуть?
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13.04.2021 22:41 Відповісти
Бидон решил на старости попробовать "золотой дождь"
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13.04.2021 22:54 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1382023179212881932 2 ч

Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро. Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.
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13.04.2021 23:08 Відповісти
Головні новини 13 квітня: дзвінок Байдена Путіну, Зеленський хоче ліквідувати ОАСК - Цензор.НЕТ 7607
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13.04.2021 23:14 Відповісти
- Изя, что ты скажешь за звонок Байдена Путину?
- Будем посмотреть, Сёма.
Но я этому Байдену
пальцы в рот не положил бы 😀
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13.04.2021 23:16 Відповісти
пуйло"вибряцал" собі зустріч з Байденом.
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14.04.2021 00:35 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZWrrLO9PMrgUX_2G9UYB1CpaZvjp48ErTE1KPdZA5hyI9CIt_-GcssixL7xWFkFwQ5aqL1INBMmWOzmjQ99ToQHBV9vWmVONHuDBgT9zG3ivi9-T0cj679Wj7FkJxKeiiw&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3891677167564453?__cft__[0]=AZWrrLO9PMrgUX_2G9UYB1CpaZvjp48ErTE1KPdZA5hyI9CIt_-GcssixL7xWFkFwQ5aqL1INBMmWOzmjQ99ToQHBV9vWmVONHuDBgT9zG3ivi9-T0cj679Wj7FkJxKeiiw&__tn__=%2CO%2CP-R 6 год ·

Результат істеричної мобілізації збройних сил ерефії досягнутий: Байден погодився поговорити з путіним по телефону.

Тепер путін знову не відчуває себе нікому не потрібним, всіма покинутим мишенятком.
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14.04.2021 06:04 Відповісти
 
 