РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13247 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 754 48

Главные новости 13 апреля: звонок Байдена Путину, Зеленский хочет ликвидировать ОАСК

Главные новости 13 апреля: звонок Байдена Путину, Зеленский хочет ликвидировать ОАСК

Байден позвонил Путину, чтобы поговорить об Украине, Зеленский подал законопроект о ликвидации ОАСК, Украина вышла на пик третьей волны коронавируса - главные новости страны 13 апреля.

Байден позвонил Путину, говорили об Украине

"Президент Байден подчеркнул непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США", - сообщает Белый дом. Лидер США предложил президенту РФ встретиться на территории третьей страны.

Сегодня же глава ОП Андрей Ермак призвал Штаты разместить на территории Украины ЗРК Patriot.

Россия продолжает стягивать силы к украинской границе

Теперь это подтвердил министр обороны РФ Шойгу: по его словам, Москва перебросила к границе с Украиной 2 армии и 3 соединения ВДВ. Кроме этого, Россия перебросила в Черное море 15 военных кораблей.

Министр обороны Украины Таран считает, что Россия может попытаться повторить в Украине грузинский сценарий 2008 года. А глава украинской делегации в ТКГ Кравчук утверждает, что наступление РФ на Украину может перерасти в третью мировую войну.

Зеленский хочет ликвидировать ОАСК

Соответствующий законопроект президент внес в Верховную Раду. Часть дел ОАСК готов забрать Верховный Суд. Глава ОАСК Вовк заявил, что "президент поддался на манипуляции отдельных "активистов" и по совместительству агентов иностранного влияния".

Украина - на пике третьей волны COVID-19

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, во всех регионах снижается число госпитализаций. С сегодняшнего дня в Украине начинают делать прививки китайской вакциной CoronaVac, до конца недели в Украину поступит Pfizer. Но в частных клиниках вакцины не появятся до конца года.

Тем временем, в Киеве врачи спасли мать 14 детей, легкие которой были на 90% поражены коронавирусом.

Известную волонтера Мончинскую убили в Никополе

Анжела Мончинская стала жертвой нападения и скончалась в больнице. Задержан подозреваемый - 25-летний житель Никопольского района.

Автор: 

Байден Джо (2795) Зеленский Владимир (20826) путин владимир (31540) россия (96125) Шойгу Сергей (714) Донбасс (26957) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) Таран Андрей (267)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
Главные новости 13 апреля: звонок Байдена Путину, Зеленский хочет ликвидировать ОАСК - Цензор.НЕТ 2951
показать весь комментарий
13.04.2021 22:10 Ответить
+10
козломордым слова не давали,пшел найух
показать весь комментарий
13.04.2021 22:03 Ответить
+8
так ***** останется *****м .это тебя должно успокоить
показать весь комментарий
13.04.2021 22:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
козломордым слова не давали,пшел найух
показать весь комментарий
13.04.2021 22:03 Ответить
А ***** просив очолити лаптєстан. І шо робити кловуну?
показать весь комментарий
13.04.2021 22:05 Ответить
видать дело шло к большой войнушке
показать весь комментарий
13.04.2021 22:04 Ответить
Вчора він був Байденом, сьогодні він просто бідон!
показать весь комментарий
13.04.2021 22:04 Ответить
так ***** останется *****м .это тебя должно успокоить
показать весь комментарий
13.04.2021 22:06 Ответить
шо не так?
показать весь комментарий
13.04.2021 22:04 Ответить
є таке висловлювання: "політика - це здатність казати песик хороший, хороший песик, допоки від руку не підвернеться хороша каменюка"
показать весь комментарий
13.04.2021 22:20 Ответить
Ти за кого голосував?
показать весь комментарий
13.04.2021 22:07 Ответить
злив 1000% далі подача води кацапні в Крим, приїхали.
показать весь комментарий
13.04.2021 22:19 Ответить
ви перебільшуєте значення дзвінка Байдена *****!
він з тією самою вірогідністю міг сказати: "*****, звертай свій мотлох"
показать весь комментарий
13.04.2021 22:26 Ответить
А ти за кого голосував у 2010му, Андрію? Може саме ти Крим і просрав?
показать весь комментарий
13.04.2021 22:33 Ответить
первый раз на цензоре,лапоть?дупля не отбиваешь,как ответить оппоненту?
как ты еще расположение букв на клаве освоил
показать весь комментарий
13.04.2021 22:08 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2021 22:32 Ответить
Плешивый-таки дождался... Пока что звонка...)))
показать весь комментарий
13.04.2021 22:06 Ответить
С пациентами надо разговаривать.
показать весь комментарий
13.04.2021 22:15 Ответить
Таких поциков, как фуйло, надо иммобилизировать и пистить. У меня фсьо.
показать весь комментарий
13.04.2021 22:18 Ответить
Главные новости 13 апреля: звонок Байдена Путину, Зеленский хочет ликвидировать ОАСК - Цензор.НЕТ 2951
показать весь комментарий
13.04.2021 22:10 Ответить
Яков Кедми -засланий росiйськими спецслужбами козачок ,який вiдпрацьовуэ другу зарплатню вiд РФ.
показать весь комментарий
14.04.2021 04:53 Ответить
Какой - то фрайер сдал назад.
показать весь комментарий
13.04.2021 22:11 Ответить
Та да, пуйло сдало. И на зад, и на период.)
показать весь комментарий
13.04.2021 22:14 Ответить
Байдену, как и психиатору, нужно лично побеседовать с пациентом, что бы знать какой укол всадить куйлу.
показать весь комментарий
13.04.2021 22:14 Ответить
та там эрдоган процедурным медбратом работает... .знает и что всадить,и куда...
показать весь комментарий
13.04.2021 22:35 Ответить
Бідон зливає Україну,тут 100000%
показать весь комментарий
13.04.2021 22:18 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

В случае ужесточения США своих санкций Россия может в качестве ответной меры пойти на отключение электричества на всей своей территории.
показать весь комментарий
13.04.2021 22:36 Ответить
Очень тревожные новости.... Такое впечатление что Байден дал заднюю. Торговля за нашей спиной с неясными договоренностями может привести к плохим последствиям. Украина может стать разменной монетой в большой игре и нас могут заставить пожертвовать чем-то принципиальным....например водой в Крым. Наша поза напоминает мюнхенский сговор для чехов.
показать весь комментарий
13.04.2021 22:19 Ответить
від дерьмократів типу Байдена можна було такого очікувати,він ж був віце-презом в мавпи а мавпа була не риба ні мясо,ви хотіли іншого результату!? ))))
показать весь комментарий
13.04.2021 22:21 Ответить
То ли дело рудий пес Трампушка. Уверен, он на глобусе нас бы и не нашел...
Да и куйла убийцей как-то постеснялся назвать за все 4 года каденции.
Вощем чего разнылись то? Ну позвонил, ну вставил плеши пистон. А на цензоре уже "зрада-зрадонька" тут как тут.
показать весь комментарий
13.04.2021 22:28 Ответить
кацапня пытается качать ситуацию...как им кажется.на самом деле то у них голова без чеченского стержня болтается
показать весь комментарий
13.04.2021 22:38 Ответить
тут злив однозначно!
показать весь комментарий
13.04.2021 22:22 Ответить
це якщо виходити з того, що Байден домовлявся с ******, але ж з такою ж вирогідністю він міг сказати: "*****, що за #батню ти творишь?", на що ***** могло, заікаючись, виправдовуватися, що його залізячча відправиться взад за тиждень після фейкових навчань!
показать весь комментарий
13.04.2021 22:23 Ответить
Воду до Криму може дати тільки наша влада. От тільки у цьому випадку вона відразу стане колишньою. Не виключено, що навіть у фізичному розумінні. Невже ви думаєте, що Зеля не розуміє наслідків? І тут питання не піару, не промивки мізків через ТВ. Українцям пох.р на президента, це не РФ де усі під царем. Українці не бажають війни, але це наш менталітет, а не який страх перед Мордором. Але запропонувати нам отримати в мирний спосіб наслідок, який не факт, що настане за результатами великої війни??? А може простіше замінувати Запорізьку АЕС?
показать весь комментарий
14.04.2021 10:43 Ответить
Главные новости 13 апреля: я прекратил отмечать свое 60-летие. Странно, но я выжил.
показать весь комментарий
13.04.2021 22:21 Ответить
Поперше далеко не факт про дніпровську воду в Крим. Подруге цапів дніпровська вода в Криму не врятує, там багато інших проблем. Потретє пану треба в себе вдома навести порядок спочатку. За кого пан голосував останні Десять років?
показать весь комментарий
13.04.2021 22:37 Ответить
Бо мізків нема, Олександре? Ти ж всіх критикуєш, а свого нічого не радиш. Хитродупий ти, мабуть?
показать весь комментарий
13.04.2021 22:41 Ответить
Бидон решил на старости попробовать "золотой дождь"
показать весь комментарий
13.04.2021 22:54 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1382023179212881932 2 ч

Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро. Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.
показать весь комментарий
13.04.2021 23:08 Ответить
Головні новини 13 квітня: дзвінок Байдена Путіну, Зеленський хоче ліквідувати ОАСК - Цензор.НЕТ 7607
показать весь комментарий
13.04.2021 23:14 Ответить
- Изя, что ты скажешь за звонок Байдена Путину?
- Будем посмотреть, Сёма.
Но я этому Байдену
пальцы в рот не положил бы 😀
показать весь комментарий
13.04.2021 23:16 Ответить
пуйло"вибряцал" собі зустріч з Байденом.
показать весь комментарий
14.04.2021 00:35 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZWrrLO9PMrgUX_2G9UYB1CpaZvjp48ErTE1KPdZA5hyI9CIt_-GcssixL7xWFkFwQ5aqL1INBMmWOzmjQ99ToQHBV9vWmVONHuDBgT9zG3ivi9-T0cj679Wj7FkJxKeiiw&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3891677167564453?__cft__[0]=AZWrrLO9PMrgUX_2G9UYB1CpaZvjp48ErTE1KPdZA5hyI9CIt_-GcssixL7xWFkFwQ5aqL1INBMmWOzmjQ99ToQHBV9vWmVONHuDBgT9zG3ivi9-T0cj679Wj7FkJxKeiiw&__tn__=%2CO%2CP-R 6 год ·

Результат істеричної мобілізації збройних сил ерефії досягнутий: Байден погодився поговорити з путіним по телефону.

Тепер путін знову не відчуває себе нікому не потрібним, всіма покинутим мишенятком.
показать весь комментарий
14.04.2021 06:04 Ответить
 
 