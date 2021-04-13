Главные новости 13 апреля: звонок Байдена Путину, Зеленский хочет ликвидировать ОАСК
Байден позвонил Путину, чтобы поговорить об Украине, Зеленский подал законопроект о ликвидации ОАСК, Украина вышла на пик третьей волны коронавируса - главные новости страны 13 апреля.
Байден позвонил Путину, говорили об Украине
"Президент Байден подчеркнул непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США", - сообщает Белый дом. Лидер США предложил президенту РФ встретиться на территории третьей страны.
Сегодня же глава ОП Андрей Ермак призвал Штаты разместить на территории Украины ЗРК Patriot.
Россия продолжает стягивать силы к украинской границе
Теперь это подтвердил министр обороны РФ Шойгу: по его словам, Москва перебросила к границе с Украиной 2 армии и 3 соединения ВДВ. Кроме этого, Россия перебросила в Черное море 15 военных кораблей.
Министр обороны Украины Таран считает, что Россия может попытаться повторить в Украине грузинский сценарий 2008 года. А глава украинской делегации в ТКГ Кравчук утверждает, что наступление РФ на Украину может перерасти в третью мировую войну.
Зеленский хочет ликвидировать ОАСК
Соответствующий законопроект президент внес в Верховную Раду. Часть дел ОАСК готов забрать Верховный Суд. Глава ОАСК Вовк заявил, что "президент поддался на манипуляции отдельных "активистов" и по совместительству агентов иностранного влияния".
Украина - на пике третьей волны COVID-19
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, во всех регионах снижается число госпитализаций. С сегодняшнего дня в Украине начинают делать прививки китайской вакциной CoronaVac, до конца недели в Украину поступит Pfizer. Но в частных клиниках вакцины не появятся до конца года.
Тем временем, в Киеве врачи спасли мать 14 детей, легкие которой были на 90% поражены коронавирусом.
Известную волонтера Мончинскую убили в Никополе
Анжела Мончинская стала жертвой нападения и скончалась в больнице. Задержан подозреваемый - 25-летний житель Никопольского района.
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він з тією самою вірогідністю міг сказати: "*****, звертай свій мотлох"
как ты еще расположение букв на клаве освоил
В случае ужесточения США своих санкций Россия может в качестве ответной меры пойти на отключение электричества на всей своей территории.
Да и куйла убийцей как-то постеснялся назвать за все 4 года каденции.
Вощем чего разнылись то? Ну позвонил, ну вставил плеши пистон. А на цензоре уже "зрада-зрадонька" тут как тут.
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tZE inform
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Условия, которые озвучит президент Франции Макрон на встрече с Зеленским включают подачу воды в Крым по эгидой гуманитарной миссии ОБСЕ, гарантии оплаты за водоснабжение Крыма, переговоры делегаций представителей Донбасса в которые включат переселенцев, проживающих на подконтрольной территории и украинской власти, закрепление особого статуса Донбасса в Конституции через ВР или референдум, дополнительный кредит ЕС в размере 3 млрд. евро. Планируемое участие Меркель в переговорах не состоится из-за отказа Меркель от участия во встрече.
- Будем посмотреть, Сёма.
Но я этому Байдену
пальцы в рот не положил бы 😀
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3891677167564453?__cft__[0]=AZWrrLO9PMrgUX_2G9UYB1CpaZvjp48ErTE1KPdZA5hyI9CIt_-GcssixL7xWFkFwQ5aqL1INBMmWOzmjQ99ToQHBV9vWmVONHuDBgT9zG3ivi9-T0cj679Wj7FkJxKeiiw&__tn__=%2CO%2CP-R 6 год ·
Результат істеричної мобілізації збройних сил ерефії досягнутий: Байден погодився поговорити з путіним по телефону.
Тепер путін знову не відчуває себе нікому не потрібним, всіма покинутим мишенятком.