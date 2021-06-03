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У Росії звинуватили в загостренні ситуації на Донбасі Україну

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

У Росії звинуватили в загостренні ситуації на Донбасі Україну

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак пояснює останні загострення ситуації на Донбасі тим, що Україні нічого відповісти на переговорах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання Интерфакс.

"Ось все те загострення, яке відбулося в січні, лютому, березні, воно очевидно, що воно рукотворне, воно має свої причини і внутрішньополітичні, і зовнішньополітичні. Оскільки в тристоронній контактній групі, в "нормандському форматі" з політичних питань врегулювання конфлікту, Україна підійшла до краю, нічого відповісти", - сказав Козак.

На його думку, в лютому влада України "вирішила загострити ситуацію". "Тоді ж почалася розмова про те, що необхідно в "нормандський формат" залучити США, Велику Британію. Сьогодні в цій заяві Зеленського тепер весь ЄС. Тоді теж спостерігалося істотне падіння рейтингу правлячої політичної партії і самого Зеленського", - сказав він.

Козак також висловив думку, що переговори стосовно Донбасу як у контактній групі, так і політрадників президентів країн "нормандського формату" мають бути розсекречені.

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"Ми вже давно домагаємося того, щоб і переговори в контактній групі, і переговори в "нормандському форматі" були максимально відкриті, щоб громадськість, і насамперед - громадяни України, які є основними бенефіціарами цих переговорів (...), щоб вони знали позицію всіх країн", - сказав заступник голови адміністрації президента РФ.

Козак вважає, що громадяни Росії, Німеччини і Франції також є "зацікавленими у врегулюванні безпосередніми учасниками" і також повинні знати зміст переговорів.

При цьому, зазначив він, Росії досі "не вдається пробити цю позицію".

"Українська сторона займає таку, на кшталт відомої хвороби - роздвоєння особистості, позицію: з одного боку, ми за сувору конфіденційність, але варто тільки двері закрити, виходять за двері і розповідають усім, незалежно від результатів переговорів", - заявив Козак.

Він зазначив, що українська сторона подає свою інтерпретацію того, що було на переговорах, тому українські громадяни "перебувають у невіданні, що відбулося насправді".

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Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
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Топ коментарі
+10
здох кацап - з чим і вітаю...- і наші снайпери працюють ...
В России обвинили в обострении ситуации на Донбассе Украину - Цензор.НЕТ 6687
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02.06.2021 20:32
+7


Тыковка@tukva2017





Наблюдения:
Гуляние мамочек в Донецке с колясками-дитями подразумевает обязательное наличие пива,пакетика с рыбкой и семки. И пачку тонких сиг тоже. Без них не гуляется...
Рашен мода пришла в город...принесли. Страшно, что вырастет...деградец... полный и абсолютный деградец...

Иногда к ним подходят папульки... в трениках и с двухлитровыми пивобормотенями в лапках...Весело сидят на кортах, сплевывая через слово, и трепыхают ласково... с матючком... своих потомков... ПлодитеСЯ и размножайтеСЯ...
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02.06.2021 20:36
+6
В России скончался воевавший против Украины наемник: известны подробности

https://sprotyv.info/news/v-rossii-skonchalsya-voevavshij-protiv-ukrainy-naemnik-izvestny-podrobnosti
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02.06.2021 20:33
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здох кацап - з чим і вітаю...- і наші снайпери працюють ...
В России обвинили в обострении ситуации на Донбассе Украину - Цензор.НЕТ 6687
показати весь коментар
02.06.2021 20:32 Відповісти
В России скончался воевавший против Украины наемник: известны подробности

https://sprotyv.info/news/v-rossii-skonchalsya-voevavshij-protiv-ukrainy-naemnik-izvestny-podrobnosti
показати весь коментар
02.06.2021 20:33 Відповісти
Добре що здох, але його підстрелили лиш в 2019 році, але 200та свинособачатина має бути свіжа.
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03.06.2021 01:26 Відповісти
Еготутнет.
Российским свиноматкам искренне желаю до боли, до рвоты умываться слезами.
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02.06.2021 21:19 Відповісти
Какой по счету аккаунт, кокошникоголовый?)
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02.06.2021 20:36 Відповісти
Конченные.
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02.06.2021 20:35 Відповісти
Что сказать та хотел ? Тупая вата несет очередное вечное вранье и только.
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02.06.2021 20:45 Відповісти
думаю , что нада ипашить ответку туда , откуда летело . Только так росияне понимают " братский народ '' .
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02.06.2021 20:36 Відповісти


Тыковка@tukva2017





Наблюдения:
Гуляние мамочек в Донецке с колясками-дитями подразумевает обязательное наличие пива,пакетика с рыбкой и семки. И пачку тонких сиг тоже. Без них не гуляется...
Рашен мода пришла в город...принесли. Страшно, что вырастет...деградец... полный и абсолютный деградец...

Иногда к ним подходят папульки... в трениках и с двухлитровыми пивобормотенями в лапках...Весело сидят на кортах, сплевывая через слово, и трепыхают ласково... с матючком... своих потомков... ПлодитеСЯ и размножайтеСЯ...
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02.06.2021 20:36 Відповісти
Та там таке і до війни було...
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02.06.2021 21:11 Відповісти
А ты где это видел?наблюдатель?
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03.06.2021 07:30 Відповісти
А що іншого може збрехати цей козел?
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02.06.2021 20:41 Відповісти
На самом деле мы, простые граждане Украины, видим, что почти каждый день российские снайперы убивают наших украинских воинов и ,глядя на их фото на этом сайте, мы отлично понимаем "позицию" России\. ее руководства и личную позицию гебешного упыря по фамилии Козак.
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02.06.2021 20:42 Відповісти
Подвороти свой хохотальник рожа лаптеногая. Мишуня, у тебя мозгов, как у ракаушки.
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02.06.2021 20:50 Відповісти
"Козак считает, что граждане России, Германии и Франции также являются "заинтересованными в урегулировании непосредственными участниками" и также должны знать о содержании переговоров".
Вот... Наконец-то раздуплился, и прямо сказал, что в этом заинтересована вся ватная шушера, проживающая там. Только обозвал её почему-то "гражданами".
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02.06.2021 20:53 Відповісти
Що ти плетеш? Які "руські" в Україні?
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02.06.2021 22:32 Відповісти
Ваван боярки больше не наливать!!! Оно и без этого свинособака! Дебил запомни, не русский а свинособака убивает Украинца! Какой бурят или чеченец, тебе рюзьгэ???
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02.06.2021 22:59 Відповісти
Кому,Козаку отвечать ? А кто он такой ?
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02.06.2021 22:01 Відповісти
На кой хрен нам копростан, оно же не сторона конфликта, или всё таки сторона? Не мы, вводили войска в Украину, а свинособаки! Если внутренний конфликт то с#******* к путиной маме, утоните в выгребной яме-404 и пузыри не пускайте, воняет!
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02.06.2021 22:45 Відповісти
 
 