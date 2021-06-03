У Росії звинуватили в загостренні ситуації на Донбасі Україну

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак пояснює останні загострення ситуації на Донбасі тим, що Україні нічого відповісти на переговорах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання Интерфакс.

"Ось все те загострення, яке відбулося в січні, лютому, березні, воно очевидно, що воно рукотворне, воно має свої причини і внутрішньополітичні, і зовнішньополітичні. Оскільки в тристоронній контактній групі, в "нормандському форматі" з політичних питань врегулювання конфлікту, Україна підійшла до краю, нічого відповісти", - сказав Козак.

На його думку, в лютому влада України "вирішила загострити ситуацію". "Тоді ж почалася розмова про те, що необхідно в "нормандський формат" залучити США, Велику Британію. Сьогодні в цій заяві Зеленського тепер весь ЄС. Тоді теж спостерігалося істотне падіння рейтингу правлячої політичної партії і самого Зеленського", - сказав він.

Козак також висловив думку, що переговори стосовно Донбасу як у контактній групі, так і політрадників президентів країн "нормандського формату" мають бути розсекречені.

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"Ми вже давно домагаємося того, щоб і переговори в контактній групі, і переговори в "нормандському форматі" були максимально відкриті, щоб громадськість, і насамперед - громадяни України, які є основними бенефіціарами цих переговорів (...), щоб вони знали позицію всіх країн", - сказав заступник голови адміністрації президента РФ.

Козак вважає, що громадяни Росії, Німеччини і Франції також є "зацікавленими у врегулюванні безпосередніми учасниками" і також повинні знати зміст переговорів.

При цьому, зазначив він, Росії досі "не вдається пробити цю позицію".

"Українська сторона займає таку, на кшталт відомої хвороби - роздвоєння особистості, позицію: з одного боку, ми за сувору конфіденційність, але варто тільки двері закрити, виходять за двері і розповідають усім, незалежно від результатів переговорів", - заявив Козак.

Він зазначив, що українська сторона подає свою інтерпретацію того, що було на переговорах, тому українські громадяни "перебувають у невіданні, що відбулося насправді".

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Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.