В России обвинили в обострении ситуации на Донбассе Украину

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак объясняет последние обострения ситуации в Донбассе тем, что Украине нечего отвечать на переговорах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российской издание Интерфакс.

"Вот все то, обострение, которое произошло в январе, феврале, марте, оно очевидно, что оно рукотворное, оно имеет свои причины и внутриполитические, и внешнеполитические. Поскольку в трехсторонней контактной группе, в "нормандском формате" по политическим вопросам урегулирования конфликта, Украина подошла к краю, нечего ответить", - сказал Козак.

По его мнению, в феврале власти Украины "решили обострить ситуацию". "Тогда же начался разговор о том, что необходимо в "нормандский формат" привлечь США, Великобританию. Сегодня в этом заявлении Зеленского теперь весь ЕС. Тогда тоже наблюдалось существенное падение рейтинга правящей политической партии и самого Зеленского", - сказал он.

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Козак также выразил мнение, что переговоры по Донбассу как в контактной группе, так и политсоветников президентов стран "нормандского формата" должны быть рассекречены.

"Мы уже давно добиваемся того, чтобы и переговоры в контактной группе, и переговоры в "нормандском формате" были максимально открыты, чтобы общественность прежде всего - граждане Украины, которые являются основными бенефициарами этих переговоров (...), чтобы они знали позицию всех стран", - сказал замглавы администрации президента РФ.

Козак считает, что граждане России, Германии и Франции также являются "заинтересованными в урегулировании непосредственными участниками" и также должны знать о содержании переговоров.

При этом, отметил он, России до сих пор "не удается пробить эту позицию".

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"Украинская сторона занимает такую, сродни известной болезни - раздвоение личности, позицию: с одной стороны, мы за строгую конфиденциальность, но стоит только дверь закрыть, выходят за дверь и рассказывают всем, независимо от результатов переговоров", - заявил Козак.

Он отметил, что украинская сторона представляет свою интерпретацию того, что было на переговорах, поэтому украинские граждане "в неведении находятся, что произошло на самом деле".

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

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Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

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8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

20 апреля в ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.