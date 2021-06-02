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Россия (91250) Донбасс (26945) Козак Дмитрий (73)

В России обвинили в обострении ситуации на Донбассе Украину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

В России обвинили в обострении ситуации на Донбассе Украину

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак объясняет последние обострения ситуации в Донбассе тем, что Украине нечего отвечать на переговорах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российской издание Интерфакс.

"Вот все то, обострение, которое произошло в январе, феврале, марте, оно очевидно, что оно рукотворное, оно имеет свои причины и внутриполитические, и внешнеполитические. Поскольку в трехсторонней контактной группе, в "нормандском формате" по политическим вопросам урегулирования конфликта, Украина подошла к краю, нечего ответить", - сказал Козак.

По его мнению, в феврале власти Украины "решили обострить ситуацию". "Тогда же начался разговор о том, что необходимо в "нормандский формат" привлечь США, Великобританию. Сегодня в этом заявлении Зеленского теперь весь ЕС. Тогда тоже наблюдалось существенное падение рейтинга правящей политической партии и самого Зеленского", - сказал он.

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Козак также выразил мнение, что переговоры по Донбассу как в контактной группе, так и политсоветников президентов стран "нормандского формата" должны быть рассекречены.

"Мы уже давно добиваемся того, чтобы и переговоры в контактной группе, и переговоры в "нормандском формате" были максимально открыты, чтобы общественность прежде всего - граждане Украины, которые являются основными бенефициарами этих переговоров (...), чтобы они знали позицию всех стран", - сказал замглавы администрации президента РФ.

Козак считает, что граждане России, Германии и Франции также являются "заинтересованными в урегулировании непосредственными участниками" и также должны знать о содержании переговоров.

При этом, отметил он, России до сих пор "не удается пробить эту позицию".

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"Украинская сторона занимает такую, сродни известной болезни - раздвоение личности, позицию: с одной стороны, мы за строгую конфиденциальность, но стоит только дверь закрыть, выходят за дверь и рассказывают всем, независимо от результатов переговоров", - заявил Козак.

Он отметил, что украинская сторона представляет свою интерпретацию того, что было на переговорах, поэтому украинские граждане "в неведении находятся, что произошло на самом деле".

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

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Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

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8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

20 апреля в ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
здох кацап - з чим і вітаю...- і наші снайпери працюють ...
В России обвинили в обострении ситуации на Донбассе Украину - Цензор.НЕТ 6687
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02.06.2021 20:32
+7


Тыковка@tukva2017





Наблюдения:
Гуляние мамочек в Донецке с колясками-дитями подразумевает обязательное наличие пива,пакетика с рыбкой и семки. И пачку тонких сиг тоже. Без них не гуляется...
Рашен мода пришла в город...принесли. Страшно, что вырастет...деградец... полный и абсолютный деградец...

Иногда к ним подходят папульки... в трениках и с двухлитровыми пивобормотенями в лапках...Весело сидят на кортах, сплевывая через слово, и трепыхают ласково... с матючком... своих потомков... ПлодитеСЯ и размножайтеСЯ...
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02.06.2021 20:36
+6
В России скончался воевавший против Украины наемник: известны подробности

https://sprotyv.info/news/v-rossii-skonchalsya-voevavshij-protiv-ukrainy-naemnik-izvestny-podrobnosti
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02.06.2021 20:33
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здох кацап - з чим і вітаю...- і наші снайпери працюють ...
В России обвинили в обострении ситуации на Донбассе Украину - Цензор.НЕТ 6687
показать весь комментарий
02.06.2021 20:32 Ответить
В России скончался воевавший против Украины наемник: известны подробности

https://sprotyv.info/news/v-rossii-skonchalsya-voevavshij-protiv-ukrainy-naemnik-izvestny-podrobnosti
показать весь комментарий
02.06.2021 20:33 Ответить
Добре що здох, але його підстрелили лиш в 2019 році, але 200та свинособачатина має бути свіжа.
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03.06.2021 01:26 Ответить
Еготутнет.
Российским свиноматкам искренне желаю до боли, до рвоты умываться слезами.
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02.06.2021 21:19 Ответить
Какой по счету аккаунт, кокошникоголовый?)
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02.06.2021 20:36 Ответить
Конченные.
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02.06.2021 20:35 Ответить
Что сказать та хотел ? Тупая вата несет очередное вечное вранье и только.
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02.06.2021 20:45 Ответить
думаю , что нада ипашить ответку туда , откуда летело . Только так росияне понимают " братский народ '' .
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02.06.2021 20:36 Ответить


Тыковка@tukva2017





Наблюдения:
Гуляние мамочек в Донецке с колясками-дитями подразумевает обязательное наличие пива,пакетика с рыбкой и семки. И пачку тонких сиг тоже. Без них не гуляется...
Рашен мода пришла в город...принесли. Страшно, что вырастет...деградец... полный и абсолютный деградец...

Иногда к ним подходят папульки... в трениках и с двухлитровыми пивобормотенями в лапках...Весело сидят на кортах, сплевывая через слово, и трепыхают ласково... с матючком... своих потомков... ПлодитеСЯ и размножайтеСЯ...
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02.06.2021 20:36 Ответить
Та там таке і до війни було...
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02.06.2021 21:11 Ответить
А ты где это видел?наблюдатель?
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03.06.2021 07:30 Ответить
А що іншого може збрехати цей козел?
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02.06.2021 20:41 Ответить
На самом деле мы, простые граждане Украины, видим, что почти каждый день российские снайперы убивают наших украинских воинов и ,глядя на их фото на этом сайте, мы отлично понимаем "позицию" России\. ее руководства и личную позицию гебешного упыря по фамилии Козак.
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02.06.2021 20:42 Ответить
Подвороти свой хохотальник рожа лаптеногая. Мишуня, у тебя мозгов, как у ракаушки.
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02.06.2021 20:50 Ответить
"Козак считает, что граждане России, Германии и Франции также являются "заинтересованными в урегулировании непосредственными участниками" и также должны знать о содержании переговоров".
Вот... Наконец-то раздуплился, и прямо сказал, что в этом заинтересована вся ватная шушера, проживающая там. Только обозвал её почему-то "гражданами".
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02.06.2021 20:53 Ответить
Що ти плетеш? Які "руські" в Україні?
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02.06.2021 22:32 Ответить
Ваван боярки больше не наливать!!! Оно и без этого свинособака! Дебил запомни, не русский а свинособака убивает Украинца! Какой бурят или чеченец, тебе рюзьгэ???
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02.06.2021 22:59 Ответить
Кому,Козаку отвечать ? А кто он такой ?
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02.06.2021 22:01 Ответить
На кой хрен нам копростан, оно же не сторона конфликта, или всё таки сторона? Не мы, вводили войска в Украину, а свинособаки! Если внутренний конфликт то с#******* к путиной маме, утоните в выгребной яме-404 и пузыри не пускайте, воняет!
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02.06.2021 22:45 Ответить
 
 