Підозрюваний у хабарництві виключений зі "Слуги народу" Юрченко звертатиметься в ЄСПЛ
Новини Цензор.НЕТ Політика України Події
Колишній член "Слуги народу", а нині позафракційний народний депутат Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві, має намір доводити свою невинуватість у Європейському суді з прав людини.
Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Я доведу свою непричетність до цих усіх дій в Європейському суді з прав людини. Будуть судові позови до певних телеканалів, які паплюжили моє ім’я відвертою брехнею: будуть вибачення і буде офіційне визнання того, що до усього цього я не маю жодної причетності. Всі ті, хто моє ім’я паплюжив і поливав брехнею, будуть покарані", – наголосив депутат.
Юрченко стверджує, що нині повністю співпрацює зі слідством і хоче, щоб усе "швидше закінчилось". За його словами, матеріали його справи вже передані до суду.
Депутат також розповів, що через підозру тривалий час не міг виїжджати за територію Києва, а наразі йому заборонений виїзд за територію України, однак, додав, що це не заважає виконувати депутатські обов’язки.
Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.
17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.
Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.
Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.
Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.
18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.
21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн. 25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень. Пізніше Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення зняти електронний браслет з підозрюваного в корупції народного депутата Олександра Юрченка.
Будь ласка, зачекайте...
ЕСПЛ зачекався)
Потом расскажешь.
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.
Зазначається, що Ford Mustang Юрченка, якого немає в декларації нардепа, під час руху заднім ходом вдарив автомобіль Volkswagen Jetta.
Після цього екс-"слуга" вийшов з машини і вибив з рук у водія телефон, на який той знімав відео.
Також зазначається, що потерпілий водій заявив про ознаки наркотичного сп'яніння у Юрченка.
Сам Юрченко ситуацію ще не коментував. Результат його тесту на наркотичні та алкогольні речовини також поки невідомий.
Нагадаємо, 4 липня у Києві затримали скандального "слугу" Євгенія Брагара, який також мав ознаки наркотичного сп'яніння.