Підозрюваний у хабарництві виключений зі "Слуги народу" Юрченко звертатиметься в ЄСПЛ

Колишній член "Слуги народу", а нині позафракційний народний депутат Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві, має намір доводити свою невинуватість у Європейському суді з прав людини.

Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Я доведу свою непричетність до цих усіх дій в Європейському суді з прав людини. Будуть судові позови до певних телеканалів, які паплюжили моє ім’я відвертою брехнею: будуть вибачення і буде офіційне визнання того, що до усього цього я не маю жодної причетності. Всі ті, хто моє ім’я паплюжив і поливав брехнею, будуть покарані", – наголосив депутат.

Юрченко стверджує, що нині повністю співпрацює зі слідством і хоче, щоб усе "швидше закінчилось". За його словами, матеріали його справи вже передані до суду.

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Депутат також розповів, що через підозру тривалий час не міг виїжджати за територію Києва, а наразі йому заборонений виїзд за територію України, однак, додав, що це не заважає виконувати депутатські обов’язки.

Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

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Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.

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Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн. 25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень. Пізніше Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення зняти електронний браслет з підозрюваного в корупції народного депутата Олександра Юрченка.