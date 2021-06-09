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хабар (3992) Європейський суд з пр... (404) Юрченко Олександр (102)

Підозрюваний у хабарництві виключений зі "Слуги народу" Юрченко звертатиметься в ЄСПЛ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Підозрюваний у хабарництві виключений зі

Колишній член "Слуги народу", а нині позафракційний народний депутат Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві, має намір доводити свою невинуватість у Європейському суді з прав людини.

Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Я доведу свою непричетність до цих усіх дій в Європейському суді з прав людини. Будуть судові позови до певних телеканалів, які паплюжили моє ім’я відвертою брехнею: будуть вибачення і буде офіційне визнання того, що до усього цього я не маю жодної причетності. Всі ті, хто моє ім’я паплюжив і поливав брехнею, будуть покарані", – наголосив депутат.

Юрченко стверджує, що нині повністю співпрацює зі слідством і хоче, щоб усе "швидше закінчилось". За його словами, матеріали його справи вже передані до суду.

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Депутат також розповів, що через підозру тривалий час не міг виїжджати за територію Києва, а наразі йому заборонений виїзд за територію України, однак, додав, що це не заважає виконувати депутатські обов’язки.

Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

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Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.

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Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн. 25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень. Пізніше Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення зняти електронний браслет з підозрюваного в корупції народного депутата Олександра Юрченка.
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Топ коментарі
+8
Це той шо пиво крав?
ЕСПЛ зачекався)
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08.06.2021 20:56
+7
Жабагадюкінг!
Подозреваемый во взяточничестве исключенный из "Слуги народа" Юрченко будет обращаться в ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 3966
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08.06.2021 20:56
+7
Саша, ты, еще за воровство трех бутылок пива не отсидел, а туда же в ЕСПЧ. Там на твое фото посмотрят, откроют труда Ч. Ламброзо и все сразу поймут и за тебя, и за Зе и за ваш электорат.
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08.06.2021 20:59
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Жабагадюкінг!
Подозреваемый во взяточничестве исключенный из "Слуги народа" Юрченко будет обращаться в ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 3966
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08.06.2021 20:56 Відповісти
Зараз всі ці фрікі дуже ризикують отримати реальні терміни, щоб Блінкен побачив реальну боротьбу з корупцією! Зеленьский може махнути шашкою і ГПУ почне напрацьовувати статистику без огляду на кришу і зв'язки. Дебілів пересаджають в першу чергу.
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08.06.2021 21:18 Відповісти
Не хвилюйтеся , Колю Оболонського ніхто чепати не буде , хоча дурепа-дурепою !
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08.06.2021 22:33 Відповісти
Це той шо пиво крав?
ЕСПЛ зачекався)
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08.06.2021 20:56 Відповісти
кого ви блд навибирали......
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08.06.2021 20:59 Відповісти
Саша, ты, еще за воровство трех бутылок пива не отсидел, а туда же в ЕСПЧ. Там на твое фото посмотрят, откроют труда Ч. Ламброзо и все сразу поймут и за тебя, и за Зе и за ваш электорат.
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08.06.2021 20:59 Відповісти
Должен был подавать в ЕСПЧ после отсидки , лет через 10.....
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08.06.2021 21:00 Відповісти
Там в ВР все наверное такие честные как Юрченко.
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08.06.2021 21:02 Відповісти
Доказывай, Саша, доказывай.
Потом расскажешь.
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08.06.2021 21:02 Відповісти
все зебилы свидкы , вин ничого не крав
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08.06.2021 21:07 Відповісти
Кругом одни 3,14дорасы,, и чем глубже в политику,тем их становится больше!
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08.06.2021 21:16 Відповісти
В ЕСПЧ. Суды прошли? Выгнали из моральных принципов. На них будешь жаловаться?
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08.06.2021 21:31 Відповісти
....ну и рожа...точно крыса...в зону..... его там попотрошат выйдет нищим
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08.06.2021 21:49 Відповісти
Суши сухарики, юрченко!!!!! твій дім ТЮРЬМА!!!!!! Яке ЄСПЧ!!!!!!!
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08.06.2021 21:51 Відповісти
ляшко №2
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08.06.2021 22:39 Відповісти
Підозрюваний у хабарництві виключений зі "Слуги народу" Юрченко звертатиметься в ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 5083
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09.06.2021 07:59 Відповісти
Он и там думает что то украсть? Там пиво не подают.
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08.06.2021 22:55 Відповісти
Звернися в центральний суд Миколаєва там точно виправдають
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08.06.2021 23:47 Відповісти
Бідненький ! Воно" працювало" незважаючи на те що не мало можливості виїхати за межі Києва ! Работяга !
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09.06.2021 06:02 Відповісти
Ну так а шо він скаже в суді ? Я крав в людей і держави гроші , поверніть мені моє місце біля корита , бо мене вигнали незаконно і тепер я не можу приносити людям шкоду і вред . Ну український суд його б ввиправдав , це ясно . Але ж не в ЄСПЧ .
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09.06.2021 06:30 Відповісти
Но ему не дано понять,что ЕСПЧ это не пиво с прилавка тырить
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09.06.2021 11:37 Відповісти
А Сашко Музычко умел разговаривать с такими чудаками. И убеждал же! Скажем спасибо вечному временному министру
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09.06.2021 12:26 Відповісти
Народний депутат Олександр Юрченко, якого раніше виключили зі "Слуги народу", знаходячись під екстезі скоїв ДТП у Львові (відео)

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.
Зазначається, що Ford Mustang Юрченка, якого немає в декларації нардепа, під час руху заднім ходом вдарив автомобіль Volkswagen Jetta.
Після цього екс-"слуга" вийшов з машини і вибив з рук у водія телефон, на який той знімав відео.
Також зазначається, що потерпілий водій заявив про ознаки наркотичного сп'яніння у Юрченка.
Сам Юрченко ситуацію ще не коментував. Результат його тесту на наркотичні та алкогольні речовини також поки невідомий.
Нагадаємо, 4 липня у Києві затримали скандального "слугу" Євгенія Брагара, який також мав ознаки наркотичного сп'яніння.
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08.07.2021 22:19 Відповісти
 
 