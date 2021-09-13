Сьогодні ТСК Ради вперше допитає безпосередніх учасників спецоперації щодо "вагнерівців": подивимося, чи буде це зроблено, чи засідання зірвуть, - Бутусов

Сьогодні о 12.00 продовжиться засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування провалу спецоперації щодо "вагнерівців".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Комісія планувала завершити роботу щодо "вагнерівців" у п'ятницю, була підготовлена ​​презентація. Однак з'ясувалося, що комісія не опитала жодного учасника спецоперації і жодного з учасників наради в кабінеті президента, на якій спецоперацію наказали переносити. Як можна було в такому випадку підготувати презентацію і взагалі робити якісь висновки - незрозуміло", - зазначив журналіст.

"Це викликало очевидні питання - а чи намагалися взагалі учасники комісії розібратися в дорученій їм справі, чи просто імітували розслідування? Судячи зі слів голови комісії Мар'яни Безуглої, вона була введена в оману кимось, хто замість передачі в комісію документів про проведення операції та замість спілкування з учасниками операції, приніс "слугам народу" готовий звіт, який Безуглій сказали озвучити", - додав він.

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"Однак у п'ятницю все змінилося, коли на засідання прийшли за своєю ініціативою два офіцери - учасники спецоперації. І комісія була змушена їх заслухати, але без ведення протоколу, що вкрай дивно, з огляду на статус "слідчої комісії". Однак депутати прийняли рішення оформити свідчення учасників спецоперації під протокол в понеділок. Подивимося, чи буде це зроблено, чи засідання під якимось приводом зірвуть. Тому комісія продовжує роботу з розслідування "Вагнергейту", - пояснив Бутусов.

"Таким чином, сьогодні депутати Верховної Ради вперше проведуть допит і отримають повну інформацію про спецоперацію з "вагнерівцями" з першоджерел, і зможуть вперше поставити запитання. Сподіваюся, що депутати "ЄС" і "Голосу" все-таки будуть допущені до роботи комісії. Один з ключових стандартів НАТО, про який постійно заявляють наші партнери - ефективний парламентський контроль. Парламентський контроль передбачає обов'язковий допуск до розслідувань з боку опозиційних фракцій, інакше розслідування дій влади самою партією влади не отримає жодної довіри в суспільстві", - резюмував журналіст.

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Раніше телеканал CNN повідомив, що США були в курсі про спецоперацію із затримання 33 росіян у Білорусі минулого року, яка була зірвана в серпні 2020 року. Більше того, США також надавали допомогу для її проведення. У відповідь, автори сюжету про Вагнергейт: старший міжнародний кореспондент офісу CNN з пострадянських країн Matthew Chance і редактор відділу новин лондонського офісу CNN Zahra Ullah були звинувачені радником Офісу Президента України Михайлом Подоляк у взаємодії з ФСБ Росії.

Зазначимо, що автор матеріалу CNN Меттью Ченс раніше висвітлював візит Зеленського на Донбас, президент давав йому коментарі.

Детальніше про це читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Офіс Президента звинуватив у зв'язках з ФСБ журналіста CNN, якого Зеленський возив на фронт і запрошує на всі пресконференції".

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

19 травня Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня. На організаційному засіданні ухвалено рішення про запрошення на засідання у "справі вагнерівців" п'ятого президента України, народного депутата "ЄС" Петра Порошенка. Комісія також ухвалила рішення відправити запити в СБУ, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Офіс Генпрокурора з проханням відповісти, зокрема, на питання, чи готувалася операція із затримання "вагнерівців", а також визначитися зі своїми представниками, які приєднаються до роботи ТСК. Згідно із затвердженим планом роботи, темою "вагнерівців" ТСК займатиметься в липні-серпні.