Головні новини 8 жовтня: смерть нардепа Полякова, Стефанчука призначено спікером ВР

Нардеп Поляков помер у київському таксі, Стефанчук став головою Верховної Ради, Медведчуку повідомили нову підозру, - головні новини України від 8 жовтня

Смерть Полякова

Народний депутат групи "За майбутнє", колишній "слуга народу" Антон Поляков помер минулої ночі. Справа була так: поліція зупинила таксі, водій якого перетнув подвійну суцільну. На задньому сидінні поліцейські виявили непритомного чоловіка. Йому намагалися допомогти, але не змогли, чоловік помер. Пізніше з'ясувалося, що це - народний депутат Поляков.

Згідно з результатами розтину, Поляков помер у результаті гострої коронарної недостатності і гострої ішемічної хвороби серця. При цьому поліція розглядає дві версії: хронічне захворювання і отруєння. "Слуги" вже обговорюють у партійних чатах, як убезпечити себе від отрути.

Поляков жив з колегою, депутаткою "СН" Анною Скороход. Коли вона дізналася про його смерть, то знепритомніла і потрапила в лікарню. За даними слідчих, пара посварилася, і за кілька годин до смерті Поляков пив з помічником Скороход Джамбулатовим, а додому їхати не хотів через сварку з Анною.

Депутатку Третьякову можуть виключити зі "слуг" за те, що раділа смерті Полякова

Кілька цитат з фракційного чату: "Як на мене, так це мінус один ворог. Так що - все добре". І далі "І не закликайте до моєї гуманітарної сутності. Я з ним у зв'язку не перебувала. А плакати буду тільки за Слугами народу". Це - висловлювання голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової про смерть Антона Полякова.

Керівники партійних фракцій збираються вимагати усунути Третьякову про засідань і відправити у відставку з поста голови комітету ВР. "Слуги" пропонують відсторонити колегу на п'ять засідань. Кожен для себе визначає систему цінностей, - пояснює глава "СН" Корнієнко.

Частина "слуг народу" вийшли з фракційного чату, якщо вже інформація з нього так легко потрапляє в ЗМІ.

Стефанчук - спікер

"За" проголосував 261 депутат. 222 з цих голосів дали "слуги народу". Також призначення Стефанчука підтримали депутати груп "За майбутнє" і "Довіра" та позафракційні.

Арахамія каже, що депутати з опозиції пропонують перенести вибори

"Підходять через один. Я говорю про звичайних депутатах - не керівник фракцій. Я не буду зараз їх називати. Вони, дійсно, це дуже активно обговорюють", - зазначив Арахамія. Він додав, що 300 голосів для внесення змін до розділу Конституції про вибори, у монобільшості немає.

Нова підозра Медведчуку

Главу політради "ОПЗЖ" підозрюють у державній зраді і сприянні діяльності терористичної організації. Прокуратура хоче відправити його під арешт, в якості альтернативи пропонує заставу в 1 млрд грн. Коли Медведчуку прийшли вручати підозру, він сказав: "Ви мене будете затримувати? Не будете, ну я пішов", - розповіла генпрокурор Венедіктова. Також в рамках нової підозри слідство відпрацює можливу причетність Порошенка і Гонтаревої. У "Європейській Солідарності" заявляють, що таким чином за вказівкою Зеленського реанімують фейк про зв'язок Порошенка з Медведчуком.

Труханову не змогли обрати запобіжний захід

Сьогодні суд був зайнятий цим цілий день - але так і не зміг обрати Трухановому запобіжний захід. Продовжать у понеділок.

Прокуратура хоче відправити його під арешт із заставою в 120 млн грн.

У Цензор.НЕТ є повний текст підозри Труханову. У ньому сказано, що головним у цій злочинній організації був мільярдер Галантерник, який проживає в Лондоні.

Глава Верховного Суду йде у відставку

Валентина Данішевська пропонує скликати 22 жовтня пленум Верховного Суду і розглянути питання обрання нового голови. Сама вона свою кандидатуру пропонувати не буде.