Главные новости 8 октября: смерть нардепа Полякова, Стефанчук назначен спикером ВР

Нардеп Поляков умер в киевском такси, Стефанчук стал председателем Верховной Рады, Медведчуку сообщили о новом подозрении, - главные новости Украины 8 октября

Смерть Полякова

Народный депутат группы "За майбутнє", бывший "слуга народа" Антон Поляков скончался прошлой ночью. Дело было так: полиция остановила такси, водитель которого пересек двойную сплошную. На заднем сиденьи полицейские обнаружили мужчину без сознания. Ему пытались помочь, но не смогли, мужчина умер. Позднее выяснилось, что это - народный депутат Поляков.

Согласно результатам вскрытия, Поляков скончался в результате острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца. При этом полиция рассматривает две версии: хроническое заболевание и отравление. "Слуги" уже обсуждают в партийных чатах, как обезопасить себя от яда.

Поляков жил с коллегой, депутатом "СН" Анной Скороход. Когда она узнала о его смерти, то потеряла сознание и попала в больницу. По данным следователей, пара была в ссоре, и за несколько часов до смерти Поляков пил с помощником Скороход Джамбулатовым, а домой ехать не хотел из-за ссоры с Анной.

Депутата Третьякову могут исключить из "слуг" за то, что радовалась смерти Полякова

Несколько цитат из фракционного чата: "Как по мне, так это минус один враг. Так что - все хорошо". И далее "И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за Слугами народа". Это - высказывания главы комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой о смерти Антона Полякова.

Руководители партийных фракций собираются требовать отстранить Третьякову о заседаний и отправить в отставку с поста главы комитета ВР. "Слуги" предлагают отстранить коллегу на пять заседаний. Каждый для себя определяет систему ценностей, - поясняет глава "СН" Корниенко.

Часть "слуг народа" вышли из фракционного чата, раз уж информация из него так легко попадает в СМИ.

Стефанчук - спикер

"За" проголосовал 261 депутат. 222 из этих голосов дали "слуги народа". Также назначение Стефанчука поддержали депутаты групп "За майбутнє" и "Довіра", а также внефракционные.

Арахамия говорит, что депутаты из оппозиции предлагают перенести выборы

"Подходят через один. Я говорю об обычных депутатах - не руководителях фракций. Я не буду сейчас их называть. Они, действительно, это очень активно обсуждают", - отметил Арахамия. Он добавил, что 300 голосов для внесения изменений в раздел Конституции о выборах, у монобольшинства нет.

Новое подозрение Медведчуку

Главу политсовета "ОПЗЖ" подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Прокуратура хочет отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагает залог в 1 млрд грн. Когда Медведчуку пришли вручать подозрение, он сказал: "Вы меня будете задерживать? Не будете, ну я пошел", - рассказала генпрокурор Венедиктова. Также в рамках нового подозрения следствие отработает возможную причастность Порошенко и Гонтаревой. В "Европейской Солидарности" заявляют, что таким образом по указанию Зеленского реанимируют фейк о связи Порошенко с Медведчуком.

Труханову не смогли избрать меру пресечения

Сегодня суд был занят этим целый день - но так и не смог избрать Труханову меру пресечения. Продолжат в понедельник.

Прокуратура хочет отправить его под арест с залогом в 120 млн грн.

У Цензор.НЕТ есть полный текст подозрения Труханову. В нем сказано, что главным в этой преступной организации был проживающий в Лондоне миллиардер Галантерник.

Глава Верховного Суда уходит в отставку

Валентина Данишевская предлагает созвать 22 октября пленум Верховного Суда и рассмотреть вопрос избрания нового председателя. Сама она свою кандидатуру предлагать не будет.