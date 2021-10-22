Регламентний комітет рекомендує Раді відсторонити "слугу народу" Третьякову від п'яти засідань парламенту, - нардеп "Батьківщини" Євтушок

Сьогодні о 9 ранку відбулося засідання регламентного комітету парламенту, на якому розглядали питання про відсторонення нардепки "Слуги народу" Галини Третьякової від відвідування п'яти засідань Верховної Ради.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ розповів народний депутат "Батьківщини", перший заступник голови регламентного комітету Сергій Євтушок.

За його словами, крім членів комітету, на засіданні були деякі депутати, які підписали лист про відсторонення Третьякової від відвідування 5 засідань, а також сама Третьякова.

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"Вона чомусь принципово не відповідала на запитання. Наприклад, на моє: "Чи не вважає вона, що мала б скласти повноваження голови комітету?". Вона не відповіла, почала відповідати питанням на питання. Вона запитала, чи розуміються члени комітету в тому, що таке моральність і мораль, чи розуміємо ми, що таке регламент і регламентні процедури. Я не знаю, чому вона ставила такі питання. Запитайте її", - зазначив нардеп.

За словами Євтушка, комітет ухвалив рішення про відсторонення Третьякової від відвідування п'яти засідань Верховної Ради.

"Це буде постанова, яка, відповідно до регламентних процедур, не обговорюється. Тобто обговорення не буде. Постанова буде винесена в сесійну залу Ради і буде голосуватися", - підкреслив він і додав, що, найімовірніше, це питання потрапить у зал наступного пленарного тижня.

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Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення. У результаті, голови фракцій Ради вимагають зняти "слугу народу" Третьякову з посади голови комітету соціальної політики. А "слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради.

Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова: "Плакатиму лише за "слугами народу".

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.