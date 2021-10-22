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Новини Скандали в Слузі народу Помер нардеп Поляков
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Регламентний комітет рекомендує Раді відсторонити "слугу народу" Третьякову від п'яти засідань парламенту, - нардеп "Батьківщини" Євтушок

Регламентний комітет рекомендує Раді відсторонити

Сьогодні о 9 ранку відбулося засідання регламентного комітету парламенту, на якому розглядали питання про відсторонення нардепки "Слуги народу" Галини Третьякової від відвідування п'яти засідань Верховної Ради.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ розповів народний депутат "Батьківщини", перший заступник голови регламентного комітету Сергій Євтушок.

За його словами, крім членів комітету, на засіданні були деякі депутати, які підписали лист про відсторонення Третьякової від відвідування 5 засідань, а також сама Третьякова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Третьякова про смерть Полякова: Мені дорікають, що я ненавиджу людей, але це не так. Лао-цзи писав - не займайся помстою, а чекай, коли ворог пропливе повз тебе

"Вона чомусь принципово не відповідала на запитання. Наприклад, на моє: "Чи не вважає вона, що мала б скласти повноваження голови комітету?". Вона не відповіла, почала відповідати питанням на питання. Вона запитала, чи розуміються члени комітету в тому, що таке моральність і мораль, чи розуміємо ми, що таке регламент і регламентні процедури. Я не знаю, чому вона ставила такі питання. Запитайте її", - зазначив нардеп.

За словами Євтушка, комітет ухвалив рішення про відсторонення Третьякової від відвідування п'яти засідань Верховної Ради.

"Це буде постанова, яка, відповідно до регламентних процедур, не обговорюється. Тобто обговорення не буде. Постанова буде винесена в сесійну залу Ради і буде голосуватися", - підкреслив він і додав, що, найімовірніше, це питання потрапить у зал наступного пленарного тижня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стефанчук закликав регламентний комітет ВР розглянути питання відсторонення Третьякової. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення. У результаті, голови фракцій Ради вимагають зняти "слугу народу" Третьякову з посади голови комітету соціальної політики. А "слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради.

Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова: "Плакатиму лише за "слугами народу".

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.

Автор: 

ВР (15025) Євтушок Сергій (12) Третьякова Галина (111) Поляков Антон (107)


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Топ коментарі
+8
Пропоную її каструвати, щоб запобігти розмноженню неякісних зелених макак.))
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22.10.2021 10:11
+6
Щось ця клуша багато собі дозволяє.
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22.10.2021 10:10
+6
Охренели ублюдки. Её с волчьим билетом из Рады! Эта тварь...Так как она относится к людям, так вся шобла Зеленского и его офис относится к Нам!
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22.10.2021 10:17
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Щось ця клуша багато собі дозволяє.
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22.10.2021 10:10 Відповісти
Може тому, що її ківа аналить? Сорі, кришує.
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22.10.2021 10:14 Відповісти
Перший варіант кращий
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22.10.2021 10:18 Відповісти
"ЧелАвек" дерьмака.
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22.10.2021 10:40 Відповісти
Печально известная нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова сегодня в кулуарах Рады порассуждала на тему смерти: «Отношения человека со смертью - очень интересная тема. У меня с Лизой Богуцкой есть законопроект. Он касается эвтаназии», - заявила Третьякова.

Ещё раз. Глава комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов считает, что лучшим средством социальной помощи населению при этой власти является... эвтаназия. Я правильно понял посыл?

Или она просто перечитала Мартти Ларни, который писал, что "лучшее средство от перхоти - гильотина", или их на пару с Богуцкой пора отправить в психушку. С возможностью поэкспериментировать на себе все положения законопроекта.

UPD. Проблема эвтаназии может и назрела к рассмотрению, но это точно не вопрос Главы комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов.
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22.10.2021 10:56 Відповісти
Мене шокує сам факт того, що цей тупорилий лантух лайна вважає себе надлюдиною. Схоже на якусь збочену версію ефекту Даннінга- Крюгера.
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22.10.2021 11:18 Відповісти
Пропоную її каструвати, щоб запобігти розмноженню неякісних зелених макак.))
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22.10.2021 10:11 Відповісти
Ну все, тогда кирдык будет законотворчеству в Украине!
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22.10.2021 10:13 Відповісти
Тут в комментариях вато-троли тоже на неудобные вопросы часто "отвечают" вопросами не по теме.
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22.10.2021 10:14 Відповісти
Главное, чтобы она не пропустила заседачек по социальным и гуманитарным вопросам. Тут ей равных нет. Одна только убедительная просьба: пусть все ее гестаповские идеи распространяются на те 73%, которые эту цацу выбирали.
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22.10.2021 10:14 Відповісти
Охренели ублюдки. Её с волчьим билетом из Рады! Эта тварь...Так как она относится к людям, так вся шобла Зеленского и его офис относится к Нам!
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22.10.2021 10:17 Відповісти
это типа в отпуск отправили в Оман? серьёзное такое "наказание"
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22.10.2021 10:20 Відповісти
Ну вообще то для зелёной саранчи это довольно серьёзное наказание,ведь они так сказать "на хозрасчёте",то есть зарабатывают конверты когда голосуют. А там схема 20-30-50,это значит что рядовая зелёная шавка за "правильное" голосование получает конверт с 20 000 долляров",шавка сидящая чуть повыше получает уже 30 000 а ещё выше уже 50 000. Эта самка сидит на второй ступеньке а это значит что её конверт с 30 000 долларов ей не будет дан. А это уже посерьёзней чем лишиться месячной зарплаты нардепа какие то "жалкие гроши" в 30-35 тысяч гривен.
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22.10.2021 10:36 Відповісти
Эта ***** ещё и премию-компенсацию от Зе-Ермака получит!
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22.10.2021 10:51 Відповісти
Ещё можно 5 минут аяяй...и 10 минут в углу постоять......
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22.10.2021 10:21 Відповісти
Что, курва, скажет насчет эвтаназии на добровольных началах? Всем хорошо: и ей, и остальным.
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22.10.2021 10:21 Відповісти
А може відразу евтаназію, навіщо так "мучити"?
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22.10.2021 10:29 Відповісти
Люто наказали...люто...изверги...
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22.10.2021 10:30 Відповісти
Охрініть. Оце то покарання.
Зняти неякісну, хочаб, з керівництва комітетом, кишка тонка?
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22.10.2021 10:44 Відповісти
А эта зЕбилка, могла бы уже пол года провести на нарах или в псих больнице на обследовании, за нацистскую агитацию! Надеюсь в тюрьме, под гепой оно, сколько лет "проработало"?
Странно, а зЕлохам нравится...
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22.10.2021 11:11 Відповісти
Ну і що? Відпочине трохи від "трудів непосильних", пошвендяє по ресторанчикам,салУнам і т.ін. Зряплата із доплатами все однд "капає". Як там казав дідусь Глібов: "...І щуку кинули у річку".
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22.10.2021 11:24 Відповісти
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22.10.2021 11:29 Відповісти
Ну раз "зеленые" за нее так держаться значит для них она ценный кадр как и Коля "катлета".
Только вот нормальные люди при встрече с такими особями переходят на другую сторону улицы.
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22.10.2021 12:02 Відповісти
Вот это наказание - можешь не ходить на работу .
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22.10.2021 12:15 Відповісти
 
 